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https://sarabic.ae/20260712/اكتشاف-جديد-بشأن-إنتاج-خلايا-الدم-ينسف-عقودا-من-المعتقدات-الخاطئة-1115157398.html
اكتشاف جديد بشأن إنتاج خلايا الدم ينسف "عقودا من المعتقدات الخاطئة"
اكتشاف جديد بشأن إنتاج خلايا الدم ينسف "عقودا من المعتقدات الخاطئة"
سبوتنيك عربي
اكتشف العلماء أن خلايا الدم الحمراء البشرية تنضج في "حاضنات" بشكل مختلف عن النموذج الذي كان شائعًا لفترة طويلة، فبدلاً من أن تتشكل حول خلية مساعدة مركزية، يبدو... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T21:08+0000
2026-07-12T21:07+0000
مجتمع
علوم
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الدم
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عملية مألوفة مع تطور غير متوقعخلايا الدم الحمراء هي أكثر الخلايا وفرة في جسم الإنسان، وظيفتها الأساسية حمل الأكسجين عبر مجرى الدم، ولأن الجسم يحتاج باستمرار إلى خلايا دم حمراء جديدة، فقد درس العلماء لفترة طويلة كيفية تشكل هذه الخلايا داخل نخاع العظم.أظهرت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة نورث وسترن، ونشرت في مجلة "ناتشر جينيتيك"، أن هذه العملية تعمل بشكل مختلف في البشر عما افترضه العلماء من عقود من أبحاث الفئران. يُشكك هذا الاكتشاف في نموذج أساسي لكيفية نضوج خلايا الدم الحمراء.ما هي "حاضنات" خلايا الدم؟تُسمى البيئات الدقيقة التي تنضج فيها خلايا الدم الحمراء غير الناضجة بـ "جزر الأرومات الحمراء"، وغالبًا ما تُوصف هذه التراكيب بأنها "حاضنات" لخلايا الدم لأنها تدعم نمو خلايا الدم الحمراء قبل دخولها الدورة الدموية.لسنوات عديدة، استند النموذج المقبول بشكل أساسي إلى دراسات أجريت على الفئران. في الفئران، تتجمع خلايا الدم الحمراء النامية حول خلية بلعمية مركزية - وهي خلية دم بيضاء متخصصة تتميز ببروتين (C1q). تساعد هذه الخلية البلعمية في تنظيم التجمع وإزالة الحطام الخلوي أثناء نضوج خلايا الدم الحمراء.النظام البشري مختلفاستخدم فريق جامعة نورث وسترن "علم النسخ المكاني"، وهي طريقة متقدمة ترسم خريطة لنشاط الجينات داخل النسيج بأكمله مع الحفاظ على بنيته الطبيعية. سمح هذا للباحثين بمقارنة جزر الأرومات الحمراء في الفئران والبشر مباشرةً بدلًا من دراسة الخلايا المعزولة في ظروف ثنائية الأبعاد اصطناعية.كانت النتيجة مفاجئة. في نخاع العظم البشري، لم يجد الباحثون نفس مُنظِّم الخلايا البلعمية المركزي. بدلاً من ذلك، شكّلت حاضنات خلايا الدم الحمراء البشرية تجمعاتٍ بشكلٍ مستقل، ويبدو أنها تلتصق ببعضها البعض عبر جزيء يُسمى (ICAM4).أهمية هذا الاكتشافتكمن أهمية هذا الاكتشاف في أن جزءًا كبيرًا من العلوم الطبية الحيوية يعتمد على النماذج الحيوانية، حيث تُعدّ دراسات الفئران قوية ومفيدة، لكن هذه الدراسة تُظهر أن حتى عمليةً أساسيةً مثل تكوين خلايا الدم الحمراء قد لا تعمل بنفس الطريقة تمامًا في البشر.وصف المؤلف الرئيسي للدراسة، بينغ جي، هذا الاكتشاف بأنه نقلة نوعية. فإذا كانت البيولوجيا الأساسية تختلف بين الأنواع، يجب على الباحثين توخي الحذر عند استخدام نماذج الفئران لشرح الأمراض البشرية أو تطوير العلاجات.دليلٌ لفهم فقر الدم واضطرابات نخاع العظمفحصت الدراسة أيضًا عينات من نخاع العظم لمرضى متلازمات خلل التنسج النخاعي، وهي مجموعة من اضطرابات الدم التي غالبًا ما تترافق مع فقر الدم، وقد لوحظ لدى هؤلاء المرضى اضطراب في تجمعات خلايا الدم الحمراء. وبعد العلاج، أمكن استعادة هذه التجمعات جزئيًا.يشير هذا إلى أن تنظيم جزر الأرومات الحمراء قد يؤثر على تطور المرض والتعافي منه. إذا تمكن الباحثون من فهم أفضل لبنية حاضنة خلايا الدم البشرية السليمة، فقد يحصلون على إطار عمل أوضح لدراسة فقر الدم واضطرابات نخاع العظم.من يقوم بعملية التنظيف؟يُثير هذا الاكتشاف أيضًا لغزًا بيولوجيًا جديدًا. ففي الفئران، تلعب البلاعم المركزية دورًا هامًا في إزالة النوى المنبعثة أثناء نضوج خلايا الدم الحمراء. إذا لم يعتمد البشر على نفس بنية البلاعم المركزية، فيجب على العلماء الآن تحديد كيفية تعامل جسم الإنسان مع عملية التنظيف هذه.الخلاصةتُغيّر هذه الدراسة افتراضًا راسخًا حول إحدى أهم العمليات الحيوية في الجسم. إذ لا يبدو أن خلايا الدم الحمراء البشرية تنضج في نفس البيئات التي تتمركز حول الخلايا البلعمية الكبيرة، كما هو الحال في الفئران. بل إنها تُشكّل تجمعات ذاتية التنظيم.ومن خلال الكشف عن كيفية تنظيم بيئات خلايا الدم الحمراء البشرية فعليًا، قد تُساعد هذه الدراسة في بناء نماذج أفضل لفقر الدم، وأمراض نخاع العظم، والعلاجات المستقبلية المتعلقة بالدم.
https://sarabic.ae/20260507/دراسة-إمكانية-تشخيص-الاكتئاب-عبر-تحليل-الدم-تشكل-ثورة-في-الطب-النفسي-1113192054.html
https://sarabic.ae/20260526/دراسة-المواد-الحافظة-في-الأغذية-تزيد-مخاطر-أمراض-القلب-وارتفاع-الضغط--1113768510.html
https://sarabic.ae/20251010/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لمراقبة-مستويات-السكر-في-الدم-بدقة-عالية-ودون-الحاجة-إلى-إبر-1105850833.html
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علوم, أخبار الأبحاث العلمية, الدم
علوم, أخبار الأبحاث العلمية, الدم

