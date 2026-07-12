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قاليباف: انتهى عهد الاتفاقات أحادية الجانب
قاليباف: انتهى عهد الاتفاقات أحادية الجانب
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن "عصرالاتفاقات أحادية الجانب انتهى"، موضحًا أن "الأطراف الأخرى أمام خيار تنفيذ تعهداتها أو مواجهة... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T05:10+0000
2026-07-12T05:10+0000
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وكتب قاليباف عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد انتهى زمن الاتفاقات أحادية الجانب. لقد قلنا لكم: نفذوا وعودكم والتزاماتكم، وإلا فعليكم دفع الثمن. والآن يجب أن تواجهوا الواقع".وشنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات جديدة على محافظات إيرانية عدة، بعد وقت من إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن "حتى إشعار آخر"، فيما ردت طهران بضرب أهداف أمريكية في الخليج.وبررت بحرية الحرس الثوري الإيراني، قرار إغلاق مضيق هرمز بأنه جار ردًا على "محاولة سفن عدة الإبحار عبر مسار غير مصرح به، متجاهلة التحذيرات الإيرانية".وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الجيش الأمريكي هاجم سواحل إيران الجنوبية "تعويضًا عن إخفاقه في مضيق هرمز"، وأن استمرار العدوان "سيؤدي لرد أقسى"، وفق تعبيره."سنتكوم" تعلن استكمال "الجولة الثالثة" من الضربات ضد إيران واستهداف نحو 140 هدفا عسكرياسماع دوي انفجارات في بوشهر وبندر عباس جنوب إيران
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إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

قاليباف: انتهى عهد الاتفاقات أحادية الجانب

05:10 GMT 12.07.2026
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
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أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن "عصرالاتفاقات أحادية الجانب انتهى"، موضحًا أن "الأطراف الأخرى أمام خيار تنفيذ تعهداتها أو مواجهة تبعات عدم الالتزام بها".
وكتب قاليباف عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد انتهى زمن الاتفاقات أحادية الجانب. لقد قلنا لكم: نفذوا وعودكم والتزاماتكم، وإلا فعليكم دفع الثمن. والآن يجب أن تواجهوا الواقع".

وأرفق رئيس البرلمان الإيراني منشوره بجزء من البند الخامس من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، المؤلفة من 14 بندًا، والذي يتضمن التأكيد على إعادة فتح مضيق هرمز وفق ما وصفته المذكرة بـ"الترتيبات الإيرانية".

وشنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات جديدة على محافظات إيرانية عدة، بعد وقت من إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن "حتى إشعار آخر"، فيما ردت طهران بضرب أهداف أمريكية في الخليج.
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
قاليباف: الصراع مع أمريكا لن ينتهي باستسلام إيران
10 يوليو, 17:30 GMT
وبررت بحرية الحرس الثوري الإيراني، قرار إغلاق مضيق هرمز بأنه جار ردًا على "محاولة سفن عدة الإبحار عبر مسار غير مصرح به، متجاهلة التحذيرات الإيرانية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الأمريكي أنه أنهى موجة جديدة من الغارات على إيران، هي الثالثة هذا الأسبوع.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الجيش الأمريكي هاجم سواحل إيران الجنوبية "تعويضًا عن إخفاقه في مضيق هرمز"، وأن استمرار العدوان "سيؤدي لرد أقسى"، وفق تعبيره.
"سنتكوم" تعلن استكمال "الجولة الثالثة" من الضربات ضد إيران واستهداف نحو 140 هدفا عسكريا
سماع دوي انفجارات في بوشهر وبندر عباس جنوب إيران
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