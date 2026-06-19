ملك الأردن: نأمل أن تفضي مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن الإقليمي
© AP Photo / Alex Brandonملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 11 فبراير/ شباط 2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
رحب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن أمله في أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق دائم يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة ويحترم سيادة الدول.
وقال الملك عبد الله الثاني، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه يأمل أن تُفضي هذه الخطوة إلى اتفاق مستدام يرسخ الأمن الإقليمي.
كما أعرب عن تقدير الأردن لجهود الوساطة التي بذلتها باكستان وقطر وعدد من الشركاء الدوليين، والتي أسهمت في الوصول إلى هذا التفاهم بين الطرفين.
We welcome the signing of the MoU between the US and Iran, and we hope the two sides reach a lasting agreement that ensures regional security and respects the sovereignty of states. Grateful for the mediation efforts of Pakistan, Qatar, and other partners that brought us this far— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 19, 2026
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
ومن المقرر أن تستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.