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عون: نميز بين المساعدة والتدخل في شؤوننا
عون: نميز بين المساعدة والتدخل في شؤوننا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، ترحيب بلاده بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مع التشديد في الوقت نفسه على "ضرورة التمييز بين الدعم الخارجي والتدخل في... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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وشدد، خلال لقائه مع وفد من "رابطة الروم الكاثوليك"، على أن "الدولة، لا الطوائف، هي الضامن الوحيد لحماية جميع اللبنانيين"، مجددا التأكيد على خيار الدولة الواحدة القوية التي تمثل كل المكونات، وأشار إلى أن العمل مستمر لتحقيق هذا الهدف رغم التحديات السياسية الراهنة. وأضاف أن التنافس السياسي أمر مشروع، لكنه لا يجب أن يتحول إلى عرقلة لمسار بناء الدولة، مؤكدا أن حق الاختلاف "مقدس"، لكن الخلاف الداخلي غير مقبول في المرحلة الحالية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. كما اعتبر أن مدخل مكافحة الفساد يبدأ بتفعيل الحكومة الإلكترونية وتعزيز استقلالية القضاء وفعاليته، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.وأفادت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس اللبناني، جوزاف عون، تلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "تناول البحث في الاتصال مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الاسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد ومنها امكانية تشكيل خلية لهذه الغاية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا" ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وأكد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في 18 يونيو/حزيران، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260622/البث-الإسرائيلية-خفض-القوات-في-لبنان-يأتي-بعد-إتمام-معظم-العمليات-الهجومية-1114584111.html
https://sarabic.ae/20260622/وزير-خارجية-إسرائيل-ليس-لدينا-أطماع-في-لبنان-لكننا-لن-ننسحب-من-المنطقة-الأمنية-1114583286.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن

عون: نميز بين المساعدة والتدخل في شؤوننا

10:21 GMT 22.06.2026
© AP Photo / Hussein Mallaالرئيس اللبناني، جوزاف عون
الرئيس اللبناني، جوزاف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Hussein Malla
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أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، ترحيب بلاده بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مع التشديد في الوقت نفسه على "ضرورة التمييز بين الدعم الخارجي والتدخل في الشؤون الداخلية"، مؤكدا أن "لبنان دولة ذات سيادة ولا يفاوض أحد باسمه".
وشدد، خلال لقائه مع وفد من "رابطة الروم الكاثوليك"، على أن "الدولة، لا الطوائف، هي الضامن الوحيد لحماية جميع اللبنانيين"، مجددا التأكيد على خيار الدولة الواحدة القوية التي تمثل كل المكونات، وأشار إلى أن العمل مستمر لتحقيق هذا الهدف رغم التحديات السياسية الراهنة.
وأضاف أن التنافس السياسي أمر مشروع، لكنه لا يجب أن يتحول إلى عرقلة لمسار بناء الدولة، مؤكدا أن حق الاختلاف "مقدس"، لكن الخلاف الداخلي غير مقبول في المرحلة الحالية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. كما اعتبر أن مدخل مكافحة الفساد يبدأ بتفعيل الحكومة الإلكترونية وتعزيز استقلالية القضاء وفعاليته، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.
وأفادت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس اللبناني، جوزاف عون، تلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "تناول البحث في الاتصال مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الاسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد ومنها امكانية تشكيل خلية لهذه الغاية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
البث الإسرائيلية: خفض القوات في لبنان يأتي بعد إتمام معظم العمليات الهجومية
08:25 GMT
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا" ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وأكد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في 18 يونيو/حزيران، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
وزير خارجية إسرائيل: ليس لدينا أطماع في لبنان لكننا لن ننسحب من المنطقة الأمنية
07:26 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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