https://sarabic.ae/20260621/سياسي-فنلندي-الدول-الأوروبية-ترتكب-خطأ-فادحا-بدعمها-لنظام-كييف-1114554713.html
سياسي فنلندي: الدول الأوروبية ترتكب خطأ فادحا بدعمها لنظام كييف
سياسي فنلندي: الدول الأوروبية ترتكب خطأ فادحا بدعمها لنظام كييف
سبوتنيك عربي
صرّح السياسي الفنلندي أرماندو ميما، عضو حزب تحالف الحرية، بأن الدول الأوروبية ترتكب خطأً فادحًا باستمرارها في دعم أوكرانيا. 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T09:52+0000
2026-06-21T09:52+0000
2026-06-21T09:52+0000
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وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إن الاعتقاد بضرورة دعم أوكرانيا بأي ثمن أمرٌ مُثير للدهشة. تمر أوروبا حاليًا بأوقات عصيبة، ولا يلوم الأوروبيون إلا أنفسهم".وحذّر السياسي الفنلندي من أن الدول الأوروبية ستواجه عواقب وخيمة لتقديمها المساعدات لكييف.وصرّح ميما، يوم أمس السبت، بأن فلاديمير زيلينسكي، يُشكل تهديدًا أمنيًا لأوروبا بأكملها.وكتب ميما عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أصبح زيلينسكي بالفعل تهديدًا للسلام في أوروبا. إن الهجمات الأخيرة في موسكو والتهديدات الموجّهة ضد بيلاروسيا، دليل واضح على أن هذا الرجل يُشكل تهديدًا أمنيًا لأوروبا بأكملها".وفي مقالٍ لوزير الخارجية سيرغي لافروف بعنوان "أوكرانيا، أوروبا، والأمن العالمي"، نُشر في مجلة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية)، ذكر أن "التغيير المفاجئ في موقف أوروبا" بشأن مفاوضات أوكرانيا يثير تساؤلات حول الهدف من وراء تصريحاتها، وأنها تسعى لكسب الوقت بغية دعم أوكرانيا بالأسلحة الغربية.سياسي فنلندي: زيلينسكي يمثل تهديدا لكامل أوروبا
https://sarabic.ae/20260429/فنلندا-تكرس-44-مليون-يورو-لمكافحة-المسيرات-بعد-خروقات-جوية-أوكرانية-1112965252.html
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فنلندا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
فنلندا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
سياسي فنلندي: الدول الأوروبية ترتكب خطأ فادحا بدعمها لنظام كييف
صرّح السياسي الفنلندي أرماندو ميما، عضو حزب تحالف الحرية، بأن الدول الأوروبية ترتكب خطأً فادحًا باستمرارها في دعم أوكرانيا.
وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إن الاعتقاد بضرورة دعم أوكرانيا بأي ثمن أمرٌ مُثير للدهشة. تمر أوروبا حاليًا بأوقات عصيبة، ولا يلوم الأوروبيون إلا أنفسهم".
وحذّر السياسي الفنلندي من أن الدول الأوروبية ستواجه عواقب وخيمة لتقديمها المساعدات لكييف.
وصرّح ميما، يوم أمس السبت، بأن فلاديمير زيلينسكي، يُشكل تهديدًا أمنيًا لأوروبا بأكملها.
وكتب ميما عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أصبح زيلينسكي بالفعل تهديدًا للسلام في أوروبا. إن الهجمات الأخيرة في موسكو والتهديدات الموجّهة ضد بيلاروسيا، دليل واضح على أن هذا الرجل يُشكل تهديدًا أمنيًا لأوروبا بأكملها".
وفي مقالٍ لوزير الخارجية سيرغي لافروف بعنوان "أوكرانيا، أوروبا، والأمن العالمي"، نُشر في مجلة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية)، ذكر أن "التغيير المفاجئ في موقف أوروبا" بشأن مفاوضات أوكرانيا يثير تساؤلات حول الهدف من وراء تصريحاتها، وأنها تسعى لكسب الوقت بغية دعم أوكرانيا بالأسلحة الغربية.