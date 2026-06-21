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إعلام إيراني: اجتماع ثلاثي بين طهران وواشنطن والدوحة في سويسرا لبحث وقف إطلاق نار شامل بلبنان
إعلام إيراني: اجتماع ثلاثي بين طهران وواشنطن والدوحة في سويسرا لبحث وقف إطلاق نار شامل بلبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بانعقاد اجتماع ثلاثي بين إيران والولايات المتحدة وقطر على هامش المفاوضات في سويسرا لبحث وقف إطلاق نار شامل في لبنان،... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T11:33+0000
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وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن الاجتماع يهدف إلى بحث إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في لبنان، إلى جانب مناقشة ملف الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان لا تواجه أي قيود في التعامل مع ما وصفها بالتهديدات، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية ضد "حزب الله" داخل ما سماه "المنطقة الأمنية".وأضاف كاتس، في بيان، أن جميع إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحملة العسكرية بلبنان ما تزال قائمة، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية لا تزال منتشرة في المنطقة وتواصل نشاطها هناك.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الخميس الماضي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
https://sarabic.ae/20260621/الرئيس-الإيراني-جميع-بنود-مذكرة-التفاهم-بين-طهران-وواشنطن-تصب-في-صالح-بلادنا-1114554140.html
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أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, سويسرا
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, سويسرا

إعلام إيراني: اجتماع ثلاثي بين طهران وواشنطن والدوحة في سويسرا لبحث وقف إطلاق نار شامل بلبنان

11:33 GMT 21.06.2026
© AP Photo / Nathan Howard اجتماع ثلاثي بين طهران وواشنطن والدوحة في سويسرا
اجتماع ثلاثي بين طهران وواشنطن والدوحة في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Nathan Howard
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بانعقاد اجتماع ثلاثي بين إيران والولايات المتحدة وقطر على هامش المفاوضات في سويسرا لبحث وقف إطلاق نار شامل في لبنان، وملف الأموال الإيرانية المجمدة.
وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن الاجتماع يهدف إلى بحث إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في لبنان، إلى جانب مناقشة ملف الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.
وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان لا تواجه أي قيود في التعامل مع ما وصفها بالتهديدات، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية ضد "حزب الله" داخل ما سماه "المنطقة الأمنية".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
الرئيس الإيراني: جميع بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تصب في صالح بلادنا
08:43 GMT
وأضاف كاتس، في بيان، أن جميع إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحملة العسكرية بلبنان ما تزال قائمة، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية لا تزال منتشرة في المنطقة وتواصل نشاطها هناك.

وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الخميس الماضي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
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