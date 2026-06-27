https://sarabic.ae/20260627/الدفاعات-الجوية-تسقط-175-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-روسية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114755305.html
الدفاعات الجوية تسقط 175 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاعات الجوية تسقط 175 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بإسقاط 175 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية. 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T06:40+0000
2026-06-27T06:40+0000
2026-06-27T06:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104547/82/1045478266_0:835:2049:1987_1920x0_80_0_0_139aa1b1e99e573614bf2ad0b49d5150.jpg
ونشرت الدفاع الروسية،بيانا جاء فيه "خلال الليلة الماضية (من الساعة 8:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 26 حزيران/ يونيو إلى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت موسكو يوم 27 حزيران/ يونيو)، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 175 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تتقدم على محور كونستانتينوفكا في دونيتسك وتسيطر على 127 مبنى- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260627/قوات-الشمال-الروسية-تدمر-أكثر-من-150-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-في-خاركوف--مصدر-لـسبوتنيك-1114754562.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
الدفاعات الجوية تسقط 175 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بإسقاط 175 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية.
ونشرت الدفاع الروسية،بيانا جاء فيه "خلال الليلة الماضية (من الساعة 8:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 26 حزيران/ يونيو إلى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت موسكو يوم 27 حزيران/ يونيو)، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 175 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين".
وكشفت الوزارة أنه قد تم إسقاط الطائرات المسيرة في أجواء مقاطعات بلغورود، وبريانسك، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وروستوف، وسمولينسك، وتولا، وموسكو، وشبه جزيرة القرم، وإقليم كراسنودار، والبحر الأسود.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.