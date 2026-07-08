https://sarabic.ae/20260708/ترامب-رفعنا-العقوبات-عن-سوريا-وقرارنا-شكل-دفعا-هائلا-للبلاد-1115050442.html

‏ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا وقرارنا شكل دفعا هائلا للبلاد

‏ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا وقرارنا شكل دفعا هائلا للبلاد

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب، اليوم الأربعاء، رفع العقوبات عن سوريا، مؤكدا أن هذا القرار شكل دفعا هائلا للبلاد. 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T15:22+0000

2026-07-08T15:22+0000

2026-07-08T15:22+0000

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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن الرئيس الأمريكي أن "سوريا أصبحت مستقرة للغاية ورفع العقوبات عنها كان قرارا عظيما وقد نقوم برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب".وأكد الرئيس ترامب أن "الشرع قام بعمل عظيم جدا وسوريا يمكنها أن تساعدنا بموضوع حزب الله ولبنان، و‏إسرائيل ستغادر لبنان".وشدد الرئيس الأمريكي على أنه "لو لم أكن رئيسا لما كانت إسرائيل موجودة الآن، وأعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان".وأمس الثلاثاء، أشار ترامب إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والرئيس السوري أحمد الشرع جيدة جدا، مرجعًا ذلك إلى دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وفي الشأن التركي، أوضح ترامب أنه لا يشعر بأي مخاوف حيال حصول تركيا على مقاتلات "إف - 35"، كما أعرب عن خيبة أمله من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لافتا إلى أنه حضر القمة "لأنها عقدت في تركيا وتقديرا لأردوغان".وأضاف ترامب أنه "نجح في وقف ثماني حروب حتى الآن"، معربًا عن اعتقاده بأنه سيتمكن من إنهاء الحرب التاسعة، ومؤكدًا أمله في التوصل إلى نهاية للصراع في أوكرانيا قريبا.وفي ملف الطاقة، قال ترامب إن الولايات المتحدة "ليست بحاجة إلى مضيق هرمز"، موضحًا أنها تمتلك كميات كبيرة جدا من النفط.ويشارك ترامب في قمة الناتو التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة، يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري. ومن المتوقع أن يكون إعادة توزيع المسؤوليات داخل الحلف أحد المحاور الرئيسية في القمة، إذ طالب ترامب مرارا وتكرارا حلفاءه الأوروبيين بتحمل حصة أكبر بكثير من تكاليف دفاعهم.

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دونالد ترامب, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم