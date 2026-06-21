https://sarabic.ae/20260621/الرئيس-الإيراني-جميع-بنود-مذكرة-التفاهم-بين-طهران-وواشنطن-تصب-في-صالح-بلادنا-1114554140.html
الرئيس الإيراني: جميع بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تصب في صالح بلادنا
الرئيس الإيراني: جميع بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تصب في صالح بلادنا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأن جميع بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن تصب في صالح إيران، مشيرًا إلى أن المطلب الأمريكي الوحيد يتمثل في ألا... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T08:43+0000
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2026-06-21T08:43+0000
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ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن بزشكيان قوله خلال المؤتمر الثالث والثلاثين للسياسات النقدية والمصرفية: "جميع بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة تصبّ في مصلحة إيران، وستتضح نتائج وإنجازات هذه المحادثات والمفاوضات للجميع".وأضاف: "ستُعاد إلينا الأموال الإيرانية البالغة 6 مليارات دولار والمجمّدة في قطر".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".رغم تأكيد إيران.. الجيش الأمريكي ينفي إغلاق مضيق هرمز ويؤكد استمرار الملاحة
https://sarabic.ae/20260620/فانس-أتوقع-التوجه-إلى-سويسرا-لإجراء-محادثات-مع-إيران-1114543435.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الإيراني: جميع بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تصب في صالح بلادنا
أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأن جميع بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن تصب في صالح إيران، مشيرًا إلى أن المطلب الأمريكي الوحيد يتمثل في ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، وهو ما كان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي قد أكده مرارًا.
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن بزشكيان قوله خلال المؤتمر الثالث والثلاثين للسياسات النقدية والمصرفية: "جميع بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة تصبّ في مصلحة إيران، وستتضح نتائج وإنجازات هذه المحادثات والمفاوضات للجميع".
وأضاف: "ستُعاد إلينا الأموال الإيرانية البالغة 6 مليارات دولار والمجمّدة في قطر".
وأكد بزشكيان أن المطلب الوحيد للولايات المتحدة هو ألّا تمتلك إيران قنبلة نووية، وهو أمر أكّد عليه مرارًا القائد الشهيد، إذ كان يقول إننا لا نريد امتلاك قنبلة نووية. وقد قالت الولايات المتحدة: "اكتبوا ذلك ووقّعوا عليه"، فوقعنا عليه.
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران
، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم
بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما
، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".