https://sarabic.ae/20260701/روسيا-ثاني-أسرع-الدول-نموا-في-العالم-1114855804.html
روسيا ثاني أسرع الدول نموا في العالم
روسيا ثاني أسرع الدول نموا في العالم
سبوتنيك عربي
توصلت وكالة "سبوتنيك"، بعد فحص بيانات من تقرير "الثروة العالمية" الصادر عن "يو بي إس" (أكبر شركة قابضة مالية سويسرية)، إلى أن روسيا أصبحت ثاني أسرع دولة نمواً... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T08:07+0000
2026-07-01T08:07+0000
2026-07-01T08:07+0000
روسيا
اقتصاد
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يعرَّف الثراء والرفاهية بأنهما مجموع الأصول المالية والحقيقية مطروحًا منها جميع الديون، ويحسب هذا المؤشر بالعملة الوطنية ويعدَّل وفقًا للتضخم لإزالة تأثير ارتفاع الأسعار.وتصدرت كوريا الجنوبية القائمة بزيادة قدرها 55% في الثروة خلال هذه الفترة. واحتلت كرواتيا المركز الثالث بنسبة 29%.الدولة الوحيدة التي ظل فيها الوضع دون تغيير تقريباً على مدى السنوات الخمس الماضية هي إيطاليا.وكانت روسيا قد وصلت إلى أدنى معدل بطالة بين دول مجموعة العشرين في نهاية الربع الأول من العام، وفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، بعد مراجعة بيانات من وكالات الإحصاء الوطنية.في نهاية شهر مارس/آذار، بلغ هذا الرقم 2.2%، دون تغيير عن نهاية العام الماضي. وكان هذا أدنى مستوى بين جميع الاقتصادات الكبرى في العالم.بوتين: معدل البطالة في روسيا لا يزال عند مستوى منخفض ويبلغ حاليا نحو 2%برلماني أوروبي: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا فشلت في تحقيق أهدافهاألمانيا تسجل أعلى معدل بطالة منذ أكثر من 10 سنوا
https://sarabic.ae/20260502/روسيا-تتصدر-مجموعة-العشرين-بأدنى-معدل-بطالة-عالميا-1113054901.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا ثاني أسرع الدول نموا في العالم
توصلت وكالة "سبوتنيك"، بعد فحص بيانات من تقرير "الثروة العالمية" الصادر عن "يو بي إس" (أكبر شركة قابضة مالية سويسرية)، إلى أن روسيا أصبحت ثاني أسرع دولة نمواً في العالم.
يعرَّف الثراء والرفاهية بأنهما مجموع الأصول المالية والحقيقية مطروحًا منها جميع الديون، ويحسب هذا المؤشر بالعملة الوطنية ويعدَّل وفقًا للتضخم لإزالة تأثير ارتفاع الأسعار.
أصبحت روسيا ثاني أسرع الدول نموًا في العالم، وهكذا، بلغ النمو المحلي في الفترة 2020-2025، وفقاً لهذه الحسابات 37%.
وتصدرت كوريا الجنوبية القائمة بزيادة قدرها 55% في الثروة خلال هذه الفترة. واحتلت كرواتيا المركز الثالث بنسبة 29%.
تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول ذات التصنيف السلبي، سجلت أدنى مستويات النمو بانخفاض قدره 23.2% في الثروة. كما ازداد وضع مواطني هولندا (-14.4%) وفرنسا (-4.5%) سوءا.
الدولة الوحيدة التي ظل فيها الوضع دون تغيير تقريباً على مدى السنوات الخمس الماضية هي إيطاليا.
وكانت روسيا قد وصلت إلى أدنى معدل بطالة بين دول مجموعة العشرين في نهاية الربع الأول من العام، وفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، بعد مراجعة بيانات من وكالات الإحصاء الوطنية.
في نهاية شهر مارس/آذار، بلغ هذا الرقم 2.2%، دون تغيير عن نهاية العام الماضي. وكان هذا أدنى مستوى بين جميع الاقتصادات الكبرى في العالم.