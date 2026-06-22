https://sarabic.ae/20260622/البث-الإسرائيلية-خفض-القوات-في-لبنان-يأتي-بعد-إتمام-معظم-العمليات-الهجومية-1114584111.html
البث الإسرائيلية: خفض القوات في لبنان يأتي بعد إتمام معظم العمليات الهجومية
البث الإسرائيلية: خفض القوات في لبنان يأتي بعد إتمام معظم العمليات الهجومية
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه من المتوقع أن يقلص الجيش الإسرائيلي حجم قواته البرية المنتشرة في جنوب لبنان خلال الفترة المقبلة، في إطار إعادة تقييم الوضع... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت، أمس الأحد، أن التوجه نحو خفض القوات يستند إلى تقديرات داخل المؤسسة العسكرية تفيد بأن الجزء الأكبر من المهام والعمليات الهجومية التي نُفذت في المنطقة قد أُنجز، ما يقلل الحاجة إلى الإبقاء على العدد الحالي من الجنود داخل المناطق التي ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. وأضافت أن هذه الخطوة تتزامن مع اجتماع مرتقب هذا الأسبوع بين وفدي التفاوض الإسرائيلي واللبناني، إذ من المقرر بحث ترتيبات أمنية جديدة تتعلق بمناطق في جنوب لبنان سيتم تحديدها كمرحلة تجريبية، على أن تُزال منها مظاهر وجود "حزب الله" اللبناني، ويتولى الجيش اللبناني مسؤولية تأمينها ومنع عودة نشاط الحزب إليها، وفقا لموقع قناة 10 الإسرائيلية. وبحسب مصدر إسرائيلي مطلع، فإن أي تقليص للقوات لن يشمل الانسحاب من المواقع التي تعتبرها إسرائيل جزءًا من "المنطقة الأمنية" المحاذية للحدود، لكنه قد يشمل المناطق التي توسع الجيش الإسرائيلي في الانتشار داخلها خلال الشهرين الماضيين في إطار عملياته العسكرية. وفي السياق ذاته، أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن الإدارة الأمريكية تدفع باتجاه عودة انتشار القوات الإسرائيلية إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" أو خط الحماية المضاد للدبابات، الذي يقع على مسافة تقارب 8 كيلومترات من الحدود اللبنانية، باعتباره خطًا دفاعيًا يوفر حماية للمستوطنات الشمالية من الهجمات المضادة للدروع. من جانبه، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التأكيد على تمسك إسرائيل بمواقعها الأمنية في جنوب لبنان، مشددًا على أن بلاده لا تنوي الانسحاب من منطقة "جبل البوفور"، التي وصفها بأنها جزء أساسي من المنطقة الأمنية وضرورية للدفاع عن مستوطنات الجليل وقوات الجيش الإسرائيلي. كما أكد كاتس أن موقف الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يزال يتمثل في عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، أمس الأحد، بأن "الجيش الإسرائيلي بدأ عملية تقليص لقواته المنتشرة في جنوب لبنان".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل تنفيذ انسحاب جزئي من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، في إطار الترتيبات المرتبطة بوقف إطلاق النار".وفي السياق ذاته، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه، في أعقاب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قررت قيادة الجبهة الداخلية رفع جميع القيود المفروضة على السكان في مناطق الجليل الأعلى.وقال الأمين العام ل"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أمس الاحد، إن "أي اتفاق لوقف إطلاق النار يمنح إسرائيل حرية الحركة العسكرية يمثل استمرارًا للعدوان"، مؤكداً أن الحزب "لن يقبل بذلك".وأضاف قاسم، في كلمة له، أن "إسرائيل لن تبقى في لبنان"، مشدداً على أن "أي خرق لوقف إطلاق النار سيجري التعامل معه ومواجهته".وأكد أن "قرار الحزب هو ألا عودة إلى ما قبل 2 مارس/ آذار، ولا وقف لإطلاق النار مع حرية الحركة لإسرائيل"، معتبرًا أن "الحرب الأخيرة لم تحقق أهدافها المعلنة".
