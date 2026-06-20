https://sarabic.ae/20260620/سياسية-ألمانية-على-ألمانيا-الاعتراف-بالإبادة-الجماعية-للشعب-السوفيتي-1114549789.html
سياسية ألمانية: على ألمانيا الاعتراف بالإبادة الجماعية للشعب السوفييتي
سياسية ألمانية: على ألمانيا الاعتراف بالإبادة الجماعية للشعب السوفييتي
سبوتنيك عربي
قالت خبيرة السياسة الخارجية في حزب "سارة فاغنكنيشت – الرشد والعدالة" الألماني، سيفيم داغديلين، إن السلطات الألمانية ملزمة بالاعتراف بالإبادة الجماعية التي تعرض... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T21:28+0000
2026-06-20T21:28+0000
2026-06-20T21:48+0000
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
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وفي 22 يونيو/حزيران 1941، عند الساعة الرابعة فجراً، انتهكت قوات "الفيرماخت" اتفاق عدم الاعتداء بين ألمانيا والاتحاد السوفييتي، لتبدأ بذلك الحرب الوطنية العظمى.وأشارت السياسية الألمانية إلى أن برلين تتحمل مسؤولية تاريخية مباشرة تجاه المواطنين السوفييت، مذكّرة بأن السلطات الألمانية اعترفت، بعد نقاشات مطولة في البرلمان، بالإبادة الجماعية للأرمن، رغم أن ألمانيا لم تكن سوى طرف ثالث في تلك الأحداث، كما اعترفت بالجرائم المرتكبة بحق شعبي الهيريرو والناما في ناميبيا.وأكدت داغديلين أنه، بغض النظر عن استعداد الحكومة الألمانية للشروع في إجراءات الاعتراف بإبادة الشعب السوفييتي، ينبغي على الأقل إطلاق نقاش سياسي ومجتمعي واسع داخل ألمانيا حول هذه القضية.وقالت: "يجب أخيراً إجراء هذا النقاش داخل ألمانيا، وكذلك مع روسيا"، وبحسب داغديلين، فإن الهجوم الذي شنته ألمانيا النازية على الاتحاد السوفييتي عام 1941 كان يهدف منذ البداية الى تحقيق الإبادة الجماعية وطموحات استعمارية.وقالت إن السلطات الألمانية الحديثة فشلت في استيعاب دروس التاريخ بشكل كامل واستخلاص النتائج الصحيحة منها.
https://sarabic.ae/20260508/موسكو-إنكار-برلين-للإبادة-الجماعية-للشعب-السوفييتي-أمر-خطير-1113207183.html
https://sarabic.ae/20260418/لافروف-نسعى-لاعتراف-عالمي-بجرائم-النازية-باعتبارها-إبادة-جماعية-ضد-شعب-الاتحاد-السوفيتي-1112678475.html
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أخبار ألمانيا, روسيا, العالم, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
أخبار ألمانيا, روسيا, العالم, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
سياسية ألمانية: على ألمانيا الاعتراف بالإبادة الجماعية للشعب السوفييتي
21:28 GMT 20.06.2026 (تم التحديث: 21:48 GMT 20.06.2026)
قالت خبيرة السياسة الخارجية في حزب "سارة فاغنكنيشت – الرشد والعدالة" الألماني، سيفيم داغديلين، إن السلطات الألمانية ملزمة بالاعتراف بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى، وذلك قبيل الذكرى الخامسة والثمانين للهجوم النازي على الاتحاد السوفيتي.
وفي 22 يونيو/حزيران 1941، عند الساعة الرابعة فجراً، انتهكت قوات "الفيرماخت" اتفاق عدم الاعتداء بين ألمانيا والاتحاد السوفييتي، لتبدأ بذلك الحرب الوطنية العظمى.
وقالت داغديلين في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد أي مبرر وجيه يمنع ألمانيا، بصفتها الدولة المسؤولة عن جرائم الإبادة الجماعية، من اتخاذ هذه الخطوة. وبعد مرور 85 عاماً، فإن الاعتراف بهذه الإبادة أصبح مستحقاً منذ وقت طويل".
وأشارت السياسية الألمانية إلى أن برلين تتحمل مسؤولية تاريخية مباشرة تجاه المواطنين السوفييت، مذكّرة بأن السلطات الألمانية اعترفت، بعد نقاشات مطولة في البرلمان، بالإبادة الجماعية للأرمن، رغم أن ألمانيا لم تكن سوى طرف ثالث في تلك الأحداث، كما اعترفت بالجرائم المرتكبة بحق شعبي الهيريرو والناما في ناميبيا.
وأضافت: "لذلك، لا يمكننا في ألمانيا دائماً توجيه أصابع الاتهام إلى الدول الأخرى عندما يتعلق الأمر بالإبادة الجماعية".
وأكدت داغديلين أنه، بغض النظر عن استعداد الحكومة الألمانية للشروع في إجراءات الاعتراف بإبادة الشعب السوفييتي، ينبغي على الأقل إطلاق نقاش سياسي ومجتمعي واسع داخل ألمانيا حول هذه القضية.
وقالت: "يجب أخيراً إجراء هذا النقاش داخل ألمانيا، وكذلك مع روسيا"، وبحسب داغديلين، فإن الهجوم الذي شنته ألمانيا النازية على الاتحاد السوفييتي عام 1941 كان يهدف منذ البداية الى تحقيق الإبادة الجماعية وطموحات استعمارية.
وفي وقت سابق، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن ألمانيا لا تزال ترفض الاعتراف بحصار لينينغراد باعتباره عملاً من أعمال الإبادة الجماعية.
وقالت إن السلطات الألمانية الحديثة فشلت في استيعاب دروس التاريخ بشكل كامل واستخلاص النتائج الصحيحة منها.