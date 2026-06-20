https://sarabic.ae/20260620/الصحة-اللبنانية-83-قتيلا-و141-مصابا-حصيلة-الغارات-الإسرائيلية-على-لبنان-أمس--1114546326.html

الصحة اللبنانية: 83 قتيلا و141 مصابا حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان أمس

الصحة اللبنانية: 83 قتيلا و141 مصابا حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان أمس

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، أن الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مناطق عدة في لبنان أمس الجمعة أسفرت، وفق حصيلة نهائية، عن مقتل 83 شخصاً... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T17:43+0000

2026-06-20T17:43+0000

2026-06-20T17:43+0000

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/06/1114118517_0:7:1501:851_1920x0_80_0_0_3d482e384650fe124ef318560eb3ea36.jpg

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن محافظة النبطية كانت من أكثر المناطق تضرراً، حيث سُجلت عشرات القتلى والجرحى في بلدات ومدن عدة، بينها النبطية وحاروف وحبوش والدوير ودير الزهراني. واتفقت إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب "كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات"، على حد قوله.وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".

https://sarabic.ae/20260620/نتنياهو-يوجه-الجيش-الإسرائيلي-بوقف-عملياته-في-لبنان-1114543791.html

https://sarabic.ae/20260620/أمريكا-محادثات-لبنان-وإسرائيل-ستعقد-بواشنطن-الأسبوع-المقبل-1114529268.html

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله