https://sarabic.ae/20260701/قاليباف-مستعدون-للحرب-ولن-ننتقل-إلى-مفاوضات-الاتفاق-النهائي-قبل-تنفيذ-البنود-الخمسة-الأولى-1114853256.html

قاليباف: مستعدون للحرب ولن ننتقل إلى مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود الخمسة الأولى

قاليباف: مستعدون للحرب ولن ننتقل إلى مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود الخمسة الأولى

سبوتنيك عربي

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن "طهران ماضية في تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وفق مراحل محددة"، مشددًا أن بلاده "لن تنتقل إلى تنفيذ... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T05:25+0000

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وانتقد قاليباف، معارضي مذكرة التفاهم مع واشنطن، قائلًا إن "مضيق هرمز تزداد قيمته كلما ارتفع حجم الملاحة والعبور فيه، وليس العكس"، مضيفًا: "لا ينبغي أن نحوّل المضيق إلى عامل يعمل ضد مصالحنا".وشدد بالقول إنه "كلما كنا أكثر استعدادًا للحرب أصبحت المفاوضات بالنسبة لنا أسهل"، مؤكدًا أنه "إذا لم تُجدِ لغة المنطق في تنفيذ التفاهم، فسنتقدم بلغة القوة".كما أكد رئيس البرلمان الإيراني أن "القدرات الهجومية والصاروخية الإيرانية ليست مطروحة للتفاوض إطلاقًا"، وأن طهران "لا تجري أي مفاوضات مع أي طرف بشأن محور المقاومة أو فصائل المقاومة".وفي الشأن الأمني، أكد قاليباف أن "إيران تجري حاليًا محادثات، لكنها في الوقت نفسه مستعدة للحرب أيضًا إذا لم يتم تنفيذ مذكرة التفاهم"، مضيفًا: "إذا أرادت الولايات المتحدة الحرب فنحن أيضًا نجيد خوضها".وأشار إلى أن احتمال تراجع الولايات المتحدة عن تعهداتها "وارد"، مؤكدًا أن طهران لا تثق بواشنطن، ولذلك فهي "مستعدة لأي إجراء متبادل".كما شدد قاليباف على أن "ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لنا ولن نتخلى عنه بأي شكل من الأشكال"، لافتًا إلى أن "الإعفاءات النفطية ستمدد كل 60 يومًا إلى حين رفع العقوبات بشكل كامل بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أكد بأن بلاده "لن تبدأ أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن الاتفاق النهائي ما لم يتم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم".وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع واشنطن إلا بعد تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهمنتنياهو: لم يبق لـ"حزب الله" سوى 8% من مخزون صواريخه

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