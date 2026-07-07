خبير عسكري يمني لـ"سبوتنيك": المؤشرات ترجح المسار السياسي رغم التصعيد والتحذيرات المتبادلة مع الرياض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:52 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
09:39 GMT
11 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان, وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
12:03 GMT
30 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
مسؤول: محطات جديدة تفتح أبوابها للسورية للطيران
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم 2026
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
950 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2030" خاصية "واتساب الجديدة"، لماذا تثير الشكوك؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
10:00 GMT
123 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:21 GMT
28 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260707/خبير-عسكري-يمني-لـسبوتنيك-المؤشرات-ترجح-المسار-السياسي-رغم-التصعيد-والتحذيرات-المتبادلة-مع-الرياض-1115022147.html
خبير عسكري يمني لـ"سبوتنيك": المؤشرات ترجح المسار السياسي رغم التصعيد والتحذيرات المتبادلة مع الرياض
خبير عسكري يمني لـ"سبوتنيك": المؤشرات ترجح المسار السياسي رغم التصعيد والتحذيرات المتبادلة مع الرياض
سبوتنيك عربي
قال العميد عزيز راشد، الخبير العسكري والاستراتيجي من العاصمة اليمنية صنعاء، إن التطورات الأخيرة في المشهد اليمني تأتي في ظل استمرار الحصار المفروض على اليمن... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T15:16+0000
2026-07-07T15:16+0000
حصري
العالم العربي
الأخبار
أخبار اليمن الأن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104332/08/1043320863_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_898f10b8884aa06b43dc8d1b2f9fc141.jpg
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أنه رغم التحركات الدبلوماسية وجهود المبعوثين الدوليين والوساطة العمانية التي نجحت في خفض التصعيد، فإن ذلك لم ينعكس على معالجة القضايا الإنسانية أو إنهاء الحصار.وتابع راشد أن الحصار البري والبحري لا يزال مفروضا بصورة كاملة، ما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، التي قال إنها تجاوزت 80 بالمئة، وفقا لتقارير دولية، مشيرًا إلى أن ملف الأسرى وغيره من الملفات الإنسانية لم يشهد أي تقدم.وأوضح راشد أن صنعاء ترى أن الدعوة إلى التعبئة العامة جاءت استجابة لضغوط شعبية متزايدة، ورسالة واضحة إلى السعودية بأن القيادة اليمنية لن تقبل باستمرار الحصار إلى ما لا نهاية، خاصة في الجوانب الإنسانية المتعلقة بالمرضى وحركة الطيران، مؤكدا أن المطارات ليست ملكا لأي طرف حتى يتحكم في مصير أكثر من خمسة وثلاثين مليون يمني، بحسب تعبيره.واستطرد، قائلا إن السعودية تحرك بعض الملفات داخل اليمن باعتبارها رسائل سياسية، إلا أن صنعاء وجهت، بحسب قوله، تحذيرا واضحا من أي اختراق جديد للأجواء اليمنية، لافتا إلى أن تكرار مثل هذه الخطوات سيقابل بإجراءات مماثلة.ونوه إلى أن اليمن يمتلك، بحسب تقديره، القدرة على فرض حصار كما فرض حصارا على إسرائيل خلال العامين الماضيين، وقال إن البيان العسكري الصادر بهذا الشأن كان واضحا، معتبرا أن استمرار ما وصفه بـ"التسويف السعودي" لم يعد مجديا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.وأشار راشد إلى أن الإخفاق الأمريكي والإسرائيلي أمام إيران، إلى جانب التحولات التي تشهدها المنطقة، يفرض على السعودية، من وجهة نظره، الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بالملف الإنساني وعدم التدخل في الشأن اليمني، مؤكدا أن صنعاء تتجه نحو إنهاء الحصار المفروض على البلاد.وفي تعليقه على ما أثير بشأن الرحلة الجوية الإيرانية إلى مطار صنعاء، أوضح أن وجود أي تفاهمات أو اتصالات بين الأطراف لا يبرر، بحسب رأيه، اختراق الأجواء اليمنية أو محاولة اعتراض الطائرة، معتبرا أن مثل هذه الخطوة منحت صنعاء مبررا لإصدار بيانها العسكري، ومؤكدا أن الرحلات الجوية بين اليمن وإيران ستستمر.وأضاف أن استمرار الحصار لم يعد ممكنا، لأنه يؤدي إلى استنزاف الداخل اليمني ويهدد بانهيار مؤسسات الدولة، على حد قوله، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان، خاصة مع استمرار معاناة المرضى والمسافرين والطلاب والمغتربين.ولفت إلى أن آلاف اليمنيين في الخارج يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل، مدعيًا أن المسافرين الذين يصلون إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية يتعرضون لانتهاكات واعتقالات وعمليات قتل ونهب، مؤكدًا أن فتح مطار صنعاء أصبح ضرورة، والسعودية ستدرك، بحسب رأيه، أن العودة إلى الحرب ليست في مصلحتها، في ظل ما قال إنه تطور كبير في القدرات العسكرية اليمنية.