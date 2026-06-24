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رئيس وزراء بولندا: الاحتقان الشعبي يتصاعد ضد اللاجئين الأوكرانيين
رئيس وزراء بولندا: الاحتقان الشعبي يتصاعد ضد اللاجئين الأوكرانيين
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الوزراء البولندي، دونالد توسك، بأن "المشاعر المعادية للأوكرانيين في بولندا تصاعدت أخيرًا، وأن المجتمع البولندي قد غيّر موقفه جراء إقامة عدد كبير من... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال توسك عبر تسجيل فيديو: "أنا على دراية تامة بالرأي العام. إن استقبال أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا سيؤدي عاجلًا أم آجلًا إلى نشوب صراعات". وأشار توسك إلى أنه صادف مشاعر مماثلة مرارًا وتكرارًا خلال تواصله مع المواطنين.وكان الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، أعلن في وقت سابق، بأن مسألة سحب وسام النسر الأبيض البولندي من فلاديمير زيلينسكي، سيتم النظر فيها.يذكر أن زيلينسكي شارك في إعادة دفن رفات أحد قادة منظمة القوميين الأوكرانيين، أندريه ميلنيك، في مقاطعة كييف. وكانت صحيفة "سترانا. يو إيه" الأوكرانية قد ذكرت أن السلطات تخطط لإعادة دفن شخصيات أوكرانية يقدسها نظام كييف، بمن فيهم قادة منظمة القوميين الأوكرانيين، ستيبان بانديرا وأندريه ميلنيك ويفغيني كونوفاليتس.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الثلاثاء الماضي، أن "مظاهر النازية الجديدة، التي يمارسها نظام كييف، تشكّل خطرًا بالغًا على أوروبا".وقال بيسكوف للصحفيين: "مظاهر النازية الجديدة من قبل نظام كييف، تشكّل خطرًا بالغًا على أوروبا".شويغو: روسيا تعمل بشكل جدي لإنشاء أنظمة جديدة لمكافحة الطائرات المسيرةبوتين: الوضع الميداني على الجبهة يتفاقم ويتدهور بشكل متسارع بالنسبة لكييف
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, اللاجئين, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, اللاجئين, العالم, العالم العربي

رئيس وزراء بولندا: الاحتقان الشعبي يتصاعد ضد اللاجئين الأوكرانيين

08:29 GMT 24.06.2026
© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of Polandرئيس الوزراء البولندي دونالد توسك
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of Poland
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صرّح وزير الوزراء البولندي، دونالد توسك، بأن "المشاعر المعادية للأوكرانيين في بولندا تصاعدت أخيرًا، وأن المجتمع البولندي قد غيّر موقفه جراء إقامة عدد كبير من اللاجئين في البلاد لفترات طويلة.
وقال توسك عبر تسجيل فيديو: "أنا على دراية تامة بالرأي العام. إن استقبال أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا سيؤدي عاجلًا أم آجلًا إلى نشوب صراعات".

ووفقًا له، فقد تغير موقف شريحة من المجتمع تجاه الأوكرانيين نتيجة لإقامة عدد كبير من اللاجئين في البلاد لفترات طويلة.

وأشار توسك إلى أنه صادف مشاعر مماثلة مرارًا وتكرارًا خلال تواصله مع المواطنين.
وأضاف أنه يتفهم استياء بعض المواطنين البولنديين، معتبرًا أن بعض الحوادث والتصرفات الفردية تسهم في تصاعد التوتر وتعزيز المواقف السلبية تجاه الأوكرانيين.
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وكان الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، أعلن في وقت سابق، بأن مسألة سحب وسام النسر الأبيض البولندي من فلاديمير زيلينسكي، سيتم النظر فيها.

وأرجع نافروتسكي هذه الخطوة إلى تورط زيلينسكي في تمجيد شخصيات تابعة لمنظمة القوميين الأوكرانيين (المصنفة كمنظمة إرهابية ومتطرفة في روسيا)، قائلاً: "أنا مستاء للغاية وأشعر بخيبة أمل من تمجيد المجرمين".

يذكر أن زيلينسكي شارك في إعادة دفن رفات أحد قادة منظمة القوميين الأوكرانيين، أندريه ميلنيك، في مقاطعة كييف. وكانت صحيفة "سترانا. يو إيه" الأوكرانية قد ذكرت أن السلطات تخطط لإعادة دفن شخصيات أوكرانية يقدسها نظام كييف، بمن فيهم قادة منظمة القوميين الأوكرانيين، ستيبان بانديرا وأندريه ميلنيك ويفغيني كونوفاليتس.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الثلاثاء الماضي، أن "مظاهر النازية الجديدة، التي يمارسها نظام كييف، تشكّل خطرًا بالغًا على أوروبا".
وقال بيسكوف للصحفيين: "مظاهر النازية الجديدة من قبل نظام كييف، تشكّل خطرًا بالغًا على أوروبا".
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