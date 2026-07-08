https://sarabic.ae/20260708/إعلام-إسرائيلي-تل-أبيب-تستعد-لمعركة-جديدة-ضد-إيران-1115046362.html

إعلام إسرائيلي: تل أبيب تستعد لمعركة جديدة ضد إيران

إعلام إسرائيلي: تل أبيب تستعد لمعركة جديدة ضد إيران

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب تستعد لمعركة جديدة ضد إيران في ظل بقاء القوات الأمريكية حتى 2027. 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T12:41+0000

2026-07-08T12:41+0000

2026-07-08T12:41+0000

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وكشف الموقع الإلكتروني "واللا"، اليوم الأربعاء، أن المنظومة العسكرية الإسرائيلية تستعد لمعركة جديدة ضد إيران في ظل بقاء القوات الأمريكية حتى 2027، ومحاولات إيرانية لجر "حزب الله" اللبناني لاتفاق وقف النار.ونقل الموقع عن مصدر أمني - لم يذكره - أن الجيش الأمريكي لم يقم بتقليص قواته العسكرية، بل حافظ على نفس التشكيل العسكري الذي كان عليه قبل وقف إطلاق النار.وأضاف المصدر أنه "بناء على اتفاقيات لوجستية توسطت فيها وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش لصالح الأمريكيين مع الموردين المحليين، ستبقى هذه القوات متمركزة في إسرائيل حتى مطلع عام 2027 على الأقل".وأوضح الموقع أن المؤسسة العسكرية في إسرائيل ترى أن إيران لا تنوي العودة إلى حرب شاملة، بل تسعى لشراء الوقت وتعظيم أوراقها التفاوضية، فيما حذرت مصادر أمنية من أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ينفد بسبب التصعيد الإيراني المتمثل في التهديدات بالانتقام ومهاجمة ناقلات النفط.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران "هاجمت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران".وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن القوات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري، وفي عملية مشتركة، هاجمت 85 منشأة عسكرية أمريكية مهمة في ميناء سلمان التابع للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.وأضافت الوكالة، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، أنه تم "إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو 9" تابعة للعدو، وذلك ردًا على العدوان".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.

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