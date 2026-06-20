إيران تلقي القبض على 3 قادة ميدانيين و14 "مرتزقا" من شبكة تخريب في محافظة إيلام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا تبحث عن استمرار المواجهة مع روسيا… أميركا وايران من التفاهم الى شياطين عُقد التفاصيل؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:33 GMT
21 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
10:03 GMT
29 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:44 GMT
5 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
روسيا: واشنطن قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية... تأجيل اجتماع سويسرا بين طهران وواشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:03 GMT
9 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:13 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
12:23 GMT
37 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترقب لإجراء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران وإمريكا في سويسرا.. واجتماعات في القاهرة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260620/إيران-تلقي-القبض-على-3-قادة-ميدانيين-و14-مرتزقا-من-شبكة-تخريب-في-محافظة-إيلام-1114540076.html
إيران تلقي القبض على 3 قادة ميدانيين و14 "مرتزقا" من شبكة تخريب في محافظة إيلام
إيران تلقي القبض على 3 قادة ميدانيين و14 "مرتزقا" من شبكة تخريب في محافظة إيلام
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم السبت، تحديد هوية ثلاثة قادة ميدانيين و14 مرتزقا من شبكة تخريب الشوارع تابعة لما وصفته بـ"العدو الصهيوني الأمريكي"،... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T14:03+0000
2026-06-20T14:03+0000
أخبار إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112491583_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_08ba864cdf37ffb64858933f173377b7.jpg
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم السبت، عن وزارة الاستخبارات في بيان لها، أنه تم "تحديد هوية 17 مرتزقا من العدو الصهيوني الأمريكي، ممن خانوا وطنهم، في مديرية الاستخبارات العامة بإيلام".وأوضحت أنه "بعد رصد معلومات استخبارية وتقارير عامة، تم التعرف على ثلاثة من أبرز قادة شبكة التخريب الميداني التابعة لـ"العدو الصهيوني الأمريكي"، وهم من المجرمين المخضرمين من مدن إيلام وملكشاهي وسرابلة، ولهم دور في انقلاب يناير 1404".وتابعت أن "هؤلاء المجرمين قاموا بأعمال تخريبية، فإلى جانب تدمير وحرق الممتلكات العامة والأماكن العامة، وإطلاق النار، والتقاط الصور، ونشر صور رمزية لأنفسهم (كصورةٍ لهم وهم يحملون ساطورا وقناعا على كرسي في أحد البنوك وسط الشارع)، سعوا إلى بث الرعب وبث حالة من عدم الاستقرار بين الناس".وتم ضبط 3 عبوات ناسفة من نوع "تي إن تي"، وبندقية كلاشينكوف، وقنبلة يدوية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء، بما فيها ساطور، ومصادرتها من القادة المقبوض عليهم.ويشار إلى أنه في 25 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية القبض على جاسوس إسرائيلي و15 عنصرا من جماعات وصفتها بـ"المرتزقة للعدو المجرم" في 5 محافظات من البلاد.وأفادت وكالة "إرنا" بأن وزارة الأمن الإيرانية أعلنت، في بيان، أنه "تم اعتقال جاسوس للكيان الصهيوني يقوم بجمع وإرسال المعلومات التي تحتاجها المنظمة، وفي النهاية وبأمر من الضابط الاستخباري للكيان الصهيوني، شرع بالتعاون مع الجماعات المطالبة بالعودة إلى النظام الملكي، ونفذ مشاريع مشتركة مع مرتزقتهم".وذكر بيان الوزارة أنه "في محافظة سيستان وبلوشستان، تم تحديد واعتقال عنصر عملياتي تابع لإحدى الجماعات الإرهابية الانفصالية، والذي كان قد دخل البلاد بعد اجتياز دورات تدريبية للجماعة في إحدى الدول المجاورة، وكان يتربص في إحدى المناطق المحيطة بزاهدان لتنفيذ عملية إرهابية".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها، في وقت لاحق من يوم الجمعة، بين إيران وأمريكا، في منتجع "بورغنستوك" الجبلي في البلاد.وتتكوّن مذكرة التفاهم من 14 بندا، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل التفاهم الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260128/إيران-تنفيذ-حكم-الإعدام-بحق-جاسوس-قدم-معلومات-ووثائق-سرية-للموساد-الإسرائيلي-1109715452.html