وأشار راشد إلى أن المؤشرات الحالية ترجح الاتجاه نحو تسوية سياسية تشمل فك الحصار عن المطارات، وتسريع عمليات تبادل الأسرى، مؤكدًا أن الحرب ليست في مصلحة السعودية ولا الولايات المتحدة ولا دول الإقليم، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والدبلوماسية، ومن بينها التقارب الإيراني السعودي.وأكد أن اليمنيين أعلنوا رفضهم لاستمرار الحصار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدول التي تعاني من الحروب عادة ما تحصل على الدعم والإغاثة وإعادة الإعمار، بينما لا يزال اليمن، بحسب قوله، محروما من الصادرات والواردات، معتبرًا أن هذا الوضع غير مقبول.واختتم راشد حديثه بالتأكيد على أن صنعاء لا ترغب في الحرب مع السعودية، معتبرًا أن الحل السياسي هو المسار الأكثر ترجيحا خلال المرحلة المقبلة، وأن الرياض، بحسب تقديره، ليست في وضع يسمح لها بخوض مواجهة جديدة، في ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة.وأعلنت جماعة "أنصار الله"، الجمعة الماضية، أن "تشكيلا من الطيران الحربي السعودي خرق أجواء عدد من المحافظات اليمنية عند الساعة 5:20 صباحا، في محاولة لمنع هبوط طائرة مدنية إيرانية في مطار صنعاء الدولي كانت تقل أكثر من 200 راكب من العالقين والجرحى والمرضى".وأضاف المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "محاولة منع هبوط الطائرة باءت بالفشل"، مشيرًا إلى أن الجماعة استهدفت الطائرات "المعادية" بصواريخ دفاع جوي وأجبرتها على مغادرة الأجواء، محذرا من أن أي تكرار لخرق الأجواء أو "عدوان" سيقابل برد واسع يستهدف مطارات ومصالح حيوية داخل السعودية.من جانبه، صرح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، السبت الماضي، بأن تصريحات "الحوثيين" الأخيرة تهدف إلى التغطية على أزماتهم الداخلية، متوعدا برد حازم على أي تهديد للمملكة.وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن تصريحات جماعة الحوثي الأخيرة ضد المملكة"لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني الشقيق".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت ستة أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أكثر من عشرة أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20260703/أنصار-الله-إحباط-محاولة-لمنع-طائرة-إيرانية-من-الهبوط-في-صنعاء-1114925214.html
https://sarabic.ae/20260611/ما-تداعيات-الاحتجاجات-والعصيان-المدني-والفوضى-في-جنوب-اليمن-على-الملاحة-الدولية-في-البحر-الأحمر؟-1114270410.html
https://sarabic.ae/20260601/خبير-لـسبوتنيك-الاقتصاد-اليمني-يتجه-نحو-مرحلة-أكثر-خطورة-من-التضخم-التراكمي-الحالي-1113947829.html
https://sarabic.ae/20260620/اليمن-25-قتيلا-وجريحا-في-مواجهات-بين-الجيش-وأنصار-الله-جنوب-وغربي-البلاد-1114547278.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104332/08/1043320863_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6982dbe66cdfd3153f09e44a127619f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار اليمن الأن
حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار اليمن الأن

خبير عسكري يمني لـ"سبوتنيك": المؤشرات ترجح المسار السياسي رغم التصعيد والتحذيرات المتبادلة مع الرياض

15:16 GMT 07.07.2026
© AP Photo / Hani Mohammedمقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال العميد عزيز راشد، الخبير العسكري والاستراتيجي من العاصمة اليمنية صنعاء، إن التطورات الأخيرة في المشهد اليمني تأتي في ظل استمرار الحصار المفروض على اليمن منذ 12 عاما، دون إحراز تقدم في الملفات الإنسانية.
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أنه رغم التحركات الدبلوماسية وجهود المبعوثين الدوليين والوساطة العمانية التي نجحت في خفض التصعيد، فإن ذلك لم ينعكس على معالجة القضايا الإنسانية أو إنهاء الحصار.
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
"أنصار الله": إحباط محاولة لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في صنعاء
3 يوليو, 15:41 GMT
وتابع راشد أن الحصار البري والبحري لا يزال مفروضا بصورة كاملة، ما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، التي قال إنها تجاوزت 80 بالمئة، وفقا لتقارير دولية، مشيرًا إلى أن ملف الأسرى وغيره من الملفات الإنسانية لم يشهد أي تقدم.
وأوضح راشد أن صنعاء ترى أن الدعوة إلى التعبئة العامة جاءت استجابة لضغوط شعبية متزايدة، ورسالة واضحة إلى السعودية بأن القيادة اليمنية لن تقبل باستمرار الحصار إلى ما لا نهاية، خاصة في الجوانب الإنسانية المتعلقة بالمرضى وحركة الطيران، مؤكدا أن المطارات ليست ملكا لأي طرف حتى يتحكم في مصير أكثر من خمسة وثلاثين مليون يمني، بحسب تعبيره.
