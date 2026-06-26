https://sarabic.ae/20260626/إعلام-مسؤولون-إسرائيليون-يرجحون-توقيع-اتفاق-إطاري-مع-لبنان-اليوم-الجمعة-في-واشنطن-1114747077.html

إعلام: مسؤولون إسرائيليون يرجحون توقيع اتفاق إطاري مع لبنان اليوم الجمعة في واشنطن

إعلام: مسؤولون إسرائيليون يرجحون توقيع اتفاق إطاري مع لبنان اليوم الجمعة في واشنطن

سبوتنيك عربي

رجح مسؤولون إسرائيلون أن يوقع كل من لبنان وإسرائيل، اليوم الجمعة، اتفاقيا إطاريا في واشنطن، بعد جولة من المفاوضات شاركت فيها وفود عسكرية ودبلوماسية من كلا... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T17:46+0000

2026-06-26T17:46+0000

2026-06-26T17:46+0000

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109483863_11:0:921:512_1920x0_80_0_0_290733f50396308aece4cfb07967fa52.jpg

وذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين أنه "من المتوقع أن توقع إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن اليوم الجمعة".وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان لها صباح اليوم الجمعة، أن "المفاوضات لا تزال متواصلة"، مضيفة أن "واشنطن تواصل تيسير هذا المسار التفاوضي، الذي يأتي في إطار تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ومعالجة القضايا الأمنية العالقة بين الطرفين".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس الخميس، "مقتل 6 عناصر من حزب الله" جنوبي لبنان، معتبرًا أنهم كانوا "يشكّلون تهديدًا للقوات الإسرائيلية العاملة" في ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية".وقال الجيش، في بيان، إن قواته "رصدت 5 عناصر من حزب الله" في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان، واعتبرت أنهم "يشكلون تهديدًا مباشرًا للقوات المنتشرة في المنطقة، ما أدى إلى استهدافهم".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20260622/إعلام-جولة-مفاوضات-جديدة-في-واشنطن-بين-إسرائيل-ولبنان--1114608304.html

https://sarabic.ae/20260622/الخارجية-الروسية-موسكو-وطهران-تؤكدان-على-ضرورة-الانسحاب-السريع-للقوات-الإسرائيلية-من-لبنان--1114602963.html

https://sarabic.ae/20260622/نتنياهو-يعلن-منح-الجيش-الإسرائيلي-صلاحيات-كاملة-في-لبنان-لمواجهة-التهديدات-1114600903.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, العالم