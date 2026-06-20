https://sarabic.ae/20260620/إعلام-إسرائيلي-الانسحاب-الكامل-من-لبنان-ليس-مطروحا-على-جدول-الأعمال-1114549535.html

إعلام إسرائيلي: الانسحاب الكامل من لبنان ليس مطروحا على جدول الأعمال

إعلام إسرائيلي: الانسحاب الكامل من لبنان ليس مطروحا على جدول الأعمال

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أكدوا أن "الانسحاب الكامل من لبنان ليس مطروحا على جدول الأعمال". 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T20:50+0000

2026-06-20T20:50+0000

2026-06-20T20:50+0000

لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_362cff5f2deda569875d193c5f12d50e.jpg

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مسؤولين أمنيين وصفتهم بـ"رفيعي المستوى"، أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ليس مطروحا على جدول الأعمال".وقالت المصادر الأمنية التي لم تسمها الصحيفة: "يجب ألا نقبل معادلات إيران، فهذا سيحدث أيضاً في غزة"، حيث وضعوا خطا أحمر فيما يتعلق بالترتيبات في جنوب لبنان.ورأت المصادر أن "إسرائيل كان ينبغي أن تبدأ المفاوضات في مرحلة مبكرة، حين كانت إنجازاتها العسكرية في أوجها وكان من الممكن تحقيق إنجازات أكبر آنذاك مما يمكن تحقيقه الآن، في ظل سيطرة إيران على زمام الأمور".وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عسكرييه وإصابة 3 آخرين خلال معارك جنوبي لبنان. وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قُتل الرقيب أول نير بن آري خلال القتال في جنوبي لبنان. وخلال الحادث، أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة وأصيب ضابط بجروح متوسطة".وقال الجيش، في بيان، إن الرقيب الأول علي إبراهيم فارق الحياة متأثرًا بإصابته جراء الاستهداف الإسرائيلي، في ظل استمرار التصعيد العسكري على المناطق الجنوبية.واتفقت إسرائيل و"حزب الله"، أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب "كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات"، على حد قوله.وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".

https://sarabic.ae/20260620/خبير-في-الشؤون-الإسرائيلية-لـسبوتنيك-استطلاعات-الرأي-تصفع-نتنياهو-وتسقط-أوهام-النصر-في-غزة-ولبنان-1114548655.html

https://sarabic.ae/20260620/الصحة-اللبنانية-83-قتيلا-و141-مصابا-حصيلة-الغارات-الإسرائيلية-على-لبنان-أمس--1114546326.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار