https://sarabic.ae/20260620/إيران-تلقي-القبض-على-3-قادة-ميدانيين-و14-مرتزقا-من-شبكة-تخريب-في-محافظة-إيلام-1114540076.html

إيران تلقي القبض على 3 قادة ميدانيين و14 "مرتزقا" من شبكة تخريب في محافظة إيلام

إيران تلقي القبض على 3 قادة ميدانيين و14 "مرتزقا" من شبكة تخريب في محافظة إيلام

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم السبت، تحديد هوية ثلاثة قادة ميدانيين و14 مرتزقا من شبكة تخريب الشوارع تابعة لما وصفته بـ"العدو الصهيوني الأمريكي"،... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T14:03+0000

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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم السبت، عن وزارة الاستخبارات في بيان لها، أنه تم "تحديد هوية 17 مرتزقا من العدو الصهيوني الأمريكي، ممن خانوا وطنهم، في مديرية الاستخبارات العامة بإيلام".وأوضحت أنه "بعد رصد معلومات استخبارية وتقارير عامة، تم التعرف على ثلاثة من أبرز قادة شبكة التخريب الميداني التابعة لـ"العدو الصهيوني الأمريكي"، وهم من المجرمين المخضرمين من مدن إيلام وملكشاهي وسرابلة، ولهم دور في انقلاب يناير 1404".وتابعت أن "هؤلاء المجرمين قاموا بأعمال تخريبية، فإلى جانب تدمير وحرق الممتلكات العامة والأماكن العامة، وإطلاق النار، والتقاط الصور، ونشر صور رمزية لأنفسهم (كصورةٍ لهم وهم يحملون ساطورا وقناعا على كرسي في أحد البنوك وسط الشارع)، سعوا إلى بث الرعب وبث حالة من عدم الاستقرار بين الناس".وتم ضبط 3 عبوات ناسفة من نوع "تي إن تي"، وبندقية كلاشينكوف، وقنبلة يدوية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء، بما فيها ساطور، ومصادرتها من القادة المقبوض عليهم.ويشار إلى أنه في 25 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية القبض على جاسوس إسرائيلي و15 عنصرا من جماعات وصفتها بـ"المرتزقة للعدو المجرم" في 5 محافظات من البلاد.وأفادت وكالة "إرنا" بأن وزارة الأمن الإيرانية أعلنت، في بيان، أنه "تم اعتقال جاسوس للكيان الصهيوني يقوم بجمع وإرسال المعلومات التي تحتاجها المنظمة، وفي النهاية وبأمر من الضابط الاستخباري للكيان الصهيوني، شرع بالتعاون مع الجماعات المطالبة بالعودة إلى النظام الملكي، ونفذ مشاريع مشتركة مع مرتزقتهم".وذكر بيان الوزارة أنه "في محافظة سيستان وبلوشستان، تم تحديد واعتقال عنصر عملياتي تابع لإحدى الجماعات الإرهابية الانفصالية، والذي كان قد دخل البلاد بعد اجتياز دورات تدريبية للجماعة في إحدى الدول المجاورة، وكان يتربص في إحدى المناطق المحيطة بزاهدان لتنفيذ عملية إرهابية".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها، في وقت لاحق من يوم الجمعة، بين إيران وأمريكا، في منتجع "بورغنستوك" الجبلي في البلاد.وتتكوّن مذكرة التفاهم من 14 بندا، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل التفاهم الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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