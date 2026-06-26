https://sarabic.ae/20260626/إعلام-مسؤولون-إسرائيليون-يرجحون-توقيع-اتفاق-إطاري-مع-لبنان-اليوم-الجمعة-في-واشنطن-1114747077.html
إعلام: مسؤولون إسرائيليون يرجحون توقيع اتفاق إطاري مع لبنان اليوم الجمعة في واشنطن
إعلام: مسؤولون إسرائيليون يرجحون توقيع اتفاق إطاري مع لبنان اليوم الجمعة في واشنطن
سبوتنيك عربي
رجح مسؤولون إسرائيلون أن يوقع كل من لبنان وإسرائيل، اليوم الجمعة، اتفاقيا إطاريا في واشنطن، بعد جولة من المفاوضات شاركت فيها وفود عسكرية ودبلوماسية من كلا... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين أنه "من المتوقع أن توقع إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن اليوم الجمعة".وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان لها صباح اليوم الجمعة، أن "المفاوضات لا تزال متواصلة"، مضيفة أن "واشنطن تواصل تيسير هذا المسار التفاوضي، الذي يأتي في إطار تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ومعالجة القضايا الأمنية العالقة بين الطرفين".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس الخميس، "مقتل 6 عناصر من حزب الله" جنوبي لبنان، معتبرًا أنهم كانوا "يشكّلون تهديدًا للقوات الإسرائيلية العاملة" في ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية".وقال الجيش، في بيان، إن قواته "رصدت 5 عناصر من حزب الله" في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان، واعتبرت أنهم "يشكلون تهديدًا مباشرًا للقوات المنتشرة في المنطقة، ما أدى إلى استهدافهم".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, العالم
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, العالم
إعلام: مسؤولون إسرائيليون يرجحون توقيع اتفاق إطاري مع لبنان اليوم الجمعة في واشنطن
رجح مسؤولون إسرائيلون أن يوقع كل من لبنان وإسرائيل، اليوم الجمعة، اتفاقيا إطاريا في واشنطن، بعد جولة من المفاوضات شاركت فيها وفود عسكرية ودبلوماسية من كلا البلدين.
وذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين أنه "من المتوقع أن توقع إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن اليوم الجمعة".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن المفاوضات غير المباشرة، التي تتوسط فيها بلادها بين لبنان وإسرائيل، ستستمر اليوم الجمعة، بعدما كان من المقرر اختتام الجولة الخامسة منها أمس الخميس.
وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان لها صباح اليوم الجمعة، أن "المفاوضات لا تزال متواصلة"، مضيفة أن "واشنطن تواصل تيسير هذا المسار التفاوضي، الذي يأتي في إطار تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ومعالجة القضايا الأمنية العالقة بين الطرفين
".
وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، في بيان مشترك، دعمها للمفاوضات الجارية بشأن لبنان، مشددة على ضرورة استمرارها بعيدًا عن أي ارتباط بنتائج أو تطورات صراعات إقليمية أخرى.
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس الخميس، "مقتل 6 عناصر من حزب الله" جنوبي لبنان، معتبرًا أنهم كانوا "يشكّلون تهديدًا للقوات الإسرائيلية العاملة" في ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية
".
وقال الجيش، في بيان، إن قواته "رصدت 5 عناصر من حزب الله" في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان
، واعتبرت أنهم "يشكلون تهديدًا مباشرًا للقوات المنتشرة في المنطقة، ما أدى إلى استهدافهم".
وأضاف البيان أن "القوات الإسرائيلية رصدت، في حادثة منفصلة، عنصرًا مسلحًا من حزب الله اللبناني في منطقة تلة علي الطاهر"، مشيرًا إلى أنه تم استهدافه أيضًا، مؤكدًا أن العمليات جاءت بـ"هدف إزالة التهديد الذي شكله المسلحون على قواته"، على حد زعم البيان.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات
بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.