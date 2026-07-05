https://sarabic.ae/20260705/القوات-الروسية-تدمر-معبرا-على-نهر-سيفيرسكي-دونيتس-وتتقدم-على-محاور-عدة--1114958309.html

القوات الروسية تدمر معبرا أوكرانيا على نهر سيفيرسكي دونيتس وتتقدم على محاور عدة

القوات الروسية تدمر معبرا أوكرانيا على نهر سيفيرسكي دونيتس وتتقدم على محاور عدة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بقيام وحدات من الجيش الروسي بتدمير معبر على نهر سيفيرسكي دونيتس، مشيرة إلى أن القوات الروسية تقدمت على محاور عدة وكبدت... 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T10:21+0000

2026-07-05T10:21+0000

2026-07-05T10:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "بهدف تعطيل تناوب الأفراد وإمدادات الأسلحة والذخيرة لوحدات اللواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 120، استهدفت غارة جوية جسرًا يعبر نهر سيفيرسكي دونيتس بالقرب من بلدة ماياكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابعت الدفاع الروسية في بيانها: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، ومرافق البنى التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".وأردف البيان: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 300 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ومحطتين للحرب الإلكترونية".وأضاف: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير منظومة إطلاق صواريخ غراد متعددة، ومحطة حرب إلكترونية".وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة "الشمال" حسّنت مواقعها التكتيكية، مُلحقةً خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي سومي، وخاركوف، وتكبدت خسائر بلغت نحو 200 جندي، ومركبة قتالية مدرعة، و14 مركبة، وثلاث قطع مدفعية".وتابع البيان: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكّنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 470 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".يوم أمس السبت، أكدت وزارة الدفاع الروسية،، أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة زيلينسكي لشنّ هجوم على الأراضي الروسية والذي استغله لصرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا، مشددة على أن محاولة زيلينسكي بإلحاق أضرار بالمنشآت المدنية الروسية لن تمر دون رد مناسب من القوات المسلحة الروسية.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: روسيا مستعدة لتنفيذ عملية إنسانية لتسليم جثامين الجنود الأوكرانيين في كونستانتينوفكامدفيديف: فنلندا أصبحت ضمن الأهداف النووية الروسية

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