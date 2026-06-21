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بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
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عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
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أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
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موزاييك
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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https://sarabic.ae/20260621/سياسي-فنلندي-الدول-الأوروبية-ترتكب-خطأ-فادحا-بدعمها-لنظام-كييف-1114554713.html
سياسي فنلندي: الدول الأوروبية ترتكب خطأ فادحا بدعمها لنظام كييف
سياسي فنلندي: الدول الأوروبية ترتكب خطأ فادحا بدعمها لنظام كييف
سبوتنيك عربي
صرّح السياسي الفنلندي أرماندو ميما، عضو حزب تحالف الحرية، بأن الدول الأوروبية ترتكب خطأً فادحًا باستمرارها في دعم أوكرانيا. 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T09:52+0000
2026-06-21T09:52+0000
فنلندا
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إن الاعتقاد بضرورة دعم أوكرانيا بأي ثمن أمرٌ مُثير للدهشة. تمر أوروبا حاليًا بأوقات عصيبة، ولا يلوم الأوروبيون إلا أنفسهم".وحذّر السياسي الفنلندي من أن الدول الأوروبية ستواجه عواقب وخيمة لتقديمها المساعدات لكييف.وصرّح ميما، يوم أمس السبت، بأن فلاديمير زيلينسكي، يُشكل تهديدًا أمنيًا لأوروبا بأكملها.وكتب ميما عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أصبح زيلينسكي بالفعل تهديدًا للسلام في أوروبا. إن الهجمات الأخيرة في موسكو والتهديدات الموجّهة ضد بيلاروسيا، دليل واضح على أن هذا الرجل يُشكل تهديدًا أمنيًا لأوروبا بأكملها".وفي مقالٍ لوزير الخارجية سيرغي لافروف بعنوان "أوكرانيا، أوروبا، والأمن العالمي"، نُشر في مجلة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية)، ذكر أن "التغيير المفاجئ في موقف أوروبا" بشأن مفاوضات أوكرانيا يثير تساؤلات حول الهدف من وراء تصريحاتها، وأنها تسعى لكسب الوقت بغية دعم أوكرانيا بالأسلحة الغربية.سياسي فنلندي: زيلينسكي يمثل تهديدا لكامل أوروبا
https://sarabic.ae/20260429/فنلندا-تكرس-44-مليون-يورو-لمكافحة-المسيرات-بعد-خروقات-جوية-أوكرانية-1112965252.html
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فنلندا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
فنلندا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

سياسي فنلندي: الدول الأوروبية ترتكب خطأ فادحا بدعمها لنظام كييف

09:52 GMT 21.06.2026
© Sputnik . Alexey Vitvitskyعلم الاتحاد الاوروبي
علم الاتحاد الاوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
تابعنا عبر
صرّح السياسي الفنلندي أرماندو ميما، عضو حزب تحالف الحرية، بأن الدول الأوروبية ترتكب خطأً فادحًا باستمرارها في دعم أوكرانيا.
وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إن الاعتقاد بضرورة دعم أوكرانيا بأي ثمن أمرٌ مُثير للدهشة. تمر أوروبا حاليًا بأوقات عصيبة، ولا يلوم الأوروبيون إلا أنفسهم".
وحذّر السياسي الفنلندي من أن الدول الأوروبية ستواجه عواقب وخيمة لتقديمها المساعدات لكييف.
وصرّح ميما، يوم أمس السبت، بأن فلاديمير زيلينسكي، يُشكل تهديدًا أمنيًا لأوروبا بأكملها.
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29 أبريل, 11:24 GMT
وكتب ميما عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أصبح زيلينسكي بالفعل تهديدًا للسلام في أوروبا. إن الهجمات الأخيرة في موسكو والتهديدات الموجّهة ضد بيلاروسيا، دليل واضح على أن هذا الرجل يُشكل تهديدًا أمنيًا لأوروبا بأكملها".
وفي مقالٍ لوزير الخارجية سيرغي لافروف بعنوان "أوكرانيا، أوروبا، والأمن العالمي"، نُشر في مجلة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية)، ذكر أن "التغيير المفاجئ في موقف أوروبا" بشأن مفاوضات أوكرانيا يثير تساؤلات حول الهدف من وراء تصريحاتها، وأنها تسعى لكسب الوقت بغية دعم أوكرانيا بالأسلحة الغربية.
سياسي فنلندي: زيلينسكي يمثل تهديدا لكامل أوروبا
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