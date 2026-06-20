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إعلام إسرائيلي: الانسحاب الكامل من لبنان ليس مطروحا على جدول الأعمال
إعلام إسرائيلي: الانسحاب الكامل من لبنان ليس مطروحا على جدول الأعمال
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أكدوا أن "الانسحاب الكامل من لبنان ليس مطروحا على جدول الأعمال". 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T20:50+0000
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ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مسؤولين أمنيين وصفتهم بـ"رفيعي المستوى"، أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ليس مطروحا على جدول الأعمال".وقالت المصادر الأمنية التي لم تسمها الصحيفة: "يجب ألا نقبل معادلات إيران، فهذا سيحدث أيضاً في غزة"، حيث وضعوا خطا أحمر فيما يتعلق بالترتيبات في جنوب لبنان.ورأت المصادر أن "إسرائيل كان ينبغي أن تبدأ المفاوضات في مرحلة مبكرة، حين كانت إنجازاتها العسكرية في أوجها وكان من الممكن تحقيق إنجازات أكبر آنذاك مما يمكن تحقيقه الآن، في ظل سيطرة إيران على زمام الأمور".وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عسكرييه وإصابة 3 آخرين خلال معارك جنوبي لبنان. وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قُتل الرقيب أول نير بن آري خلال القتال في جنوبي لبنان. وخلال الحادث، أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة وأصيب ضابط بجروح متوسطة".وقال الجيش، في بيان، إن الرقيب الأول علي إبراهيم فارق الحياة متأثرًا بإصابته جراء الاستهداف الإسرائيلي، في ظل استمرار التصعيد العسكري على المناطق الجنوبية.واتفقت إسرائيل و"حزب الله"، أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب "كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات"، على حد قوله.وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
https://sarabic.ae/20260620/خبير-في-الشؤون-الإسرائيلية-لـسبوتنيك-استطلاعات-الرأي-تصفع-نتنياهو-وتسقط-أوهام-النصر-في-غزة-ولبنان-1114548655.html
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لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعلام إسرائيلي: الانسحاب الكامل من لبنان ليس مطروحا على جدول الأعمال

20:50 GMT 20.06.2026
© AP Photo / Leo Correaتمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أكدوا أن "الانسحاب الكامل من لبنان ليس مطروحا على جدول الأعمال".
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مسؤولين أمنيين وصفتهم بـ"رفيعي المستوى"، أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ليس مطروحا على جدول الأعمال".
وقالت المصادر الأمنية التي لم تسمها الصحيفة: "يجب ألا نقبل معادلات إيران، فهذا سيحدث أيضاً في غزة"، حيث وضعوا خطا أحمر فيما يتعلق بالترتيبات في جنوب لبنان.
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ورأت المصادر أن "إسرائيل كان ينبغي أن تبدأ المفاوضات في مرحلة مبكرة، حين كانت إنجازاتها العسكرية في أوجها وكان من الممكن تحقيق إنجازات أكبر آنذاك مما يمكن تحقيقه الآن، في ظل سيطرة إيران على زمام الأمور".
ونقلت القناة عن مصدر آخر، أنه "لا يمكننا أن نبقى مقيدين، علينا أن نرد الهجوم. لقد تعلمنا أن أفضل دفاع هو الهجوم".
وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عسكرييه وإصابة 3 آخرين خلال معارك جنوبي لبنان. وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قُتل الرقيب أول نير بن آري خلال القتال في جنوبي لبنان. وخلال الحادث، أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة وأصيب ضابط بجروح متوسطة".

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، مقتل جندي ثانٍ متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تولين في قضاء مرجعيون، جنوبي لبنان.

وقال الجيش، في بيان، إن الرقيب الأول علي إبراهيم فارق الحياة متأثرًا بإصابته جراء الاستهداف الإسرائيلي، في ظل استمرار التصعيد العسكري على المناطق الجنوبية.
واتفقت إسرائيل و"حزب الله"، أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب "كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات"، على حد قوله.
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وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
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