https://sarabic.ae/20260620/طهران-لن-نوقع-تفاهما-لا-ينفذ-والبند-1-حول-وقف-إعتداءات-إسرائيل-على-لبنان-هو-الأهم---عاجل-1114539584.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112491583_88:0:976:666_1920x0_80_0_0_f9ab4d3fcafce839b161395930ab58e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, العالم, الأخبار
أخبار إيران, العالم, الأخبار

إيران تلقي القبض على 3 قادة ميدانيين و14 "مرتزقا" من شبكة تخريب في محافظة إيلام

14:03 GMT 20.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemiالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم السبت، تحديد هوية ثلاثة قادة ميدانيين و14 مرتزقا من شبكة تخريب الشوارع تابعة لما وصفته بـ"العدو الصهيوني الأمريكي"، وإلقاء القبض عليهم في محافظة إيلام.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم السبت، عن وزارة الاستخبارات في بيان لها، أنه تم "تحديد هوية 17 مرتزقا من العدو الصهيوني الأمريكي، ممن خانوا وطنهم، في مديرية الاستخبارات العامة بإيلام".
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
إيران: تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس قدم معلومات ووثائق سرية للموساد الإسرائيلي
28 يناير, 06:26 GMT
وأوضحت أنه "بعد رصد معلومات استخبارية وتقارير عامة، تم التعرف على ثلاثة من أبرز قادة شبكة التخريب الميداني التابعة لـ"العدو الصهيوني الأمريكي"، وهم من المجرمين المخضرمين من مدن إيلام وملكشاهي وسرابلة، ولهم دور في انقلاب يناير 1404".
وتابعت أن "هؤلاء المجرمين قاموا بأعمال تخريبية، فإلى جانب تدمير وحرق الممتلكات العامة والأماكن العامة، وإطلاق النار، والتقاط الصور، ونشر صور رمزية لأنفسهم (كصورةٍ لهم وهم يحملون ساطورا وقناعا على كرسي في أحد البنوك وسط الشارع)، سعوا إلى بث الرعب وبث حالة من عدم الاستقرار بين الناس".
وتم ضبط 3 عبوات ناسفة من نوع "تي إن تي"، وبندقية كلاشينكوف، وقنبلة يدوية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء، بما فيها ساطور، ومصادرتها من القادة المقبوض عليهم.
ويشار إلى أنه في 25 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية القبض على جاسوس إسرائيلي و15 عنصرا من جماعات وصفتها بـ"المرتزقة للعدو المجرم" في 5 محافظات من البلاد.
وأفادت وكالة "إرنا" بأن وزارة الأمن الإيرانية أعلنت، في بيان، أنه "تم اعتقال جاسوس للكيان الصهيوني يقوم بجمع وإرسال المعلومات التي تحتاجها المنظمة، وفي النهاية وبأمر من الضابط الاستخباري للكيان الصهيوني، شرع بالتعاون مع الجماعات المطالبة بالعودة إلى النظام الملكي، ونفذ مشاريع مشتركة مع مرتزقتهم".
وذكر بيان الوزارة أنه "في محافظة سيستان وبلوشستان، تم تحديد واعتقال عنصر عملياتي تابع لإحدى الجماعات الإرهابية الانفصالية، والذي كان قد دخل البلاد بعد اجتياز دورات تدريبية للجماعة في إحدى الدول المجاورة، وكان يتربص في إحدى المناطق المحيطة بزاهدان لتنفيذ عملية إرهابية".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
طهران: لن نوقع تفاهما لا ينفذ والبند 1 المتعلق بوقف اعتداءات إسرائيل على لبنان هو الأهم
13:42 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها، في وقت لاحق من يوم الجمعة، بين إيران وأمريكا، في منتجع "بورغنستوك" الجبلي في البلاد.
وتتكوّن مذكرة التفاهم من 14 بندا، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.
وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
ومن المقرر أن تستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل التفاهم الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала