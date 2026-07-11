https://sarabic.ae/20260711/كوريا-الديمقراطية-ملف-نزع-السلاح-النووي-للبلاد-مغلق-نهائيا-1115118193.html
كوريا الديمقراطية: ملف نزع السلاح النووي للبلاد مغلق نهائيا
كوريا الديمقراطية: ملف نزع السلاح النووي للبلاد مغلق نهائيا
سبوتنيك عربي
أكد متحدث باسم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أن قضية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية قد تم حلها نهائيًا وبشكل لا رجعة فيه، نظريًا وعمليًا. 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T04:43+0000
2026-07-11T04:43+0000
2026-07-11T04:59+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
كوريا الشمالية
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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA عن المتحدث: "نزع السلاح النووي من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو قضية تم إغلاقها نهائياً من الناحية النظرية والعملية، وهي قضية لا رجعة فيها على الإطلاق".ووفقاً لبيونغ يانغ، ينبغي تطبيق مفهوم نزع السلاح النووي في المقام الأول على نوايا اليابان وكوريا الجنوبية في الحصول على أسلحتهما النووية الخاصة، والتي، كما يدعي البيان، تدخل "مرحلة خطيرة للغاية" بدعم من الولايات المتحدة، فضلاً عن الرغبة في مواجهة نووية بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي المشاركة في آليات الاستخدام المشترك للأسلحة النووية الأمريكية.وأكدت كوريا الديمقراطية الشعبية، في وقت سابق، أن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية "أمر نهائي لا رجعة فيه"، مشددة أن أي محاولات أمريكية أو غربية لإحياء ملف نزع سلاحها النووي "محكوم عليها بالفشل".وكان زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، أكد مرارًا أن الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، هي "حق أصيل لدولة ذات سيادة، وضرورية لردع أي عدوان خارجي"، مشددًا على أن الوضع النووي للبلاد منصوص عليه في القانون.مجموعة السبع تجدد مطالبتها كوريا الديمقراطية بنزع سلاحها النووي بالكاملكيم جونغ أون يوعز بتسليم أسلحة استراتيجية "سرية" للجيش
https://sarabic.ae/20260619/كوريا-الشمالية-ترفض-دعوات-نزع-سلاحها-النووي-وتصفها-بـالمتخلفة-عن-العصر-1114494773.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, كوريا الشمالية
كوريا الديمقراطية: ملف نزع السلاح النووي للبلاد مغلق نهائيا
04:43 GMT 11.07.2026 (تم التحديث: 04:59 GMT 11.07.2026)
أكد متحدث باسم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أن قضية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية قد تم حلها نهائيًا وبشكل لا رجعة فيه، نظريًا وعمليًا.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA عن المتحدث: "نزع السلاح النووي من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو قضية تم إغلاقها نهائياً من الناحية النظرية والعملية، وهي قضية لا رجعة فيها على الإطلاق".
وأكدت وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أن تصريحات الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بشأن نزع السلاح النووي، والتي فقدت أهميتها وجدواها العملية، لا يمكن أن يكون لها أي تأثير على وضع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
ووفقاً لبيونغ يانغ، ينبغي تطبيق مفهوم نزع السلاح النووي في المقام الأول على نوايا اليابان وكوريا الجنوبية في الحصول على أسلحتهما النووية الخاصة، والتي، كما يدعي البيان، تدخل "مرحلة خطيرة للغاية" بدعم من الولايات المتحدة، فضلاً عن الرغبة في مواجهة نووية بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي المشاركة في آليات الاستخدام المشترك للأسلحة النووية الأمريكية.
وأكدت كوريا الديمقراطية الشعبية، في وقت سابق، أن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية "أمر نهائي لا رجعة فيه
"، مشددة أن أي محاولات أمريكية أو غربية لإحياء ملف نزع سلاحها النووي "محكوم عليها بالفشل".
وكان زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، أكد مرارًا أن الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، هي "حق أصيل لدولة ذات سيادة، وضرورية لردع أي عدوان خارجي"، مشددًا على أن الوضع النووي للبلاد منصوص عليه في القانون.