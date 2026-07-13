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انتهاء المناورات المشتركة "التفاعل البحري- 2026" بين روسيا والصين
انتهاء المناورات المشتركة "التفاعل البحري- 2026" بين روسيا والصين
سبوتنيك عربي
اختتمت البحرية الروسية والبحرية الصينية مناوراتهما المشتركة "التفاعل البحري 2026"، اليوم الاثنين، وفقاً لبيان نشر على موقع وزارة الدفاع الصينية، التي جرت في... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T10:31+0000
2026-07-13T10:33+0000
الصين
روسيا
العالم
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وجاء في البيان: "في صباح يوم 13 يوليو، اختتمت رسمياً المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة، "التفاعل البحري 2026"، في أحد الموانئ العسكرية في تشينغداو".خلال المرحلة البحرية، أجرت القوات المسلحة للبلدين تدريبات عملية، بما في ذلك الاستطلاع المشترك والدفاع الجوي والصاروخي والضربات ضد الأهداف البحرية وعمليات الإنقاذ المشتركة لأطقم الغواصات المنكوبة.وأجرت المناورات في مياه البحر الأصفر خلال الفترة من 6 إلى 13 يوليو/ تموز 2026، في إطار التدريبات البحرية المشتركة الدورية بين البلدين.أما الجانب الصيني، فشارك بالمدمرتين "أنشان" و"كايفنغ"، والفرقاطة "ووهو"، وغواصة تعمل بالديزل والكهرباء من طراز "يوان"، وسفينة الإمداد والنقل الشاملة "كيكيكسيلي-هو"، وسفينة الإنقاذ "يانغتشينغهو".انطلاق المناورات البحرية المشتركة "التفاعل البحري- 2026" بين روسيا والصين في تشينغداوسفن روسية تصل إلى البحر الأصفر للمشاركة بمناورات "التفاعل البحري- 2026" مع الصين... فيديو
https://sarabic.ae/20260706/بكين-المناورات-الصينية-الروسية-تعزز-القدرات-على-الاستجابة-المشتركة-للتهديدات-1114981684.html
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الصين, روسيا, العالم
الصين, روسيا, العالم

انتهاء المناورات المشتركة "التفاعل البحري- 2026" بين روسيا والصين

10:31 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 10:33 GMT 13.07.2026)
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورالمناورات البحرية المشتركة "التفاعل البحري- 2026" بين روسيا والصين في تشينغداو
المناورات البحرية المشتركة التفاعل البحري- 2026 بين روسيا والصين في تشينغداو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© Министерство обороны РФ
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اختتمت البحرية الروسية والبحرية الصينية مناوراتهما المشتركة "التفاعل البحري 2026"، اليوم الاثنين، وفقاً لبيان نشر على موقع وزارة الدفاع الصينية، التي جرت في البحر الأصفر في 6 يوليو/تموز، في القاعدة البحرية في مدينة تشينغداو التابعة لمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
وجاء في البيان: "في صباح يوم 13 يوليو، اختتمت رسمياً المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة، "التفاعل البحري 2026"، في أحد الموانئ العسكرية في تشينغداو".

ووفقاً لوزارة الدفاع الصينية، تضمنت المرحلة التحضيرية تدريبات القيادة والأركان على الخرائط، وندوات مهنية، وزيارات للسفن، ومباراة كرة سلة ودية، وحفل استقبال رسمي، وفعاليات أخرى.

خلال المرحلة البحرية، أجرت القوات المسلحة للبلدين تدريبات عملية، بما في ذلك الاستطلاع المشترك والدفاع الجوي والصاروخي والضربات ضد الأهداف البحرية وعمليات الإنقاذ المشتركة لأطقم الغواصات المنكوبة.

وقال القائد الصيني للمناورات: "بفضل هذه التدريبات، عززت القوات البحرية الروسية والصينية ثقتها الاستراتيجية، وعززت صداقتها التقليدية، ورفعت مستوى استجابتها المشتركة للأزمات البحرية".

طاقم الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء أوفا، والتي وصلت كجزء من مجموعة سفن من أسطول المحيط الهادئ الروسي إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين، للمشاركة في التفاعل البحري 2026 بين روسيا والصين في البحر الأصفر في الفترة من 6 إلى 13 يوليو. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
بكين: المناورات الصينية الروسية تعزز القدرات على الاستجابة المشتركة للتهديدات
6 يوليو, 06:38 GMT
وأجرت المناورات في مياه البحر الأصفر خلال الفترة من 6 إلى 13 يوليو/ تموز 2026، في إطار التدريبات البحرية المشتركة الدورية بين البلدين.

وشارك من الجانب الروسي طراد الحرس "فارياغ"، والفرقاطة "ريزكي"، والغواصة العاملة بالديزل والكهرباء "أوفا"، إلى جانب سفينة الإنقاذ "إيغور بيلاؤوسوف".

أما الجانب الصيني، فشارك بالمدمرتين "أنشان" و"كايفنغ"، والفرقاطة "ووهو"، وغواصة تعمل بالديزل والكهرباء من طراز "يوان"، وسفينة الإمداد والنقل الشاملة "كيكيكسيلي-هو"، وسفينة الإنقاذ "يانغتشينغهو".
انطلاق المناورات البحرية المشتركة "التفاعل البحري- 2026" بين روسيا والصين في تشينغداو
سفن روسية تصل إلى البحر الأصفر للمشاركة بمناورات "التفاعل البحري- 2026" مع الصين... فيديو
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