اكتشاف جديد بشأن إنتاج خلايا الدم ينسف "عقودا من المعتقدات الخاطئة"

21:08 GMT 12.07.2026
© Photo / unsplash/Fayette Reynoldsأنسجة بشرية مقربة جدا
أنسجة بشرية مقربة جدا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
© Photo / unsplash/Fayette Reynolds
تابعنا عبر
اكتشف العلماء أن خلايا الدم الحمراء البشرية تنضج في "حاضنات" بشكل مختلف عن النموذج الذي كان شائعًا لفترة طويلة، فبدلاً من أن تتشكل حول خلية مساعدة مركزية، يبدو أن حاضنات خلايا الدم الحمراء البشرية تُنظم نفسها بنفسها، وقد يُغير هذا الاكتشاف طريقة دراسة الباحثين لفقر الدم، وأمراض نخاع العظم، وعلاجات الدم المستقبلية.

عملية مألوفة مع تطور غير متوقع

خلايا الدم الحمراء هي أكثر الخلايا وفرة في جسم الإنسان، وظيفتها الأساسية حمل الأكسجين عبر مجرى الدم، ولأن الجسم يحتاج باستمرار إلى خلايا دم حمراء جديدة، فقد درس العلماء لفترة طويلة كيفية تشكل هذه الخلايا داخل نخاع العظم.
أظهرت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة نورث وسترن، ونشرت في مجلة "ناتشر جينيتيك"، أن هذه العملية تعمل بشكل مختلف في البشر عما افترضه العلماء من عقود من أبحاث الفئران. يُشكك هذا الاكتشاف في نموذج أساسي لكيفية نضوج خلايا الدم الحمراء.

ما هي "حاضنات" خلايا الدم؟

تُسمى البيئات الدقيقة التي تنضج فيها خلايا الدم الحمراء غير الناضجة بـ "جزر الأرومات الحمراء"، وغالبًا ما تُوصف هذه التراكيب بأنها "حاضنات" لخلايا الدم لأنها تدعم نمو خلايا الدم الحمراء قبل دخولها الدورة الدموية.
لسنوات عديدة، استند النموذج المقبول بشكل أساسي إلى دراسات أجريت على الفئران. في الفئران، تتجمع خلايا الدم الحمراء النامية حول خلية بلعمية مركزية - وهي خلية دم بيضاء متخصصة تتميز ببروتين (C1q). تساعد هذه الخلية البلعمية في تنظيم التجمع وإزالة الحطام الخلوي أثناء نضوج خلايا الدم الحمراء.

