https://sarabic.ae/20260707/الجامعة-العربية-تحذر-من-كارثة-إنسانية-في-مدينة-الأبيض-وتطلب-تدخلا-إقليميا-ودوليا-1115006313.html
الجامعة العربية تحذر من كارثة إنسانية في مدينة الأبيض وتطلب تدخلا إقليميا ودوليا
الجامعة العربية تحذر من كارثة إنسانية في مدينة الأبيض وتطلب تدخلا إقليميا ودوليا
سبوتنيك عربي
حذرت جامعة الدول العربية من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان السودانية، في ظل استمرار العمليات العسكرية واستهداف المناطق المدنية،... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T08:50+0000
2026-07-07T08:50+0000
2026-07-07T08:50+0000
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وبحسب البيان، فإن أكثر من نصف مليون مدني، بينهم عشرات الآلاف من النازحين، يتعرضون لحصار وقصف متواصل بالطائرات المسيّرة، طال الأسواق والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والكهرباء، ما يفاقم معاناة السكان ويهدد بانهيار الخدمات الأساسية.وأكدت الجامعة أن استمرار الحشد العسكري حول المدينة واستهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية ينذر بتكرار الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر، رغم التحذيرات الدولية المتكررة من احتمال وقوع انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية المنسقة لمنع تفاقم الأزمة، ووقف جميع الإجراءات التي من شأنها إطالة أمد النزاع، مع التأكيد على احترام وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.كما جددت الجامعة تأكيدها على مواصلة دعم الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب، من خلال الآلية الخماسية التي تضم جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، استنادًا إلى إعلان جدة لعام 2023، بهدف حماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة مسار حوار سوداني شامل.وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، مقترحًا يندد بتصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض السودانية.وأمر المجلس، المؤلف من 47 عضوا، بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في المدينة، محذّرا من خطر وشيك لوقوع "فظائع واسعة النطاق".وأعرب المجلس عن البالغ إزاء الخطر الوشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق في المدينة التي تحاصرها قوات الدعم السريع، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".ودعت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، الجمعة الماضية، قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض، مؤكدةً أن المدنيين في السودان تعرضوا بالفعل لـ"أسوأ الفظائع"، حسب تعبيرها.وقالت كوبر، في منشور عبر منصة "إكس"، إن المملكة المتحدة دعت إلى عقد جلسة نقاش، اليوم الجمعة، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، محذرةً من أن مئات الآلاف من الأرواح باتت على المحك.وشددت وزيرة الخارجية البريطانية على ضرورة ألا يدير المجتمع الدولي ظهره للأزمة في السودان، داعيةً إلى تحرك دولي لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
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https://sarabic.ae/20260706/السودانالأمم-المتحدة-تقر-إجراء-تحقيق-عاجل-في-انتهاكات-مدينة-الأبيض--1114984763.html
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أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجامعة العربية تحذر من كارثة إنسانية في مدينة الأبيض وتطلب تدخلا إقليميا ودوليا
حذرت جامعة الدول العربية من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان السودانية، في ظل استمرار العمليات العسكرية واستهداف المناطق المدنية، مؤكدةً أن المدينة تواجه خطر الانزلاق إلى كارثة إنسانية وأمنية واسعة.
وبحسب البيان، فإن أكثر من نصف مليون مدني، بينهم عشرات الآلاف من النازحين، يتعرضون لحصار وقصف متواصل بالطائرات المسيّرة، طال الأسواق والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والكهرباء، ما يفاقم معاناة السكان ويهدد بانهيار الخدمات الأساسية.
وأكدت الجامعة أن استمرار الحشد العسكري حول المدينة واستهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية ينذر بتكرار الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر، رغم التحذيرات الدولية المتكررة من احتمال وقوع انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية المنسقة لمنع تفاقم الأزمة، ووقف جميع الإجراءات التي من شأنها إطالة أمد النزاع، مع التأكيد على احترام وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.
كما جددت الجامعة تأكيدها على مواصلة دعم الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب، من خلال الآلية الخماسية التي تضم جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، استنادًا إلى إعلان جدة لعام 2023، بهدف حماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة مسار حوار سوداني شامل.
وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، مقترحًا يندد بتصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع
في مدينة الأبيض السودانية.
وأمر المجلس، المؤلف من 47 عضوا، بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في المدينة، محذّرا من خطر وشيك لوقوع "فظائع واسعة النطاق".
وأعرب المجلس عن البالغ إزاء الخطر الوشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق في المدينة التي تحاصرها قوات الدعم السريع، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".
ودعت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، الجمعة الماضية، قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض
، مؤكدةً أن المدنيين في السودان تعرضوا بالفعل لـ"أسوأ الفظائع"، حسب تعبيرها.
وقالت كوبر، في منشور عبر منصة "إكس"، إن المملكة المتحدة
دعت إلى عقد جلسة نقاش، اليوم الجمعة، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، محذرةً من أن مئات الآلاف من الأرواح باتت على المحك.
وشددت وزيرة الخارجية البريطانية على ضرورة ألا يدير المجتمع الدولي ظهره للأزمة في السودان، داعيةً إلى تحرك دولي لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار
، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.