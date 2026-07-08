ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
950 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2030" خاصية "واتساب الجديدة"، لماذا تثير الشكوك؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
10:00 GMT
123 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:21 GMT
28 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
10:00 GMT
123 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:03 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260708/ولي-العهد-الأردني-يؤدي-اليمين-الدستورية-نائبا-للملك-1115050040.html
ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
سبوتنيك عربي
أدى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحضور هيئة الوزارة. 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T14:54+0000
2026-07-08T14:54+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/01/1077640596_0:105:2031:1247_1920x0_80_0_0_56bfd6f3034a75006bca807126cde437.jpg
وذكرت وكالة "عمون"، مساء اليوم الأربعاء، أن الأمير الحسين أدى اليمين الدستورية نائبا لوالده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحضور هيئة الوزارة.ولد الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، في مدينة عمان في عام 1994 وهو أكبر أنجال الملك عبد ﷲ الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبد ﷲ، وله شقيق واحد هو الأمير هاشم وشقيقتان، الأميرة إيمان والأميرة سلمى.تزوج الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني من الأميرة رجوة الحسين في العام 2023، وبعدها بعام واحد رزقا بابنتهما الأولى الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبدﷲ الثاني.تخرج في العام 2017 من الأكاديمية العسكرية الملكية "ساندهيرست"، ويحمل رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي.وكان قد أنهى ولي العهد تعليمه الثانوي في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن في 2012، وحصل على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية التي تخرج منها عام 2016.
https://sarabic.ae/20251215/ولي-عهد-الأردن-ينشر-رسالة-تحفيزية-للجماهير-قبل-مواجهة-السعودية-في-كأس-العرب-2025-1108190422.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/01/1077640596_113:0:1917:1353_1920x0_80_0_0_28cec74e83b3d673956a7a842faee85f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار

ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

14:54 GMT 08.07.2026
© AP Photo / Raad Adaylehولي العهد الأردني الأمير حسين
ولي العهد الأردني الأمير حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Raad Adayleh
تابعنا عبر
أدى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحضور هيئة الوزارة.
وذكرت وكالة "عمون"، مساء اليوم الأربعاء، أن الأمير الحسين أدى اليمين الدستورية نائبا لوالده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحضور هيئة الوزارة.
افتتاح بطولة كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
ولي عهد الأردن ينشر رسالة تحفيزية للجماهير قبل مواجهة السعودية في "كأس العرب 2025"
15 ديسمبر 2025, 14:43 GMT
ولد الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، في مدينة عمان في عام 1994 وهو أكبر أنجال الملك عبد ﷲ الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبد ﷲ، وله شقيق واحد هو الأمير هاشم وشقيقتان، الأميرة إيمان والأميرة سلمى.
تزوج الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني من الأميرة رجوة الحسين في العام 2023، وبعدها بعام واحد رزقا بابنتهما الأولى الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبدﷲ الثاني.
تخرج في العام 2017 من الأكاديمية العسكرية الملكية "ساندهيرست"، ويحمل رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي.
وكان قد أنهى ولي العهد تعليمه الثانوي في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن في 2012، وحصل على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية التي تخرج منها عام 2016.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала