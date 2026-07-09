https://sarabic.ae/20260709/إيران-تعلن-مقتل-11-شخصا-بينهم-8-عسكريين-في-ضربات-أمريكية-1115061389.html
إيران تعلن مقتل 14 شخصا في ضربات أمريكية
إيران تعلن مقتل 14 شخصا في ضربات أمريكية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مقتل 14 شخصا جراء الضربات الأمريكية التي استهدفت مناطق غربي إيران يومي الأربعاء والخميس. 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T05:28+0000
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كما أكد الجيش الإيراني، مقتل 8 من منتسبي القوات الجوية والبحرية في الهجمات التي نُفذت فجر الأربعاء على مدينتي بندر عباس وبوشهر جنوب البلاد.وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
https://sarabic.ae/20260709/قاليباف-مضيق-هرمز-لن-يفتح-إلا-بترتيبات-إيرانية-وليس-بتهديدات-أمريكية-1115059877.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تعلن مقتل 14 شخصا في ضربات أمريكية
05:28 GMT 09.07.2026 (تم التحديث: 05:52 GMT 09.07.2026)
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مقتل 14 شخصا جراء الضربات الأمريكية التي استهدفت مناطق غربي إيران يومي الأربعاء والخميس.
كما أكد الجيش الإيراني، مقتل 8 من منتسبي القوات الجوية والبحرية في الهجمات التي نُفذت فجر الأربعاء على مدينتي بندر عباس وبوشهر جنوب البلاد.
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا
على طول الساحل الإيراني.
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.