https://sarabic.ae/20260624/رئيس-وزراء-بولندا-الاحتقان-الشعبي-يتصاعد-ضد-اللاجئين-الأوكرانيين-1114647751.html

رئيس وزراء بولندا: الاحتقان الشعبي يتصاعد ضد اللاجئين الأوكرانيين

رئيس وزراء بولندا: الاحتقان الشعبي يتصاعد ضد اللاجئين الأوكرانيين

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الوزراء البولندي، دونالد توسك، بأن "المشاعر المعادية للأوكرانيين في بولندا تصاعدت أخيرًا، وأن المجتمع البولندي قد غيّر موقفه جراء إقامة عدد كبير من... 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T08:29+0000

2026-06-24T08:29+0000

2026-06-24T08:29+0000

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وقال توسك عبر تسجيل فيديو: "أنا على دراية تامة بالرأي العام. إن استقبال أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا سيؤدي عاجلًا أم آجلًا إلى نشوب صراعات". وأشار توسك إلى أنه صادف مشاعر مماثلة مرارًا وتكرارًا خلال تواصله مع المواطنين.وكان الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، أعلن في وقت سابق، بأن مسألة سحب وسام النسر الأبيض البولندي من فلاديمير زيلينسكي، سيتم النظر فيها.يذكر أن زيلينسكي شارك في إعادة دفن رفات أحد قادة منظمة القوميين الأوكرانيين، أندريه ميلنيك، في مقاطعة كييف. وكانت صحيفة "سترانا. يو إيه" الأوكرانية قد ذكرت أن السلطات تخطط لإعادة دفن شخصيات أوكرانية يقدسها نظام كييف، بمن فيهم قادة منظمة القوميين الأوكرانيين، ستيبان بانديرا وأندريه ميلنيك ويفغيني كونوفاليتس.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الثلاثاء الماضي، أن "مظاهر النازية الجديدة، التي يمارسها نظام كييف، تشكّل خطرًا بالغًا على أوروبا".وقال بيسكوف للصحفيين: "مظاهر النازية الجديدة من قبل نظام كييف، تشكّل خطرًا بالغًا على أوروبا".شويغو: روسيا تعمل بشكل جدي لإنشاء أنظمة جديدة لمكافحة الطائرات المسيرةبوتين: الوضع الميداني على الجبهة يتفاقم ويتدهور بشكل متسارع بالنسبة لكييف

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