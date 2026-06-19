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طهران تنفي إغلاق مضيق "هرمز"
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ملك الأردن: نأمل أن تفضي مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن الإقليمي
ملك الأردن: نأمل أن تفضي مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن الإقليمي
سبوتنيك عربي
رحب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن أمله في أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق دائم... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T16:32+0000
2026-06-19T16:32+0000
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وقال الملك عبد الله الثاني، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه يأمل أن تُفضي هذه الخطوة إلى اتفاق مستدام يرسخ الأمن الإقليمي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.ومن المقرر أن تستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين. واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260619/إيران-وصول-مفتشي-وكالة-الطاقة-الذرية-إلى-المواقع-النووية-المستهدفة-مرهون-بنتائج-المفاوضات--1114517283.html
https://sarabic.ae/20260619/ترامب-إيران-انتهت-والديمقراطيون-يحاولون-تجميل-وضعها--1114515325.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, أخبار إيران, باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, أخبار إيران, باكستان

ملك الأردن: نأمل أن تفضي مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن الإقليمي

16:32 GMT 19.06.2026
© AP Photo / Alex Brandonملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 11 فبراير/ شباط 2025
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 11 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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رحب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن أمله في أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق دائم يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة ويحترم سيادة الدول.
وقال الملك عبد الله الثاني، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه يأمل أن تُفضي هذه الخطوة إلى اتفاق مستدام يرسخ الأمن الإقليمي.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
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14:44 GMT
كما أعرب عن تقدير الأردن لجهود الوساطة التي بذلتها باكستان وقطر وعدد من الشركاء الدوليين، والتي أسهمت في الوصول إلى هذا التفاهم بين الطرفين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
ترامب: إيران "انتهت" والديمقراطيون يحاولون تجميل وضعها
13:19 GMT
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
ويتكوف: إيران ستسمح لمفتشي الطاقة الذرية بتفتيش منشآتها
12:33 GMT
ومن المقرر أن تستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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