https://sarabic.ae/20260622/وزير-خارجية-إسرائيل-ليس-لدينا-أطماع-في-لبنان-لكننا-لن-ننسحب-من-المنطقة-الأمنية-1114583286.html
https://sarabic.ae/20260621/كاتس-منطقة-جبل-البوفور-جنوبي-لبنان-جزء-من-المنطقة-الأمنية-وإسرائيل-لن-تنسحب-منها-1114576948.html
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إسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
البث الإسرائيلية: خفض القوات في لبنان يأتي بعد إتمام معظم العمليات الهجومية
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه من المتوقع أن يقلص الجيش الإسرائيلي حجم قواته البرية المنتشرة في جنوب لبنان خلال الفترة المقبلة، في إطار إعادة تقييم الوضع الميداني، بعد أشهر من العمليات العسكرية على الحدود الشمالية.
وذكرت، أمس الأحد، أن التوجه نحو خفض القوات يستند إلى تقديرات داخل المؤسسة العسكرية تفيد بأن الجزء الأكبر من المهام والعمليات الهجومية التي نُفذت في المنطقة قد أُنجز، ما يقلل الحاجة إلى الإبقاء على العدد الحالي من الجنود داخل المناطق التي ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان.
وأضافت أن هذه الخطوة تتزامن مع اجتماع مرتقب هذا الأسبوع بين وفدي التفاوض الإسرائيلي واللبناني، إذ من المقرر بحث ترتيبات أمنية جديدة تتعلق بمناطق في جنوب لبنان سيتم تحديدها كمرحلة تجريبية، على أن تُزال منها مظاهر وجود "حزب الله" اللبناني، ويتولى الجيش اللبناني مسؤولية تأمينها ومنع عودة نشاط الحزب إليها، وفقا لموقع
قناة 10 الإسرائيلية.
وبحسب مصدر إسرائيلي مطلع، فإن أي تقليص للقوات لن يشمل الانسحاب من المواقع التي تعتبرها إسرائيل جزءًا من "المنطقة الأمنية" المحاذية للحدود، لكنه قد يشمل المناطق التي توسع الجيش الإسرائيلي في الانتشار داخلها خلال الشهرين الماضيين في إطار عملياته العسكرية.
وفي السياق ذاته، أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن الإدارة الأمريكية تدفع باتجاه عودة انتشار القوات الإسرائيلية إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" أو خط الحماية المضاد للدبابات، الذي يقع على مسافة تقارب 8 كيلومترات من الحدود اللبنانية، باعتباره خطًا دفاعيًا يوفر حماية للمستوطنات الشمالية من الهجمات المضادة للدروع.
من جانبه، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التأكيد على تمسك إسرائيل بمواقعها الأمنية في جنوب لبنان، مشددًا على أن بلاده لا تنوي الانسحاب من منطقة "جبل البوفور"، التي وصفها بأنها جزء أساسي من المنطقة الأمنية وضرورية للدفاع عن مستوطنات الجليل وقوات الجيش الإسرائيلي.
كما أكد كاتس أن موقف الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يزال يتمثل في عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، أمس الأحد، بأن "الجيش الإسرائيلي بدأ عملية تقليص لقواته
المنتشرة في جنوب لبنان".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل تنفيذ انسحاب جزئي من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، في إطار الترتيبات المرتبطة بوقف إطلاق النار".
وفي السياق ذاته، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه، في أعقاب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قررت قيادة الجبهة الداخلية رفع جميع القيود المفروضة على السكان في مناطق الجليل الأعلى.
وقال الأمين العام ل"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أمس الاحد، إن "أي اتفاق لوقف إطلاق النار يمنح إسرائيل حرية الحركة العسكرية يمثل استمرارًا للعدوان"، مؤكداً أن الحزب "لن يقبل بذلك".
وأضاف قاسم، في كلمة له، أن "إسرائيل لن تبقى في لبنان
"، مشدداً على أن "أي خرق لوقف إطلاق النار سيجري التعامل معه ومواجهته".
وأكد أن "قرار الحزب هو ألا عودة إلى ما قبل 2 مارس/ آذار، ولا وقف لإطلاق النار مع حرية الحركة لإسرائيل"، معتبرًا أن "الحرب الأخيرة لم تحقق أهدافها المعلنة".