الصحة اللبنانية: 83 قتيلا و141 مصابا حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان أمس
© REUTERS Stringerالدخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية، كما شوهد من النبطية، لبنان، 6 يونيو/ حزيران 2026
© REUTERS Stringer
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، أن الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مناطق عدة في لبنان أمس الجمعة أسفرت، وفق حصيلة نهائية، عن مقتل 83 شخصاً وإصابة 141 آخرين بجروح متفاوتة.
وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن محافظة النبطية كانت من أكثر المناطق تضرراً، حيث سُجلت عشرات القتلى والجرحى في بلدات ومدن عدة، بينها النبطية وحاروف وحبوش والدوير ودير الزهراني.
كما شملت الغارات مناطق في جنوب لبنان والبقاع، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى وقوع أضرار واسعة في الممتلكات والبنية التحتية.
واتفقت إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب "كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات"، على حد قوله.
وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".