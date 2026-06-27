https://sarabic.ae/20260627/قيادة-الجيش-اللبناني-تدعو-المواطنين-إلى-التحلي-بالمسؤولية-في-ظل-دعوات-للتظاهر--1114768485.html

قيادة الجيش اللبناني تدعو المواطنين إلى "التحلي بالمسؤولية" في ظل دعوات للتظاهر

قيادة الجيش اللبناني تدعو المواطنين إلى "التحلي بالمسؤولية" في ظل دعوات للتظاهر

سبوتنيك عربي

دعت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، المواطنين اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل دعوات للتظاهر في العاصمة بيروت ومناطق أخرى، على خلفية توقيع الاتفاق... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T17:50+0000

2026-06-27T17:50+0000

2026-06-27T17:50+0000

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وجاء في بيان للجيش اللبناني: "أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية، وإذ تؤكد قيادة الجيش احترامها لحرية التعبير السلمي عن الرأي، تدعو المواطنين إلى التحلّي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحرّكات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وتشدد على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، انتقد الاتفاق الإطاري الذي أُعلن التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل، أمس الجمعة، واصفًا إياه بأنه "تنازل عن السيادة"، ومؤكدًا رفض الحزب لمضمونه.وأضاف أن الحزب سيواصل "بكل الوسائل اللازمة والضغوطات الدولية والعربية"، العمل من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم، والانسحاب من الأراضي اللبنانية.وشدد قاسم على أن أي اتفاق يجب أن يقتصر على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وألا يمتد إلى القضايا الداخلية اللبنانية، بما في ذلك ملف السلاح أو الأمن أو مستقبل البلاد، معتبرًا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع "سلاح المقاومة" من كامل الأراضي اللبنانية "طرح خطير جدًا يتجاوز كل الخطوط الحمراء"، بحسب تعبيره.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفًا فوريًا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

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