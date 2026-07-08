https://sarabic.ae/20260708/الخارجية-الإيرانية-الهجمات-الأمريكية-انتهاك-صارخ-لمذكرة-إنهاء-الحرب-1115032731.html
الخارجية الإيرانية: الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم على إنهاء الحرب
الخارجية الإيرانية: الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم على إنهاء الحرب
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، الهجمات الأمريكية التي استهدفت عددًا من مراكز الرصد والمراقبة على الساحل الجنوبي لإيران، معتبرة أنها تمثل... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "الهجمات الأمريكية تمثل خرقًا للمادة الأولى من مذكرة التفاهم، التي تنص على وقف العمليات العسكرية"، معتبرة أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني، إلى جانب انتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، "أفرغ بنودًا أساسية من مذكرة التفاهم من مضمونها".وحمّل البيان، الولايات المتحدة، المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بـ"العواقب الوخيمة" الناجمة عن تصعيد التوتر، مؤكدًا أن "واشنطن تتحمل تبعات انتهاك التزاماتها".ودعت الخارجية الإيرانية، الدول المجاورة المطلة على الخليج إلى "عدم السماح باستخدام أراضيها أو منشآتها في أي عمليات عسكرية تستهدف إيران"، معتبرة أن "أي تعاون في هذا الإطار يُعد مشاركة في جريمة العدوان ضد الجمهورية الإسلامية"، على حد قولها.يأتي ذلك بعدما أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر اليوم الأربعاء، بأن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية على إيران، زاعمة أن ذلك جاء "ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز".من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن طهران "هاجمت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران".وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن "القوات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري، وفي عملية مشتركة، هاجمت 85 منشأة عسكرية أمريكية هامة في ميناء سلمان التابع للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ".وأضافت الوكالة، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني أنه تم "إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو 9" تابعة للعدو، وذلك ردًا على العدوان".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
الخارجية الإيرانية: الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم على إنهاء الحرب
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، الهجمات الأمريكية التي استهدفت عددًا من مراكز الرصد والمراقبة على الساحل الجنوبي لإيران، معتبرة أنها تمثل عدوانًا عسكريًا وانتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "الهجمات الأمريكية تمثل خرقًا للمادة الأولى من مذكرة التفاهم، التي تنص على وقف العمليات العسكرية"، معتبرة أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني، إلى جانب انتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، "أفرغ بنودًا أساسية من مذكرة التفاهم من مضمونها".
وحمّل البيان، الولايات المتحدة، المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بـ"العواقب الوخيمة" الناجمة عن تصعيد التوتر، مؤكدًا أن "واشنطن تتحمل تبعات انتهاك التزاماتها".
ودعت الخارجية الإيرانية، الدول المجاورة المطلة على الخليج إلى "عدم السماح باستخدام أراضيها أو منشآتها في أي عمليات عسكرية تستهدف إيران"، معتبرة أن "أي تعاون في هذا الإطار يُعد مشاركة في جريمة العدوان ضد الجمهورية الإسلامية"، على حد قولها.
كما طالبت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهما في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة أن "القوات المسلحة الإيرانية ستواصل الدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها وأمنها القومي"، وأنها سترد على "أي اعتداء استنادًا إلى حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل استهداف مصدر الهجوم ومنشئه"، وفقًا لما ورد في البيان.
يأتي ذلك بعدما أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر اليوم الأربعاء، بأن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية
على إيران، زاعمة أن ذلك جاء "ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز".
من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن طهران "هاجمت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين
، ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران".
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن "القوات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري، وفي عملية مشتركة، هاجمت 85 منشأة عسكرية أمريكية هامة في ميناء سلمان التابع للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ".
وأضافت الوكالة، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني أنه تم "إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو 9" تابعة للعدو، وذلك ردًا على العدوان".
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.