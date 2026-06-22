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وزير الخارجية الأردني: تعزيز العمل العربي المشترك هو السبيل لمواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية الأردني: تعزيز العمل العربي المشترك هو السبيل لمواجهة تحديات المنطقة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، أن تعزيز العمل العربي المشترك يمثل السبيل لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا على مركزية القضية... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T18:57+0000

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وقال الصفدي، خلال كلمة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في عمّان: "تعزيز العمل العربي المشترك يمثل السبيل لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، بدءا من ضمان نجاح الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، والتقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران على أسس تضمن معالجة أسباب التوتر السابقة كافة، وتحمي الدول العربية، وخصوصا دول الخليج العربي".وفي السياق ذاته، أشار الصفدي إلى التضامن الكامل مع لبنان في مواجهة الاعتداءات على أراضيه، مشددا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها لفرض سيادتها على كامل أراضيها.وأضاف: "ندعم سوريا في عملية إعادة البناء على أساس يدعم وحدة البلاد وسيادتها وتلبي حق الشعب السوري في العيش بأمن وسلام بدولة ذات السيادة الكاملة".وفي السياق ذاته، عُقد اجتماع تشاوريّ لوزراء خارجية الدول العربية، بدعوة من الصفدي، بهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.مصر ترحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتؤكد ضرورة مراعاة أمن الدول العربيةملك الأردن: نأمل أن تفضي مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن الإقليمي

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