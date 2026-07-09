https://sarabic.ae/20260709/قاليباف-مضيق-هرمز-لن-يفتح-إلا-بترتيبات-إيرانية-وليس-بتهديدات-أمريكية-1115059877.html
قاليباف: مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية
قاليباف: مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية
سبوتنيك عربي
قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، إن مضيق هرمز لن يُفتح إلا بترتيبات إيرانية، وليس بتهديدات أمريكية. 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T02:55+0000
2026-07-09T02:55+0000
2026-07-09T02:55+0000
محمد باقر قاليباف
هرمز
مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
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وقال قاليباف، في منشور على منصة "إكس": "الولايات المتحدة لم تتعلم بعد أن سياسة فرض القوة ونقض العهود لم تعد تمر من دون ثمن، وسأقولها بوضوح: إذا ضربتم فستتلقون الضربات".وأضاف: "مضيق هرمز يُفتح فقط بالترتيبات الإيرانية، لا بالتهديدات الأمريكية".وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، فجر اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في مدينة آق قلا بمحافظة غلستان شمالي البلاد.وذكرت الوكالة أنه: "قبل دقائق قليلة، أفاد سكان مدينة آق قلا بوقوع عدة انفجارات في المدينة".وأضافت الوكالة أن المصادر المحلية أفادت أيضًا بأن عدة قذائف معادية أصابت جسرًا على مسار خط السكك الحديدية غربي مدينة آق قلا.ومساء أمس الأربعاء، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني يسماع "دوي انفجارات في جزيرة أبو موسى، وفي مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، وسماع دوي ثمانية انفجارات في بندر عباس جنوبي البلاد، وتعامل الدفاعات الجوية مع أهداف معادية في سماء جزيرة قشم جنوبي البلاد".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الأربعاء، أنها بدأت، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، شن ضربات إضافية ضد إيران، لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260709/ترامب-يتوعد-إيران-إذا-تكرر-الأمر-فسيكون-الوضع-أسوأ-1115058803.html
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محمد باقر قاليباف, هرمز, مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
محمد باقر قاليباف, هرمز, مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
قاليباف: مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية
قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، إن مضيق هرمز لن يُفتح إلا بترتيبات إيرانية، وليس بتهديدات أمريكية.
وقال قاليباف، في منشور على منصة "إكس": "الولايات المتحدة لم تتعلم بعد أن سياسة فرض القوة ونقض العهود لم تعد تمر من دون ثمن، وسأقولها بوضوح: إذا ضربتم فستتلقون الضربات".
وأضاف: "مضيق هرمز يُفتح فقط بالترتيبات الإيرانية، لا بالتهديدات الأمريكية".
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، فجر اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في مدينة آق قلا بمحافظة غلستان شمالي البلاد.
وذكرت الوكالة أنه: "قبل دقائق قليلة، أفاد سكان مدينة آق قلا بوقوع عدة انفجارات في المدينة".
وأضافت الوكالة أن المصادر المحلية أفادت أيضًا بأن عدة قذائف معادية أصابت جسرًا على مسار خط السكك الحديدية غربي مدينة آق قلا.
ومساء أمس الأربعاء، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني يسماع "دوي انفجارات
في جزيرة أبو موسى، وفي مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، وسماع دوي ثمانية انفجارات في بندر عباس جنوبي البلاد، وتعامل الدفاعات الجوية مع أهداف معادية في سماء جزيرة قشم جنوبي البلاد".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الأربعاء، أنها بدأت، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، شن ضربات إضافية ضد إيران، لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.