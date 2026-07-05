https://sarabic.ae/20260705/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-مستعدون-لهجوم-فوري-إذا-انتهك-حزب-الله-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1114963644.html

‏رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون لهجوم فوري إذا انتهك "حزب الله" اتفاق وقف إطلاق النار

‏رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون لهجوم فوري إذا انتهك "حزب الله" اتفاق وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، أيال زامير، إن "سلسلة جبال البوفور (الشقيف)، تُعد موقعًا استراتيجيًا يسيطر على محيطه"، مشيرًا إلى أنها "تضم بنى تحتية عسكرية... 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T12:54+0000

2026-07-05T12:54+0000

2026-07-05T12:54+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار حزب الله

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/05/1114962474_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_b152269ce3985d96bbca42bffff307e2.jpg

وخلال زيارة ميدانية إلى سلسلة جبال البوفور (الشقيف)، برفقة عدد من كبار قادة الجيش الإسرائيلي، أوضح زامير، أن "حزب الله، أقام خلال عقود منظومات أنفاق وبنى تحتية تحت الأرض بدعم وتوجيه إيراني، بهدف تهديد بلدات شمال إسرائيل"، لافتًا إلى أن "القوات الإسرائيلية تسيطر اليوم على مواقع رئيسية فوق الأرض إضافة إلى هذه البنى التحتية".وشدد على ضرورة التزام الجيش اللبناني بالاتفاقيات القائمة والعمل على إزالة وجود حزب الله من المنطقة، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته لإزالة أي تهديد من الأراضي اللبنانية، مع الاستعداد للرد السريع في حال خرق وقف إطلاق النار.وأوضح زامير، أن "العمليات في البوفور وجنوب لبنان تتم وفق الاتفاقيات والآليات المتفق عليها، في إطار المجهود المستمر لحماية سكان شمال إسرائيل"، مؤكدًا أن التعليمات تقضي باستهداف أي تهديد بشكل فوري.ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقا إطاريا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

https://sarabic.ae/20260704/الرئيس-اللبناني-يوجه-رسالة-إلى-ترامب-1114939467.html

https://sarabic.ae/20260702/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إنهاء-مهام-لواء-غفعاتي-في-جنوب-لبنان-1114900310.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي