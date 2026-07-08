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وزير الخارجية الأمريكي: بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب

وزير الخارجية الأمريكي: بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب أخطر الكونغرس، بشكل رسمي، بنيته إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T19:26+0000

2026-07-08T19:26+0000

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وقال روبيو في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، إنه "اليوم، أبلغ الرئيس ترامب الكونغرس بنية إدارته إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وذلك بعد انتهاء فترة إخطار مسبق مدتها 45 يوما".وأوضح روبيو أنها خطوة تاريخية أخرى يتخذها ترامب بشأن سوريا، وبأن "رفع العقوبات من شأنه فتح باب التجارة والاستثمار الدوليين ومنح سوريا فرصة للإعمار".في وقت أبلغ الرئيس ترامب، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بقراره إلغاء تصنيف سوريا في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأبلغ ترامب، الشرع بأن الكونغرس سيجري مراجعة لمدة 45 يوما للبت بشكل نهائي في قرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وأكد الرئيس ترامب أن "الشرع قام بعمل عظيم جدا وسوريا يمكنها أن تساعدنا بموضوع حزب الله ولبنان، و‏إسرائيل ستغادر لبنان"، مشددا على أنه "لو لم أكن رئيسا لما كانت إسرائيل موجودة الآن، وأعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان".وأمس الثلاثاء، أشار ترامب إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والرئيس السوري أحمد الشرع جيدة جدا، مرجعًا ذلك إلى دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وفي الشأن التركي، أوضح ترامب أنه لا يشعر بأي مخاوف حيال حصول تركيا على مقاتلات "إف - 35"، كما أعرب عن خيبة أمله من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لافتا إلى أنه حضر القمة "لأنها عقدت في تركيا وتقديرا لأردوغان".وأضاف ترامب أنه "نجح في وقف ثماني حروب حتى الآن"، معربًا عن اعتقاده بأنه سيتمكن من إنهاء الحرب التاسعة، ومؤكدًا أمله في التوصل إلى نهاية للصراع في أوكرانيا قريبا.وفي ملف الطاقة، قال ترامب إن الولايات المتحدة "ليست بحاجة إلى مضيق هرمز"، موضحًا أنها تمتلك كميات كبيرة جدا من النفط.وشارك ترامب في قمة الناتو التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة، يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.

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