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وزير الخارجية الأردني: تعزيز العمل العربي المشترك هو السبيل لمواجهة تحديات المنطقة
وزير الخارجية الأردني: تعزيز العمل العربي المشترك هو السبيل لمواجهة تحديات المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، أن تعزيز العمل العربي المشترك يمثل السبيل لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا على مركزية القضية... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال الصفدي، خلال كلمة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في عمّان: "تعزيز العمل العربي المشترك يمثل السبيل لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، بدءا من ضمان نجاح الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، والتقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران على أسس تضمن معالجة أسباب التوتر السابقة كافة، وتحمي الدول العربية، وخصوصا دول الخليج العربي".وفي السياق ذاته، أشار الصفدي إلى التضامن الكامل مع لبنان في مواجهة الاعتداءات على أراضيه، مشددا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها لفرض سيادتها على كامل أراضيها.وأضاف: "ندعم سوريا في عملية إعادة البناء على أساس يدعم وحدة البلاد وسيادتها وتلبي حق الشعب السوري في العيش بأمن وسلام بدولة ذات السيادة الكاملة".وفي السياق ذاته، عُقد اجتماع تشاوريّ لوزراء خارجية الدول العربية، بدعوة من الصفدي، بهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.مصر ترحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتؤكد ضرورة مراعاة أمن الدول العربيةملك الأردن: نأمل أن تفضي مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن الإقليمي
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وزير الخارجية الأردني: تعزيز العمل العربي المشترك هو السبيل لمواجهة تحديات المنطقة

18:57 GMT 22.06.2026
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، أن تعزيز العمل العربي المشترك يمثل السبيل لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية.
وقال الصفدي، خلال كلمة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في عمّان: "تعزيز العمل العربي المشترك يمثل السبيل لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، بدءا من ضمان نجاح الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، والتقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران على أسس تضمن معالجة أسباب التوتر السابقة كافة، وتحمي الدول العربية، وخصوصا دول الخليج العربي".

وأضاف: "القضية الفلسطينية تبقى القضية الأساسية والمركزية، في ظل ما تواجهه من أخطار تتمثل في استمرار المعاناة اللاإنسانية في قطاع غزة، والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع الاستيطان، وتصاعد إرهاب المستوطنين، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وفي السياق ذاته، أشار الصفدي إلى التضامن الكامل مع لبنان في مواجهة الاعتداءات على أراضيه، مشددا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها لفرض سيادتها على كامل أراضيها.
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وأضاف: "ندعم سوريا في عملية إعادة البناء على أساس يدعم وحدة البلاد وسيادتها وتلبي حق الشعب السوري في العيش بأمن وسلام بدولة ذات السيادة الكاملة".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، انطلقت في عمّان، أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165، بمشاركة وزراء الخارجية العرب، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التنسيق العربي المشترك.

وفي السياق ذاته، عُقد اجتماع تشاوريّ لوزراء خارجية الدول العربية، بدعوة من الصفدي، بهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.
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