وزير الخارجية الأمريكي: بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260708/وزير-الخارجية-الأمريكي-بدء-إجراءات-إلغاء-تصنيف-سوريا-كدولة-راعية-للإرهاب-1115054697.html
وزير الخارجية الأمريكي: بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب
وزير الخارجية الأمريكي: بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب أخطر الكونغرس، بشكل رسمي، بنيته إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T19:26+0000
2026-07-08T19:26+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f59f94d90b0bf5a1c996f2b8c302b7b6.jpg
وقال روبيو في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، إنه "اليوم، أبلغ الرئيس ترامب الكونغرس بنية إدارته إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وذلك بعد انتهاء فترة إخطار مسبق مدتها 45 يوما".وأوضح روبيو أنها خطوة تاريخية أخرى يتخذها ترامب بشأن سوريا، وبأن "رفع العقوبات من شأنه فتح باب التجارة والاستثمار الدوليين ومنح سوريا فرصة للإعمار".في وقت أبلغ الرئيس ترامب، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بقراره إلغاء تصنيف سوريا في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأبلغ ترامب، الشرع بأن الكونغرس سيجري مراجعة لمدة 45 يوما للبت بشكل نهائي في قرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وأكد الرئيس ترامب أن "الشرع قام بعمل عظيم جدا وسوريا يمكنها أن تساعدنا بموضوع حزب الله ولبنان، و‏إسرائيل ستغادر لبنان"، مشددا على أنه "لو لم أكن رئيسا لما كانت إسرائيل موجودة الآن، وأعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان".وأمس الثلاثاء، أشار ترامب إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والرئيس السوري أحمد الشرع جيدة جدا، مرجعًا ذلك إلى دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وفي الشأن التركي، أوضح ترامب أنه لا يشعر بأي مخاوف حيال حصول تركيا على مقاتلات "إف - 35"، كما أعرب عن خيبة أمله من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لافتا إلى أنه حضر القمة "لأنها عقدت في تركيا وتقديرا لأردوغان".وأضاف ترامب أنه "نجح في وقف ثماني حروب حتى الآن"، معربًا عن اعتقاده بأنه سيتمكن من إنهاء الحرب التاسعة، ومؤكدًا أمله في التوصل إلى نهاية للصراع في أوكرانيا قريبا.وفي ملف الطاقة، قال ترامب إن الولايات المتحدة "ليست بحاجة إلى مضيق هرمز"، موضحًا أنها تمتلك كميات كبيرة جدا من النفط.وشارك ترامب في قمة الناتو التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة، يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.
https://sarabic.ae/20260708/ترامب-رفعنا-العقوبات-عن-سوريا-وقرارنا-شكل-دفعا-هائلا-للبلاد-1115050442.html
https://sarabic.ae/20260531/الشرع-يبلغ-ترامب-أن-رفع-العقوبات-المتبقية-على-سوريا-خطوة-أساسية-لإنعاش-الاقتصاد-السوري-1113923191.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737375_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b3ebc9c9c6f6890968e7d29749b0439.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي: بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب

19:26 GMT 08.07.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhiteوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب أخطر الكونغرس، بشكل رسمي، بنيته إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال روبيو في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، إنه "اليوم، أبلغ الرئيس ترامب الكونغرس بنية إدارته إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وذلك بعد انتهاء فترة إخطار مسبق مدتها 45 يوما".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
‏ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا وقرارنا شكل دفعا هائلا للبلاد
أمس, 15:22 GMT
وأوضح روبيو أنها خطوة تاريخية أخرى يتخذها ترامب بشأن سوريا، وبأن "رفع العقوبات من شأنه فتح باب التجارة والاستثمار الدوليين ومنح سوريا فرصة للإعمار".
في وقت أبلغ الرئيس ترامب، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بقراره إلغاء تصنيف سوريا في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأبلغ ترامب، الشرع بأن الكونغرس سيجري مراجعة لمدة 45 يوما للبت بشكل نهائي في قرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأكد الرئيس ترامب أن "الشرع قام بعمل عظيم جدا وسوريا يمكنها أن تساعدنا بموضوع حزب الله ولبنان، و‏إسرائيل ستغادر لبنان"، مشددا على أنه "لو لم أكن رئيسا لما كانت إسرائيل موجودة الآن، وأعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان".
وأمس الثلاثاء، أشار ترامب إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والرئيس السوري أحمد الشرع جيدة جدا، مرجعًا ذلك إلى دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي الشأن التركي، أوضح ترامب أنه لا يشعر بأي مخاوف حيال حصول تركيا على مقاتلات "إف - 35"، كما أعرب عن خيبة أمله من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لافتا إلى أنه حضر القمة "لأنها عقدت في تركيا وتقديرا لأردوغان".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصافح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في البيت الأبيض في واشنطن، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2026
الشرع يبلغ ترامب أن رفع العقوبات المتبقية على سوريا خطوة أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري
31 مايو, 20:17 GMT
وأضاف ترامب أنه "نجح في وقف ثماني حروب حتى الآن"، معربًا عن اعتقاده بأنه سيتمكن من إنهاء الحرب التاسعة، ومؤكدًا أمله في التوصل إلى نهاية للصراع في أوكرانيا قريبا.
وفي ملف الطاقة، قال ترامب إن الولايات المتحدة "ليست بحاجة إلى مضيق هرمز"، موضحًا أنها تمتلك كميات كبيرة جدا من النفط.
وشارك ترامب في قمة الناتو التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة، يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала