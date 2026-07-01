قاليباف: مستعدون للحرب ولن ننتقل إلى مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود الخمسة الأولى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
خدمة العلم في لبنان على طاولة الحكومة... عمى مناخي وكوارث غير مرئية، فما علاقة الولايات المتحدة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
09:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
09:30 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
10:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:22 GMT
9 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
16:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: آيزنكوت ليس أقل دموية من نتنياهو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
المناخ في صلب المعادلة الاقتصادية الأوروبية... باب المندب، هل يتحوّل إلى ثروة في عالم الملاحة الدولية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
08:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:33 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:41 GMT
7 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
12:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:41 GMT
8 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260701/قاليباف-مستعدون-للحرب-ولن-ننتقل-إلى-مفاوضات-الاتفاق-النهائي-قبل-تنفيذ-البنود-الخمسة-الأولى-1114853256.html
قاليباف: مستعدون للحرب ولن ننتقل إلى مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود الخمسة الأولى
قاليباف: مستعدون للحرب ولن ننتقل إلى مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود الخمسة الأولى
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن "طهران ماضية في تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وفق مراحل محددة"، مشددًا أن بلاده "لن تنتقل إلى تنفيذ... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T05:25+0000
2026-07-01T05:25+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104581/16/1045811646_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_339541064d46c2c49162de0995c42c36.jpg
وانتقد قاليباف، معارضي مذكرة التفاهم مع واشنطن، قائلًا إن "مضيق هرمز تزداد قيمته كلما ارتفع حجم الملاحة والعبور فيه، وليس العكس"، مضيفًا: "لا ينبغي أن نحوّل المضيق إلى عامل يعمل ضد مصالحنا".وشدد بالقول إنه "كلما كنا أكثر استعدادًا للحرب أصبحت المفاوضات بالنسبة لنا أسهل"، مؤكدًا أنه "إذا لم تُجدِ لغة المنطق في تنفيذ التفاهم، فسنتقدم بلغة القوة".كما أكد رئيس البرلمان الإيراني أن "القدرات الهجومية والصاروخية الإيرانية ليست مطروحة للتفاوض إطلاقًا"، وأن طهران "لا تجري أي مفاوضات مع أي طرف بشأن محور المقاومة أو فصائل المقاومة".وفي الشأن الأمني، أكد قاليباف أن "إيران تجري حاليًا محادثات، لكنها في الوقت نفسه مستعدة للحرب أيضًا إذا لم يتم تنفيذ مذكرة التفاهم"، مضيفًا: "إذا أرادت الولايات المتحدة الحرب فنحن أيضًا نجيد خوضها".وأشار إلى أن احتمال تراجع الولايات المتحدة عن تعهداتها "وارد"، مؤكدًا أن طهران لا تثق بواشنطن، ولذلك فهي "مستعدة لأي إجراء متبادل".كما شدد قاليباف على أن "ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لنا ولن نتخلى عنه بأي شكل من الأشكال"، لافتًا إلى أن "الإعفاءات النفطية ستمدد كل 60 يومًا إلى حين رفع العقوبات بشكل كامل بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أكد بأن بلاده "لن تبدأ أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن الاتفاق النهائي ما لم يتم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم".وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع واشنطن إلا بعد تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهمنتنياهو: لم يبق لـ"حزب الله" سوى 8% من مخزون صواريخه
https://sarabic.ae/20260701/إعلام-ويتكوف-وكوشنر-أجريا-محادثات-إيجابية-بشأن-إيران-1114852628.html
https://sarabic.ae/20260630/الخارجية-القطرية-لا-يوجد-اجتماع-رفيع-المستوى-مقرر-بين-أمريكا-وإيران-1114835483.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104581/16/1045811646_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_43ee424f406fa9943685fc2b90da8b85.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

قاليباف: مستعدون للحرب ولن ننتقل إلى مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود الخمسة الأولى

05:25 GMT 01.07.2026
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران
 محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© Sputnik . Евгений Одиноков
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن "طهران ماضية في تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وفق مراحل محددة"، مشددًا أن بلاده "لن تنتقل إلى تنفيذ بقية البنود قبل الإقرار النهائي للبنود الخمسة الأولى"، وفق تعبيره.
وانتقد قاليباف، معارضي مذكرة التفاهم مع واشنطن، قائلًا إن "مضيق هرمز تزداد قيمته كلما ارتفع حجم الملاحة والعبور فيه، وليس العكس"، مضيفًا: "لا ينبغي أن نحوّل المضيق إلى عامل يعمل ضد مصالحنا".
وشدد بالقول إنه "كلما كنا أكثر استعدادًا للحرب أصبحت المفاوضات بالنسبة لنا أسهل"، مؤكدًا أنه "إذا لم تُجدِ لغة المنطق في تنفيذ التفاهم، فسنتقدم بلغة القوة".
المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
إعلام: ويتكوف وكوشنر أجريا محادثات إيجابية بشأن إيران
04:44 GMT
كما أكد رئيس البرلمان الإيراني أن "القدرات الهجومية والصاروخية الإيرانية ليست مطروحة للتفاوض إطلاقًا"، وأن طهران "لا تجري أي مفاوضات مع أي طرف بشأن محور المقاومة أو فصائل المقاومة".

وكشف قاليباف عن تشكيل لجنة مشتركة تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان لمراقبة إنهاء الحرب في لبنان، مشيرًا إلى أن متابعة هذا الملف ستتم "بجدّية".

وفي الشأن الأمني، أكد قاليباف أن "إيران تجري حاليًا محادثات، لكنها في الوقت نفسه مستعدة للحرب أيضًا إذا لم يتم تنفيذ مذكرة التفاهم"، مضيفًا: "إذا أرادت الولايات المتحدة الحرب فنحن أيضًا نجيد خوضها".
وأشار إلى أن احتمال تراجع الولايات المتحدة عن تعهداتها "وارد"، مؤكدًا أن طهران لا تثق بواشنطن، ولذلك فهي "مستعدة لأي إجراء متبادل".
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
الخارجية القطرية: لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران
أمس, 10:35 GMT
كما شدد قاليباف على أن "ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لنا ولن نتخلى عنه بأي شكل من الأشكال"، لافتًا إلى أن "الإعفاءات النفطية ستمدد كل 60 يومًا إلى حين رفع العقوبات بشكل كامل بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أكد بأن بلاده "لن تبدأ أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن الاتفاق النهائي ما لم يتم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق، أن بلاده "لن تتراجع، خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، عن حقوقها أو مصالحها أو مبادئها الوطنية تحت أي ظرف"، مشددًا على "تمسّك طهران بثوابتها في مختلف مراحل التفاوض"، وفق تعبيره.
وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع واشنطن إلا بعد تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم
نتنياهو: لم يبق لـ"حزب الله" سوى 8% من مخزون صواريخه
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала