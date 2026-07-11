https://sarabic.ae/20260711/موسكو-إيقاف-تمجيد-النازيين-يمكن-تحقيقه-بإنهاء-نظام-كييف-1115118929.html

موسكو: إيقاف تمجيد النازيين يمكن تحقيقه بإنهاء نظام كييف

موسكو: إيقاف تمجيد النازيين يمكن تحقيقه بإنهاء نظام كييف

سبوتنيك عربي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن وضع حد لتمجيد النازيين في أوكرانيا يمكن تحقيقه إذا انتهى وجود نظام فلاديمير زيلينسكي. 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T06:28+0000

2026-07-11T06:28+0000

2026-07-11T06:28+0000

جرائم النازية الأوكرانية

العالم

روسيا

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وقال نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك": "هناك طريقة للتأثير (على ممارسة تمجيد النازيين في أوكرانيا)، وهي أن ينتهي وجود نظام زيلينسكي".يُذكر أن زيلينسكي كان قد شارك في وقت سابق أيضًا في إعادة دفن رفات أحد قادة منظمة القوميين الأوكرانيين، وأطلق اسم "أبطال جيش المتمردين الأوكرانيين" على إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.ونقلت أوكرانيا، سابقًا، رفات أندريه ميلنيك وزوجته صوفيا من لوكسمبورغ، حيث أعيد دفنهما في "المقبرة العسكرية التذكارية الوطنية" في أوكرانيا بحضور كبار المسؤولين الأوكرانيين بمن فيهم فلاديمير زيلينسكي، في إطار مساعي كييف لإعادة رفات شخصيات نازية أوكرانية دُفنت في الخارج. يُذكر أن ميلنيك، الذي قاد فصيلاً في منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN)، من عتاة نازيي الحرب العالمية الثانية، الذين ارتكبوا الفظائع في بولندا وغرب أوكرانيا، ضد اليهود والبولنديين والروس وغيرهم.حارب جيش التمرد الأوكراني (UPA) ضد القوات السوفييتية، متعاونًا مع النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى. وتُعدّ منظمة القوميين الأوكرانيين - جيش التمرد الأوكراني (OUN-UPA) مسؤولة عن جرائم عديدة، من بينها مذبحة فولين، وهي إبادة جماعية للسكان البولنديين في فولين عام 1943. كما قُتل آلاف الأوكرانيين الذين رفضوا التعاون مع القوميين بوحشية.إعلام: زيلينسكي استنفد موارد التعبئة ويعتمد الآن على النازيين الجددرئيس وزراء بولندا: الاحتقان الشعبي يتصاعد ضد اللاجئين الأوكرانيين

https://sarabic.ae/20260710/موسكو-النزعة-النازية-الجديدة-في-أوكرانيا-باتت-فوق-طاقة-بولندا-1115090546.html

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جرائم النازية الأوكرانية, العالم, روسيا