https://sarabic.ae/20260706/وزير-المالية-الإسرائيلي-بدأنا-ثورة-الاستيطان-وسنصل-إلى-النقب-والجليل-1114983386.html

وزير المالية الإسرائيلي: بدأنا ثورة الاستيطان وسنصل إلى النقب والجليل

وزير المالية الإسرائيلي: بدأنا ثورة الاستيطان وسنصل إلى النقب والجليل

سبوتنيك عربي

صرّح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، بأن "إسرائيل بدأت ثورة الاستيطان"، وفق تعبيره. 06.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-06T08:22+0000

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وأكد سموتريتش، في تصريحات له، أن "هذه الخطوة لن تقتصر على الضفة الغربية، بل ستمتد إلى النقب والجليل"، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الـ"كابينيت"، صادق على خطة لإقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تشمل 9 مواقع استيطانية قائمة "ستتم تسوية وضعها القانوني".ومن المتوقع إقامة بعض هذه المستوطنات في مناطق معزولة في عمق الضفة الغربية، من بينها جبل عيبال قرب نابلس، حيث لا توجد مستوطنات في الوقت الراهن، ومنطقة شمالي الضفة، حيث كانت تقوم مستوطنة "سانور"، التي أُخليت ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005.ووصفت الوزارة، في بيان لها، تصويت الحكومة بأنه "قرار تاريخي"، مشيرة إلى أن هذه المستوطنات ستعزز "القبضة الإستراتيجية على جميع أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وستمنع قيام دولة فلسطينية".يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا. وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.يذكر أن الولايات المتحدة، أعلنت في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".جاء ذلك في وقت أعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

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