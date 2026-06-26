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نعيم قاسم: كسرنا المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخلنا مرحلة جديدة
نعيم قاسم: كسرنا المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخلنا مرحلة جديدة
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الجمعة، أن إيران استطاعت أن تصمد وتصل لمذكرة التفاهم التي هي إعلان رسمي بهزيمة أمريكا وإسرائيل،... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T07:37+0000
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وقال قاسم: "واجهنا حربا لإلغاء وجود "حزب الله" وبيئته وشعبه والمواطنين المرتبطين به في لبنان، وإسرائيل موجودة في لبنان لأنها تريد احتلاله في إطار مشروع إسرائيل الكبرى والمقاومة وجدت بسبب العدوان والاحتلال".وأضاف: "رغم العدوان، إيران صمدت واستطاعت أن تقف وتصمد. إيران استطاعت أن تصل إلى مذكرة التفاهم وهي إعلان رسمي لهزيمة أمريكا وإسرائيل".وأكمل: "اليوم إيران تصنع المستقبل ليس لها فقط بل للمنطقة، شكرا لإيران حتى يدخل الشكر إلى النفوس المريضة فيسقطها بحسرتها، لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من أرضنا اللبنانية وإيقاف العدوان جوا وبرا وبحرا، لقد فشل العدوان في تحقيق الأهداف التوسعية وهذا منطلق أساسي نبني عليه".وأضاف: "لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء ولا مكتسبات لإسرائيل ولا حضور جزئي على الأرض اللبنانية، على إسرائيل أن تخرج ذليلة حاسرة وهذا ما سيحصل".وتابع: "لا تستطيع السلطة اللبنانية أن تعادي وتخاصم أكثر من نصف الشعب اللبناني وتمشي بشكل طبيعي، وعليها التوقف عن تنفيذ إملاءات الوصاية والعدو واتخاذ القرارات التي في مصلحة أمريكا وإسرائيل".وأكمل: "نرحب بالدول العربية والأجنبية التي تعمل على إعادة الإعمار واستعادة السيادة وتقوية الجيش اللبناني، ونرحب بالدول العربية والأجنبية التي تعمل على إخراج إسرائيل وإيجاد لوبي قوي يمنعها من تحقيق أهدافها".وتابع: "لا بد أن نحيي أهل غزة وفلسطين.. نحن معكم وستبقى فلسطين وتحرير فلسطين هي البوصلة، تحية إلى الشعب اليمني وقيادته والقوى المسلحة التي وقفت عندما تخلى العالم عن فلسطين ولبنان ومحور المقاومة".وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية

نعيم قاسم: كسرنا المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخلنا مرحلة جديدة

07:37 GMT 26.06.2026 (تم التحديث: 08:06 GMT 26.06.2026)
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
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أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الجمعة، أن إيران استطاعت أن تصمد وتصل لمذكرة التفاهم التي هي إعلان رسمي بهزيمة أمريكا وإسرائيل، مؤكدًا أنه تم كسر المشروع الإسرائيلي الأمريكي.
وقال قاسم: "واجهنا حربا لإلغاء وجود "حزب الله" وبيئته وشعبه والمواطنين المرتبطين به في لبنان، وإسرائيل موجودة في لبنان لأنها تريد احتلاله في إطار مشروع إسرائيل الكبرى والمقاومة وجدت بسبب العدوان والاحتلال".

وتابع: "العدوان الإسرائيلي الأمريكي برا وبحرا وجوا على المدنيين هو حرب كبرى وخطر كبير أرادوه من أجل إلغاء وجودنا. كسرنا المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخلنا مرحلة جديدة ومن يريد أن يعمل فعليه أن يعمل على أساس هذه المرحلة الجديدة".

وأضاف: "رغم العدوان، إيران صمدت واستطاعت أن تقف وتصمد. إيران استطاعت أن تصل إلى مذكرة التفاهم وهي إعلان رسمي لهزيمة أمريكا وإسرائيل".
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وأكمل: "اليوم إيران تصنع المستقبل ليس لها فقط بل للمنطقة، شكرا لإيران حتى يدخل الشكر إلى النفوس المريضة فيسقطها بحسرتها، لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من أرضنا اللبنانية وإيقاف العدوان جوا وبرا وبحرا، لقد فشل العدوان في تحقيق الأهداف التوسعية وهذا منطلق أساسي نبني عليه".

وتابع: "على إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط وأي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر ولا يحق لأحد أن يوقّع شيئا، وكل الحلول سقفها سيادة كاملة للبنان واستقلال كامل للبنان".

وأضاف: "لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء ولا مكتسبات لإسرائيل ولا حضور جزئي على الأرض اللبنانية، على إسرائيل أن تخرج ذليلة حاسرة وهذا ما سيحصل".
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وتابع: "لا تستطيع السلطة اللبنانية أن تعادي وتخاصم أكثر من نصف الشعب اللبناني وتمشي بشكل طبيعي، وعليها التوقف عن تنفيذ إملاءات الوصاية والعدو واتخاذ القرارات التي في مصلحة أمريكا وإسرائيل".

وأضاف: "نحن جاهزون ونمد اليد، انتهزوا الفرصة فالمقاومة قوية ونحن معكم إذا سرتم في طريق سيادة لبنان، ونشدد على ضرورة شحذ الهمم لبناء الدولة في معالجة الوضع الاقتصادي وأموال المودعين وإعادة الإعمار".

وأكمل: "نرحب بالدول العربية والأجنبية التي تعمل على إعادة الإعمار واستعادة السيادة وتقوية الجيش اللبناني، ونرحب بالدول العربية والأجنبية التي تعمل على إخراج إسرائيل وإيجاد لوبي قوي يمنعها من تحقيق أهدافها".
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وتابع: "لا بد أن نحيي أهل غزة وفلسطين.. نحن معكم وستبقى فلسطين وتحرير فلسطين هي البوصلة، تحية إلى الشعب اليمني وقيادته والقوى المسلحة التي وقفت عندما تخلى العالم عن فلسطين ولبنان ومحور المقاومة".
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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