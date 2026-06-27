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قيادة الجيش اللبناني تدعو المواطنين إلى "التحلي بالمسؤولية" في ظل دعوات للتظاهر
قيادة الجيش اللبناني تدعو المواطنين إلى "التحلي بالمسؤولية" في ظل دعوات للتظاهر
سبوتنيك عربي
دعت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، المواطنين اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل دعوات للتظاهر في العاصمة بيروت ومناطق أخرى، على خلفية توقيع الاتفاق... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T17:50+0000
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وجاء في بيان للجيش اللبناني: "أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية، وإذ تؤكد قيادة الجيش احترامها لحرية التعبير السلمي عن الرأي، تدعو المواطنين إلى التحلّي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحرّكات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وتشدد على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، انتقد الاتفاق الإطاري الذي أُعلن التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل، أمس الجمعة، واصفًا إياه بأنه "تنازل عن السيادة"، ومؤكدًا رفض الحزب لمضمونه.وأضاف أن الحزب سيواصل "بكل الوسائل اللازمة والضغوطات الدولية والعربية"، العمل من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم، والانسحاب من الأراضي اللبنانية.وشدد قاسم على أن أي اتفاق يجب أن يقتصر على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وألا يمتد إلى القضايا الداخلية اللبنانية، بما في ذلك ملف السلاح أو الأمن أو مستقبل البلاد، معتبرًا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع "سلاح المقاومة" من كامل الأراضي اللبنانية "طرح خطير جدًا يتجاوز كل الخطوط الحمراء"، بحسب تعبيره.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفًا فوريًا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260627/أمين-عام-حزب-الله-الاتفاق-الإطاري-بين-لبنان-وإسرائيل-تنازل-عن-السيادة-1114763769.html
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https://sarabic.ae/20260627/كاتس-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-للبقاء-في-المنطقة-الأمنية-جنوبي-لبنان-حتى-نزع-سلاح-حزب-الله-1114767240.html
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أخبار لبنان, العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان, العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

قيادة الجيش اللبناني تدعو المواطنين إلى "التحلي بالمسؤولية" في ظل دعوات للتظاهر

17:50 GMT 27.06.2026
© AP Photo / Bilal Hussein الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
 الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
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دعت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، المواطنين اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل دعوات للتظاهر في العاصمة بيروت ومناطق أخرى، على خلفية توقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، مؤكدة أنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن.
وجاء في بيان للجيش اللبناني: "أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية، وإذ تؤكد قيادة الجيش احترامها لحرية التعبير السلمي عن الرأي، تدعو المواطنين إلى التحلّي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحرّكات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وتشدد على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا".
وأضاف البيان: "إنّ قيادة الجيش لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة".
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
أمين عام "حزب الله": الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل "تنازل عن السيادة"
14:15 GMT
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، انتقد الاتفاق الإطاري الذي أُعلن التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل، أمس الجمعة، واصفًا إياه بأنه "تنازل عن السيادة"، ومؤكدًا رفض الحزب لمضمونه.
وقال قاسم، في بيان نشرته العلاقات العامة "لحزب الله"، اليوم السبت، إن "اتفاق الإطار في واشنطن مذل وعار وتنازل عن السيادة"، معتبرًا أنه "منعدم الوجود"، وداعيًا إلى تطبيق بنود مذكرة التفاهم الإيرانية - الأمريكية.
وأضاف أن الحزب سيواصل "بكل الوسائل اللازمة والضغوطات الدولية والعربية"، العمل من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم، والانسحاب من الأراضي اللبنانية.
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
لابيد: اتفاقا لبنان وإيران متناقضان... أحدهما يضعف "حزب الله" والآخر يمنح طهران مكاسب اقتصادية
13:37 GMT
وشدد قاسم على أن أي اتفاق يجب أن يقتصر على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وألا يمتد إلى القضايا الداخلية اللبنانية، بما في ذلك ملف السلاح أو الأمن أو مستقبل البلاد، معتبرًا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع "سلاح المقاومة" من كامل الأراضي اللبنانية "طرح خطير جدًا يتجاوز كل الخطوط الحمراء"، بحسب تعبيره.
ووقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، أمس الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
كاتس: الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان حتى نزع سلاح "حزب الله"
16:52 GMT
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.

ووجّه الأمين العام "لحزب الله" انتقادات إلى السلطات اللبنانية، داعيًا إياها إلى التراجع عن ما وصفه بـ"الخطيئات التي تُخرب لبنان"، على حد قوله، ومؤكدًا استعداد الحزب للتعاون من أجل "تعزيز سيادة لبنان، وتحرير أراضيه، واستعادة الأسرى، وعودة الأهالي، وإعادة الإعمار، والتفاهم على استراتيجية للأمن الوطني".

ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفًا فوريًا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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