https://sarabic.ae/20260701/وزير-الدفاع-الإيراني-بالوكالة-قوتنا-الدفاعية-غير-قابلة-للتفاوض-1114856497.html
وزير الدفاع الإيراني بالوكالة: قوتنا الدفاعية غير قابلة للتفاوض
وزير الدفاع الإيراني بالوكالة: قوتنا الدفاعية غير قابلة للتفاوض
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإيراني بالوكالة العميد مجيد ابن الرضا، أن "القدرات الدفاعية والصاروخية والطائرات المسيّرة تمثل خطًا أحمر بالنسبة للأمن القومي الإيراني"، وفق... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T08:52+0000
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وقال ابن الرضا، خلال لقائه أعضاء اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، إن "القوة الدفاعية لإيران تستند إلى القدرات المحلية"، مؤكدًا "استمرار العمل على تطوير المنظومات الدفاعية والصاروخية والطائرات المسيّرة بالاعتماد على الإمكانات الوطنية"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "طهران تعتبر تعزيز قدراتها الدفاعية أولوية إستراتيجية، وأن برامجها العسكرية ستواصل التطور"، مشددًا أنها "لم تكن ولن تكون قابلة للتفاوض".وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، صرّح أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة يجب أن تتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة.وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.إيران تنفي إجراء مفاوضات مع واشنطن في الدوحة وتعلن تشكيل فريق لمراقبة تنفيذ التفاهمات
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الدفاع الإيراني بالوكالة: قوتنا الدفاعية غير قابلة للتفاوض
08:52 GMT 01.07.2026 (تم التحديث: 08:57 GMT 01.07.2026)
أكد وزير الدفاع الإيراني بالوكالة العميد مجيد ابن الرضا، أن "القدرات الدفاعية والصاروخية والطائرات المسيّرة تمثل خطًا أحمر بالنسبة للأمن القومي الإيراني"، وفق تعبيره.
وقال ابن الرضا، خلال لقائه أعضاء اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، إن "القوة الدفاعية لإيران تستند إلى القدرات المحلية"، مؤكدًا "استمرار العمل على تطوير المنظومات الدفاعية والصاروخية والطائرات المسيّرة بالاعتماد على الإمكانات الوطنية"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أن "طهران تعتبر تعزيز قدراتها الدفاعية أولوية إستراتيجية، وأن برامجها العسكرية ستواصل التطور"، مشددًا أنها "لم تكن ولن تكون قابلة للتفاوض".
وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، صرّح أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة يجب أن تتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة.
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، في وقت سابق، أن بلاده "لن تتراجع، خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، عن حقوقها أو مصالحها أو مبادئها الوطنية تحت أي ظرف"، مشددًا على "تمسّك طهران بثوابتها في مختلف مراحل التفاوض"، وفق تعبيره.
وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.