https://sarabic.ae/20260619/ملك-الأردن-نأمل-أن-تفضي-مذكرة-التفاهم-بين-واشنطن-وطهران-إلى-اتفاق-دائم-يرسخ-الأمن-الإقليمي--1114521024.html

ملك الأردن: نأمل أن تفضي مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن الإقليمي

ملك الأردن: نأمل أن تفضي مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن الإقليمي

سبوتنيك عربي

رحب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن أمله في أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق دائم... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T16:32+0000

2026-06-19T16:32+0000

2026-06-19T16:32+0000

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وقال الملك عبد الله الثاني، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه يأمل أن تُفضي هذه الخطوة إلى اتفاق مستدام يرسخ الأمن الإقليمي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.ومن المقرر أن تستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين. واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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