واستطرد، قائلا إن السعودية تحرك بعض الملفات داخل اليمن باعتبارها رسائل سياسية، إلا أن صنعاء وجهت، بحسب قوله، تحذيرا واضحا من أي اختراق جديد للأجواء اليمنية، لافتا إلى أن تكرار مثل هذه الخطوات سيقابل بإجراءات مماثلة.
ونوه إلى أن اليمن يمتلك، بحسب تقديره، القدرة على فرض حصار كما فرض حصارا على إسرائيل خلال العامين الماضيين، وقال إن البيان العسكري الصادر بهذا الشأن كان واضحا، معتبرا أن استمرار ما وصفه بـ"التسويف السعودي" لم يعد مجديا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأشار راشد إلى أن الإخفاق الأمريكي والإسرائيلي أمام إيران، إلى جانب التحولات التي تشهدها المنطقة، يفرض على السعودية، من وجهة نظره، الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بالملف الإنساني وعدم التدخل في الشأن اليمني، مؤكدا أن صنعاء تتجه نحو إنهاء الحصار المفروض على البلاد.
اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
ما تداعيات الاحتجاجات والعصيان المدني والفوضى في جنوب اليمن على الملاحة الدولية في البحر الأحمر؟
11 يونيو, 18:51 GMT
وفي تعليقه على ما أثير بشأن الرحلة الجوية الإيرانية إلى مطار صنعاء، أوضح أن وجود أي تفاهمات أو اتصالات بين الأطراف لا يبرر، بحسب رأيه، اختراق الأجواء اليمنية أو محاولة اعتراض الطائرة، معتبرا أن مثل هذه الخطوة منحت صنعاء مبررا لإصدار بيانها العسكري، ومؤكدا أن الرحلات الجوية بين اليمن وإيران ستستمر.
وأضاف أن استمرار الحصار لم يعد ممكنا، لأنه يؤدي إلى استنزاف الداخل اليمني ويهدد بانهيار مؤسسات الدولة، على حد قوله، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان، خاصة مع استمرار معاناة المرضى والمسافرين والطلاب والمغتربين.
ولفت إلى أن آلاف اليمنيين في الخارج يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل، مدعيًا أن المسافرين الذين يصلون إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية يتعرضون لانتهاكات واعتقالات وعمليات قتل ونهب، مؤكدًا أن فتح مطار صنعاء أصبح ضرورة، والسعودية ستدرك، بحسب رأيه، أن العودة إلى الحرب ليست في مصلحتها، في ظل ما قال إنه تطور كبير في القدرات العسكرية اليمنية.
وأشار راشد إلى أن المؤشرات الحالية ترجح الاتجاه نحو تسوية سياسية تشمل فك الحصار عن المطارات، وتسريع عمليات تبادل الأسرى، مؤكدًا أن الحرب ليست في مصلحة السعودية ولا الولايات المتحدة ولا دول الإقليم، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والدبلوماسية، ومن بينها التقارب الإيراني السعودي.
وأكد أن اليمنيين أعلنوا رفضهم لاستمرار الحصار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدول التي تعاني من الحروب عادة ما تحصل على الدعم والإغاثة وإعادة الإعمار، بينما لا يزال اليمن، بحسب قوله، محروما من الصادرات والواردات، معتبرًا أن هذا الوضع غير مقبول.
افتتاح رسمي لأول بنك جنوبي في العاصمة عدن - اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
خبير لـ"سبوتنيك": الاقتصاد اليمني يتجه نحو مرحلة أكثر خطورة من التضخم التراكمي الحالي
1 يونيو, 18:01 GMT
واختتم راشد حديثه بالتأكيد على أن صنعاء لا ترغب في الحرب مع السعودية، معتبرًا أن الحل السياسي هو المسار الأكثر ترجيحا خلال المرحلة المقبلة، وأن الرياض، بحسب تقديره، ليست في وضع يسمح لها بخوض مواجهة جديدة، في ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة.
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، الجمعة الماضية، أن "تشكيلا من الطيران الحربي السعودي خرق أجواء عدد من المحافظات اليمنية عند الساعة 5:20 صباحا، في محاولة لمنع هبوط طائرة مدنية إيرانية في مطار صنعاء الدولي كانت تقل أكثر من 200 راكب من العالقين والجرحى والمرضى".
وأضاف المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "محاولة منع هبوط الطائرة باءت بالفشل"، مشيرًا إلى أن الجماعة استهدفت الطائرات "المعادية" بصواريخ دفاع جوي وأجبرتها على مغادرة الأجواء، محذرا من أن أي تكرار لخرق الأجواء أو "عدوان" سيقابل برد واسع يستهدف مطارات ومصالح حيوية داخل السعودية.
من جانبه، صرح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، السبت الماضي، بأن تصريحات "الحوثيين" الأخيرة تهدف إلى التغطية على أزماتهم الداخلية، متوعدا برد حازم على أي تهديد للمملكة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن تصريحات جماعة الحوثي الأخيرة ضد المملكة"لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني الشقيق".
الجيش اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
اليمن.. 25 قتيلا وجريحا في مواجهات بين الجيش و"أنصار الله" جنوب وغربي البلاد
20 يونيو, 18:52 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت ستة أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ أكثر من عشرة أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала