https://sarabic.ae/20260628/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-بغداد-لن-تسمح-بأي-اعتداء-على-دول-الجوار-1114793500.html

مستشار الأمن القومي العراقي: بغداد لن تسمح بأي اعتداء على دول الجوار

مستشار الأمن القومي العراقي: بغداد لن تسمح بأي اعتداء على دول الجوار

سبوتنيك عربي

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم العبودي، اليوم الأحد، أن الحكومة العراقية لن تسمح باستخدام أراضيها أو بأي اعتداء يستهدف دول الجوار، مشدداً على أن أمن... 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T19:37+0000

2026-06-28T19:37+0000

2026-06-28T19:37+0000

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وذكر المكتب الإعلامي لمستشارية الأمن القومي، في بيان، أن العبودي أكد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في بغداد، أن الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ملتزمة بعدم السماح بأي اعتداء على دول الجوار، مؤكداً أهمية تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأضاف أن العبودي شدد أيضاً على متانة العلاقات العراقية الإيرانية، واصفاً إياها بأنها "علاقة وثيقة تجسدت عبر مواقف الشعبين والبلدين الجارين". من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ترتبط بعلاقات تاريخية وروابط وثيقة مع العراق، مشيداً بالدور الذي تضطلع به الحكومة العراقية في دعم أمن واستقرار المنطقة. وكان عراقجي قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في وقت سابق من اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، التقى خلالها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ورئيس الوزراء علي فالح الزيدي.وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.ونشرت "سنتكوم" بيانا لها أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".وشدد على أن "القواعد الأمريكية في المنطقة ستشهد جحيما خلال هذه الأيام، وعمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد".وذكر الحرس الثوري في بيانه أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيوقف كل العمليات الجارية تماما وأي عدوان من العدو سيلقى ردا ساحقا، كما أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار".يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، في 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

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