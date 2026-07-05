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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260705/القوات-الروسية-تدمر-معبرا-على-نهر-سيفيرسكي-دونيتس-وتتقدم-على-محاور-عدة--1114958309.html
القوات الروسية تدمر معبرا أوكرانيا على نهر سيفيرسكي دونيتس وتتقدم على محاور عدة
القوات الروسية تدمر معبرا أوكرانيا على نهر سيفيرسكي دونيتس وتتقدم على محاور عدة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بقيام وحدات من الجيش الروسي بتدمير معبر على نهر سيفيرسكي دونيتس، مشيرة إلى أن القوات الروسية تقدمت على محاور عدة وكبدت... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T10:21+0000
2026-07-05T10:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "بهدف تعطيل تناوب الأفراد وإمدادات الأسلحة والذخيرة لوحدات اللواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 120، استهدفت غارة جوية جسرًا يعبر نهر سيفيرسكي دونيتس بالقرب من بلدة ماياكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابعت الدفاع الروسية في بيانها: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، ومرافق البنى التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".وأردف البيان: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 300 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ومحطتين للحرب الإلكترونية".وأضاف: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير منظومة إطلاق صواريخ غراد متعددة، ومحطة حرب إلكترونية".وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة "الشمال" حسّنت مواقعها التكتيكية، مُلحقةً خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي سومي، وخاركوف، وتكبدت خسائر بلغت نحو 200 جندي، ومركبة قتالية مدرعة، و14 مركبة، وثلاث قطع مدفعية".وتابع البيان: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكّنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 470 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".يوم أمس السبت، أكدت وزارة الدفاع الروسية،، أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة زيلينسكي لشنّ هجوم على الأراضي الروسية والذي استغله لصرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا، مشددة على أن محاولة زيلينسكي بإلحاق أضرار بالمنشآت المدنية الروسية لن تمر دون رد مناسب من القوات المسلحة الروسية.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: روسيا مستعدة لتنفيذ عملية إنسانية لتسليم جثامين الجنود الأوكرانيين في كونستانتينوفكامدفيديف: فنلندا أصبحت ضمن الأهداف النووية الروسية
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https://sarabic.ae/20260704/الدفاعات-الروسية-أحبطت-هجوم-زيلينسكي-الذي-حاول-فيه-صرف-الانتباه-عن-فشل-قواته-في-كونستانتينوفكا-1114944794.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر معبرا أوكرانيا على نهر سيفيرسكي دونيتس وتتقدم على محاور عدة

10:21 GMT 05.07.2026 (تم التحديث: 10:37 GMT 05.07.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بقيام وحدات من الجيش الروسي بتدمير معبر على نهر سيفيرسكي دونيتس، مشيرة إلى أن القوات الروسية تقدمت على محاور عدة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "بهدف تعطيل تناوب الأفراد وإمدادات الأسلحة والذخيرة لوحدات اللواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 120، استهدفت غارة جوية جسرًا يعبر نهر سيفيرسكي دونيتس بالقرب من بلدة ماياكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت الوزارة أن "وحدات الهجوم التابعة للفرقة 67 الآلية للبنادق تشن هجومًا باتجاه غولوبيه أوزيرا، وفي مدينة كراسني ليمان، تواصل وحدات التعزيز التابعة للجيش إزالة الألغام وتطهير المدينة من مجموعات صغيرة وأفراد مسلحين أوكرانيين، وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تحييد ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا، وتدميرمركبة قتالية مدرعة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع، وشاحنتين صغيرتين، وثلاثة أنظمة روبوتية يتم التحكم فيها عن بُعد، و11 مركزًا للتحكم في الطائرات المسيّرة في المدينة".

وتابعت الدفاع الروسية في بيانها: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، ومرافق البنى التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".

وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسع قنابل جوية موجهة، وصاروخ "نبتون-إم دي" الموجه بعيد المدى، و282 طائرة دون طيار".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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3 يوليو, 21:45 GMT
وأردف البيان: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 300 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ومحطتين للحرب الإلكترونية".

وأوضح أن "وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية سيطرت على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ غراد".

وأضاف: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير منظومة إطلاق صواريخ غراد متعددة، ومحطة حرب إلكترونية".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
الكرملين: كييف كانت واثقة بأن تحصينات كونستانتينوفكا منيعة ولكن الجيش الروسي أثبت العكس
أمس, 16:44 GMT
وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة "الشمال" حسّنت مواقعها التكتيكية، مُلحقةً خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي سومي، وخاركوف، وتكبدت خسائر بلغت نحو 200 جندي، ومركبة قتالية مدرعة، و14 مركبة، وثلاث قطع مدفعية".
وتابع البيان: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكّنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 470 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
منظومة إس-400 للصواريخ المضادة للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الروسية أحبطت هجوم زيلينسكي الذي حاول فيه صرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا
أمس, 13:10 GMT
يوم أمس السبت، أكدت وزارة الدفاع الروسية،، أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة زيلينسكي لشنّ هجوم على الأراضي الروسية والذي استغله لصرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا، مشددة على أن محاولة زيلينسكي بإلحاق أضرار بالمنشآت المدنية الروسية لن تمر دون رد مناسب من القوات المسلحة الروسية.

وأكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، في وقت سابق من اليوم السبت، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.

وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الروسية: روسيا مستعدة لتنفيذ عملية إنسانية لتسليم جثامين الجنود الأوكرانيين في كونستانتينوفكا
مدفيديف: فنلندا أصبحت ضمن الأهداف النووية الروسية
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