ونظرًا لاستخدام الفئران على نطاق واسع في البحوث الطبية الحيوية، افترض العديد من العلماء أن حاضنات خلايا الدم البشرية تُنظم بالطريقة نفسها.

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النظام البشري مختلف

استخدم فريق جامعة نورث وسترن "علم النسخ المكاني"، وهي طريقة متقدمة ترسم خريطة لنشاط الجينات داخل النسيج بأكمله مع الحفاظ على بنيته الطبيعية. سمح هذا للباحثين بمقارنة جزر الأرومات الحمراء في الفئران والبشر مباشرةً بدلًا من دراسة الخلايا المعزولة في ظروف ثنائية الأبعاد اصطناعية.
كانت النتيجة مفاجئة. في نخاع العظم البشري، لم يجد الباحثون نفس مُنظِّم الخلايا البلعمية المركزي. بدلاً من ذلك، شكّلت حاضنات خلايا الدم الحمراء البشرية تجمعاتٍ بشكلٍ مستقل، ويبدو أنها تلتصق ببعضها البعض عبر جزيء يُسمى (ICAM4).

يُشبه تطور خلايا الدم في الفئران حضانةً مبنيةً حول مُنظِّم مركزي، أما تطور خلايا الدم الحمراء البشرية فيبدو أكثر تنظيمًا ذاتيًا، حيث تتصل خلايا الدم الحمراء غير الناضجة ببعضها البعض مباشرةً.

أهمية هذا الاكتشاف

تكمن أهمية هذا الاكتشاف في أن جزءًا كبيرًا من العلوم الطبية الحيوية يعتمد على النماذج الحيوانية، حيث تُعدّ دراسات الفئران قوية ومفيدة، لكن هذه الدراسة تُظهر أن حتى عمليةً أساسيةً مثل تكوين خلايا الدم الحمراء قد لا تعمل بنفس الطريقة تمامًا في البشر.
وصف المؤلف الرئيسي للدراسة، بينغ جي، هذا الاكتشاف بأنه نقلة نوعية. فإذا كانت البيولوجيا الأساسية تختلف بين الأنواع، يجب على الباحثين توخي الحذر عند استخدام نماذج الفئران لشرح الأمراض البشرية أو تطوير العلاجات.

وأوضح المؤلف أنه يجب دراسة البيولوجيا البشرية مباشرةً عندما يكون الهدف هو فهم الأمراض البشرية.

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دليلٌ لفهم فقر الدم واضطرابات نخاع العظم

فحصت الدراسة أيضًا عينات من نخاع العظم لمرضى متلازمات خلل التنسج النخاعي، وهي مجموعة من اضطرابات الدم التي غالبًا ما تترافق مع فقر الدم، وقد لوحظ لدى هؤلاء المرضى اضطراب في تجمعات خلايا الدم الحمراء. وبعد العلاج، أمكن استعادة هذه التجمعات جزئيًا.
يشير هذا إلى أن تنظيم جزر الأرومات الحمراء قد يؤثر على تطور المرض والتعافي منه. إذا تمكن الباحثون من فهم أفضل لبنية حاضنة خلايا الدم البشرية السليمة، فقد يحصلون على إطار عمل أوضح لدراسة فقر الدم واضطرابات نخاع العظم.

من يقوم بعملية التنظيف؟

يُثير هذا الاكتشاف أيضًا لغزًا بيولوجيًا جديدًا. ففي الفئران، تلعب البلاعم المركزية دورًا هامًا في إزالة النوى المنبعثة أثناء نضوج خلايا الدم الحمراء. إذا لم يعتمد البشر على نفس بنية البلاعم المركزية، فيجب على العلماء الآن تحديد كيفية تعامل جسم الإنسان مع عملية التنظيف هذه.
ستركز الأبحاث المستقبلية على ما إذا كانت خلايا أخرى أو آليات بديلة تقوم بهذا الدور في نخاع العظم البشري.
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الخلاصة

تُغيّر هذه الدراسة افتراضًا راسخًا حول إحدى أهم العمليات الحيوية في الجسم. إذ لا يبدو أن خلايا الدم الحمراء البشرية تنضج في نفس البيئات التي تتمركز حول الخلايا البلعمية الكبيرة، كما هو الحال في الفئران. بل إنها تُشكّل تجمعات ذاتية التنظيم.
ومن خلال الكشف عن كيفية تنظيم بيئات خلايا الدم الحمراء البشرية فعليًا، قد تُساعد هذه الدراسة في بناء نماذج أفضل لفقر الدم، وأمراض نخاع العظم، والعلاجات المستقبلية المتعلقة بالدم.
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