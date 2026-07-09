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هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
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إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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تحذير أمني في قطر.. مستوى التهديد مرتفع
تحذير أمني في قطر.. مستوى التهديد مرتفع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج، والابتعاد عن... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T06:13+0000
2026-07-09T06:13+0000
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وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الجميع، مطالبة السكان بمتابعة التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس دونالد ترامب.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
https://sarabic.ae/20260709/إيران-تعلن-مقتل-11-شخصا-بينهم-8-عسكريين-في-ضربات-أمريكية-1115061389.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم العربي

تحذير أمني في قطر.. مستوى التهديد مرتفع

06:13 GMT 09.07.2026
© Photo / Unsplash/ Kenny قطر
قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© Photo / Unsplash/ Kenny
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أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة.
وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الجميع، مطالبة السكان بمتابعة التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.
تغطية مباشرة للحرب على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
إيران تعلن مقتل 14 شخصا في ضربات أمريكية
05:28 GMT
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس دونالد ترامب.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
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