https://sarabic.ae/20260701/نائب-وزير-الخارجية-الإيراني-يعلن-اختتام-جولة-المحادثات-مع-قطر-وباكستان-في-الدوحة-1114868754.html
نائب وزير الخارجية الإيراني يعلن اختتام جولة المحادثات مع قطر وباكستان في الدوحة
نائب وزير الخارجية الإيراني يعلن اختتام جولة المحادثات مع قطر وباكستان في الدوحة
سبوتنيك عربي
قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إن أول اجتماع لفريق مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم عقد بالدوحة بحضور إيراني وقطري... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T17:34+0000
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وأعلن آبادي، اختتام جولة المباحثات في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرا إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين قطريين، في إطار متابعة تنفيذ بنود مذكرة تفاهم إسلام آباد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأربعاء.وأوضح غريب آبادي، الذي يترأس وفدا إيرانيا يزور الدوحة، أن المباحثات بدأت صباح اليوم، بلقاء مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبل أن تعقد وفود إيران وقطر وباكستان اجتماعين ثلاثيين لبحث ملفات التعاون وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.وأضاف أن الوفد الإيراني عقد أيضا اجتماعا مع مسؤولين في البنك المركزي القطري، ضمن برنامج الزيارة المخصص لمتابعة تنفيذ التفاهمات المشتركة بين الأطراف الثلاثة.وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، أن بلاده حققت إنجازات مهمة ومكاسب اقتصادية وتجارية عقب التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الولايات المتحدة ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية"، مؤكدًا إحراز تقدم في هذا الملف بالتزامن مع استمرار المحادثات مع طهران.وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260701/ترامب-لن-نشن-حربا-على-إيران-ما-دامت-ملتزمة-بعدم-امتلاك-سلاح-نووي-1114861358.html
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أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, قطر, باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية
نائب وزير الخارجية الإيراني يعلن اختتام جولة المحادثات مع قطر وباكستان في الدوحة
قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إن أول اجتماع لفريق مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم عقد بالدوحة بحضور إيراني وقطري وباكستاني.
وأعلن آبادي، اختتام جولة المباحثات في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرا إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين قطريين، في إطار متابعة تنفيذ بنود مذكرة تفاهم
إسلام آباد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأربعاء.
وأوضح غريب آبادي، الذي يترأس وفدا إيرانيا يزور الدوحة، أن المباحثات بدأت صباح اليوم، بلقاء مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبل أن تعقد وفود إيران وقطر وباكستان اجتماعين ثلاثيين لبحث ملفات التعاون وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
وأضاف أن الوفد الإيراني عقد أيضا اجتماعا مع مسؤولين في البنك المركزي القطري، ضمن برنامج الزيارة المخصص لمتابعة تنفيذ التفاهمات المشتركة بين الأطراف الثلاثة.
وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الإيراني
، مسعود بيزشكيان، أن بلاده حققت إنجازات مهمة ومكاسب اقتصادية وتجارية عقب التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات.
وقال الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب، إن "الولايات المتحدة ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية"، مؤكدًا إحراز تقدم في هذا الملف بالتزامن مع استمرار المحادثات مع طهران.
وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.