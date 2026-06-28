https://sarabic.ae/20260628/قطر-تعلن-مصرع-مواطن-إثر-إصابته-بشظايا-ناجمة-عن-عمليات-عسكرية-1114792308.html
قطر تعلن مصرع مواطن إثر إصابته بشظايا ناجمة عن عمليات عسكرية
قطر تعلن مصرع مواطن إثر إصابته بشظايا ناجمة عن عمليات عسكرية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأحد، مصرع مواطن قطري إثر إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، فيما أصيب مقيم من جنسية عربية،... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T18:56+0000
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وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إنه في إطار إجراءات التدقيق والمتابعة الروتينية للوسائط البحرية، التي تنفذها الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، تبيّن تأخر إحدى الوسائط البحرية، التي كان على متنها شخصان، عن موعد عودتها المحدد، ما دفع الدوريات البحرية إلى مباشرة عمليات البحث عنها منذ مساء أمس السبت. وأضافت أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تمكن فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود من العثور على الواسطة البحرية، حيث أسفرت عمليات البحث عن التأكد من مصرع مواطن قطري متأثرًا بإصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، بينما أُصيب مقيم من جنسية عربية، وقد جرى نقله لتلقي العلاج، وهو في حالة صحية مستقرة. وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.ونشرت "سنتكوم" بيانا لها أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".وشدد على أن "القواعد الأمريكية في المنطقة ستشهد جحيما خلال هذه الأيام، وعمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد".وذكر الحرس الثوري في بيانه أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيوقف كل العمليات الجارية تماما وأي عدوان من العدو سيلقى ردا ساحقا، كما أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار".يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، في 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260628/إيران-تربط-استدامة-أي-تفاهم-بوقف-العمليات-الإسرائيلية-في-لبنان-وانسحاب-القوات-الإسرائيلية-1114779123.html
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أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
قطر تعلن مصرع مواطن إثر إصابته بشظايا ناجمة عن عمليات عسكرية
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأحد، مصرع مواطن قطري إثر إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، فيما أصيب مقيم من جنسية عربية، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إنه في إطار إجراءات التدقيق والمتابعة الروتينية للوسائط البحرية، التي تنفذها الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، تبيّن تأخر إحدى الوسائط البحرية، التي كان على متنها شخصان، عن موعد عودتها المحدد، ما دفع الدوريات البحرية إلى مباشرة عمليات البحث عنها منذ مساء أمس السبت.
وأضافت أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تمكن فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود من العثور على الواسطة البحرية، حيث أسفرت عمليات البحث عن التأكد من مصرع مواطن قطري متأثرًا بإصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة
، بينما أُصيب مقيم من جنسية عربية، وقد جرى نقله لتلقي العلاج، وهو في حالة صحية مستقرة.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة استكمال الإجراءات والتحقيقات المتعلقة بالحادث وفق الأطر القانونية المعتمدة، كما تقدمت بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة المواطن المتوفى.
وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية
(سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.
ونشرت "سنتكوم" بيانا لها أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار
، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه 8 مواقع للجيش الأمريكي
في قاعدة "علي سالم" في الكويت والأسطول الخامس في البحرين.
وشدد على أن "القواعد الأمريكية في المنطقة ستشهد جحيما خلال هذه الأيام، وعمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد".
وذكر الحرس الثوري في بيانه أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيوقف كل العمليات الجارية تماما وأي عدوان من العدو سيلقى ردا ساحقا، كما أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار".
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة
وقعتا عن بُعد، في 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.