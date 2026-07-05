https://sarabic.ae/20260705/رئيس-البرلمان-الإيراني-تنفيذ-التفاهم-مع-أمريكا-صعب-لكنه-ممكن-1114970163.html

رئيس البرلمان الإيراني: تنفيذ التفاهم مع أمريكا صعب لكنه ممكن

رئيس البرلمان الإيراني: تنفيذ التفاهم مع أمريكا صعب لكنه ممكن

سبوتنيك عربي

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن "تنفيذ التفاهم مع الولايات المتحدة صعب، لكنه ممكن"، مشددًا على ضرورة الجمع بين الدبلوماسية... 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T14:46+0000

2026-07-05T14:46+0000

2026-07-05T14:46+0000

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وخلال اجتماع مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قال قاليباف، إن الدبلوماسية يجب أن تتمكن من حل التعقيدات العسكرية، مع الحفاظ على إنجازات المقاتلين وترسيخها، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق إلا إذا كانت البلاد مستعدة للدفاع عن نفسها بالتوازي مع مسار التفاوض.وأضاف: أن "الجانب الإيراني شدد خلال المحادثات مع الولايات المتحدة على ضرورة أن يتضمن أي تفاهم الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفاء إيران في فصائل المقاومة، مشيرًا إلى أن هذا البند أُدرج ضمن نص التفاهم".وأوضح قاليباف، أن تنفيذ هذا التفاهم جارٍ حاليًا، رغم صعوبته، معتبرًا أن مواقف الحكومات الإسلامية في المرحلة الراهنة تمثل عاملًا مؤثرًا.وأعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تشييع ودفن المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، تُقام خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو/تموز الجاري، على أن تبدأ مراسم التشييع الشعبي وتوديع الجثمان في طهران بين 4 و6 يوليو، قبل انتقالها إلى مدينة قم في 7 يوليو.كما يشمل برنامج التشييع إقامة مراسم في مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين يوم 8 يوليو، على أن يُوارى جثمان خامنئي الثرى في مدينة مشهد، مسقط رأسه، يوم 9 يوليو.وكانت السلطات الإيرانية أرجأت مراسم التشييع بعد مقتل خامنئي في 28 فبراير خلال اليوم الأول من الغارات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، بسبب استمرار العمليات العسكرية آنذاك، مؤكدة أن التأجيل جاء لاستكمال الترتيبات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة لتنظيم المراسم.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.

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