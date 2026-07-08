https://sarabic.ae/20260708/ولي-العهد-الأردني-يؤدي-اليمين-الدستورية-نائبا-للملك-1115050040.html
ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
سبوتنيك عربي
أدى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحضور هيئة الوزارة. 08.07.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة "عمون"، مساء اليوم الأربعاء، أن الأمير الحسين أدى اليمين الدستورية نائبا لوالده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحضور هيئة الوزارة.ولد الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، في مدينة عمان في عام 1994 وهو أكبر أنجال الملك عبد ﷲ الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبد ﷲ، وله شقيق واحد هو الأمير هاشم وشقيقتان، الأميرة إيمان والأميرة سلمى.تزوج الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني من الأميرة رجوة الحسين في العام 2023، وبعدها بعام واحد رزقا بابنتهما الأولى الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبدﷲ الثاني.تخرج في العام 2017 من الأكاديمية العسكرية الملكية "ساندهيرست"، ويحمل رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي.وكان قد أنهى ولي العهد تعليمه الثانوي في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن في 2012، وحصل على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية التي تخرج منها عام 2016.
https://sarabic.ae/20251215/ولي-عهد-الأردن-ينشر-رسالة-تحفيزية-للجماهير-قبل-مواجهة-السعودية-في-كأس-العرب-2025-1108190422.html
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أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار
ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
أدى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحضور هيئة الوزارة.
وذكرت وكالة
"عمون"، مساء اليوم الأربعاء، أن الأمير الحسين أدى اليمين الدستورية نائبا لوالده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحضور هيئة الوزارة.
15 ديسمبر 2025, 14:43 GMT
ولد الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، في مدينة عمان في عام 1994 وهو أكبر أنجال الملك عبد ﷲ الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبد ﷲ، وله شقيق واحد هو الأمير هاشم وشقيقتان، الأميرة إيمان والأميرة سلمى.
تزوج الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني
من الأميرة رجوة الحسين في العام 2023، وبعدها بعام واحد رزقا بابنتهما الأولى الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبدﷲ الثاني.
تخرج في العام 2017 من الأكاديمية العسكرية الملكية "ساندهيرست"، ويحمل رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية
-الجيش العربي.
وكان قد أنهى ولي العهد تعليمه الثانوي في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن في 2012، وحصل على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية التي تخرج منها عام 2016.