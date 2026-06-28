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مستشار الأمن القومي العراقي: بغداد لن تسمح بأي اعتداء على دول الجوار
مستشار الأمن القومي العراقي: بغداد لن تسمح بأي اعتداء على دول الجوار
سبوتنيك عربي
أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم العبودي، اليوم الأحد، أن الحكومة العراقية لن تسمح باستخدام أراضيها أو بأي اعتداء يستهدف دول الجوار، مشدداً على أن أمن... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T19:37+0000
2026-06-28T19:37+0000
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وذكر المكتب الإعلامي لمستشارية الأمن القومي، في بيان، أن العبودي أكد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في بغداد، أن الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ملتزمة بعدم السماح بأي اعتداء على دول الجوار، مؤكداً أهمية تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأضاف أن العبودي شدد أيضاً على متانة العلاقات العراقية الإيرانية، واصفاً إياها بأنها "علاقة وثيقة تجسدت عبر مواقف الشعبين والبلدين الجارين". من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ترتبط بعلاقات تاريخية وروابط وثيقة مع العراق، مشيداً بالدور الذي تضطلع به الحكومة العراقية في دعم أمن واستقرار المنطقة. وكان عراقجي قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في وقت سابق من اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، التقى خلالها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ورئيس الوزراء علي فالح الزيدي.وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.ونشرت "سنتكوم" بيانا لها أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".وشدد على أن "القواعد الأمريكية في المنطقة ستشهد جحيما خلال هذه الأيام، وعمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد".وذكر الحرس الثوري في بيانه أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيوقف كل العمليات الجارية تماما وأي عدوان من العدو سيلقى ردا ساحقا، كما أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار".يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، في 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260628/إيران-تربط-استدامة-أي-تفاهم-بوقف-العمليات-الإسرائيلية-في-لبنان-وانسحاب-القوات-الإسرائيلية-1114779123.html
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https://sarabic.ae/20260628/مجتبى-خامنئي-يدعو-إلى-ملاحقة-المسؤولين-عن-الجرائم-المرتكبة-بحق-إيران-أمام-المحاكم-الدولية-1114778888.html
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أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

مستشار الأمن القومي العراقي: بغداد لن تسمح بأي اعتداء على دول الجوار

19:37 GMT 28.06.2026
© Sputnik . HASSAN NABILوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يلتقي نظيره الإيراني عباس عراقجي في بغداد
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يلتقي نظيره الإيراني عباس عراقجي في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم العبودي، اليوم الأحد، أن الحكومة العراقية لن تسمح باستخدام أراضيها أو بأي اعتداء يستهدف دول الجوار، مشدداً على أن أمن واستقرار المنطقة يمثلان مسؤولية مشتركة لجميع دولها.
وذكر المكتب الإعلامي لمستشارية الأمن القومي، في بيان، أن العبودي أكد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في بغداد، أن الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ملتزمة بعدم السماح بأي اعتداء على دول الجوار، مؤكداً أهمية تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
إيران تربط استدامة أي تفاهم بوقف العمليات الإسرائيلية في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية
11:47 GMT
وأضاف أن العبودي شدد أيضاً على متانة العلاقات العراقية الإيرانية، واصفاً إياها بأنها "علاقة وثيقة تجسدت عبر مواقف الشعبين والبلدين الجارين".
وأوضح البيان أن الجانبين بحثا عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التعاون الأمني، وضبط الحدود، وتبادل المعلومات، فضلاً عن تفعيل الاتفاقيات الأمنية المشتركة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ترتبط بعلاقات تاريخية وروابط وثيقة مع العراق، مشيداً بالدور الذي تضطلع به الحكومة العراقية في دعم أمن واستقرار المنطقة.
وكان عراقجي قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في وقت سابق من اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، التقى خلالها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ورئيس الوزراء علي فالح الزيدي.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
العراق يدعو لحوار إقليمي بشأن أمن الخليج... وإيران تحذر من أي تدخل في مضيق هرمز
09:32 GMT
وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.
ونشرت "سنتكوم" بيانا لها أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة "علي سالم" في الكويت والأسطول الخامس في البحرين.
وشدد على أن "القواعد الأمريكية في المنطقة ستشهد جحيما خلال هذه الأيام، وعمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد".
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11:26 GMT
وذكر الحرس الثوري في بيانه أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيوقف كل العمليات الجارية تماما وأي عدوان من العدو سيلقى ردا ساحقا، كما أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار".
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، في 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
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