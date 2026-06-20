https://sarabic.ae/20260620/دمار-هائل-لبناني-يصدم-بعد-عودته-إلى-منزله-في-الجنوب-فيديو-1114535700.html

دمار هائل... لبناني يصدم بعد عودته إلى منزله في الجنوب... فيديو

دمار هائل... لبناني يصدم بعد عودته إلى منزله في الجنوب... فيديو

سبوتنيك عربي

كشفت عودة المهندس اللبناني المتقاعد عصام بزيع، إلى بلدته زبقين جنوبي لبنان بعد وقف إطلاق النار، حجم الدمار الذي خلفته الحرب، حيث وجد منزله وممتلكاته التجارية... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T11:57+0000

2026-06-20T11:57+0000

2026-06-20T11:57+0000

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وقال بزيع في حديث لـ"سبوتنيك"، إن المشهد الذي واجهه عند وصوله كان أقسى بكثير مما توقعه، حيث اصطدم بحجم دمار هائل لحق ببيته الذي كان يجمعه بزوجته وأولاده وأحفاده، بالإضافة إلى خراب كبير طال سياراته، ومطعمه ومتجره الملاصقين للمنزل واللذين كانا يشكلان نقطة استقطاب حيوية لأهالي البلدة ومحيطها.ووصف بزيع مشاعره عند رؤية ما حل بممتلكاته، قائلا: "قالوا إن هناك هدنة، فاتفقنا أن نأتي لنرى الوضع، وتفاجأنا بأن حجم الأضرار لا يحتمل، تفاجأنا بأن (جنى العمر) الذي كان يطمح الإنسان أن يقضي فيه شيخوخته وعجزه قد تدمّر بالكامل".وتساءل بألم وقلق من المستقبل: "الواحد فينا يبقى خمس أو عشر سنوات يتعب ليعمر بيتا يسكن فيه.. هل سيعطينا ربنا عمرا إضافيا لنرجع ونعمر من جديد ونفرح به مع أولادنا؟".وفي خضم هذا الوجع، وجّه المهندس المتقاعد عتبا كبيرا للدولة، مطالبًا إياها بتحمل مسؤولياتها الأمنية والإغاثية تجاه المتضررين، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي خدمات وأن الدولة تخلت عن دورها في حماية أبناء الجنوب، فـ "حتى هذه اللحظة لم يسأل عنا أحد ولم يلتفت إلينا أحد".وأوضحح أنه في اليوم التالي لعودته حاول جلب عمال لمساعدته في التنظيف، لكنه لم يجد أحدا لأن الوضع الأمني كان لا يزال مخيفا ومسيّرات الاستطلاع تملأ الأجواء، ومن حق الناس أن تخاف.ومع ذلك، رفض بزيع الاستسلام لواقع الدمار أو مغادرة بلدته مجددا، بل يسعى ليكون نموذجا مشجعا لأبناء بلدته للعودة وعدم التخلي عن الأرض، موجهًا رسالة تحدّ واضحة، بقوله: "الناس تشجع بعضها، لو كان لدي خيمة سأنصبها هنا وأسكن فيها، وسأترك السعديات نهائيا فقط لأشجع الناس الآخرين الذين دُمرت بيوتهم على نصب الخيم والعيش في قراهم".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".

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