https://sarabic.ae/20260713/مقر-خاتم-الأنبياء-الإيراني-إلى-قادة-دول-المنطقة-أي-تعاون-مع-أمريكا-سيعتبر-حربا-ضد-إيران-1115171311.html
"مقر خاتم الأنبياء" الإيراني: إلى قادة دول المنطقة... أي تعاون مع أمريكا يعتبر حربا ضد إيران
"مقر خاتم الأنبياء" الإيراني: إلى قادة دول المنطقة... أي تعاون مع أمريكا يعتبر حربا ضد إيران
سبوتنيك عربي
حذرت القيادة المركزية الإيرانية "مقر قيادة خاتم الأنبياء المركزي"، اليوم الاثنين، قادة دول المنطقة من أن أي تعاون أو دعم لوجستي تقدمه أي دولة للقوات الأمريكية... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T13:37+0000
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وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الإيرانية في بيان، إن الولايات المتحدة والدول المتعاونة مع جيشها "تتحمل مسؤولية ما تشهده المنطقة من انعدام للأمن واتساع دائرة الحرب"، معتبرةً أن التدخلات الأمريكية المتكررة في إدارة مضيق هرمز عرضت أمن المنطقة والتجارة الدولية وحركة ناقلات النفط والسفن التجارية لـ"خطر شديد"، مشيرةً إلى أن تعاون بعض دول المنطقة مع واشنطن زاد من احتمالات اتساع الصراع. وأكد أن إيران "لن تسمح تحت أي ظرف" للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستتعامل "بحزم" مع أي محاولة من الجيش الأمريكي، الذي وصفه بـ"العدواني والخارج عن القانون"، لتعطيل أمن الملاحة أو المرور خارج الممرات المحددة من قبل إيران ودون إذن من القوات المسلحة الإيرانية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "أي مصدر أو موقع تنطلق منه هجمات ضد إيران، سيعدّ هدفًا مشروعًا للضربات الدفاعية من قبل القوات المسلحة الإيرانية"، مؤكدةً أن طهران "ستواصل الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان العسكري الأمريكي وأي طرف آخر يشارك فيه"، وفق تعبيرها.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، استكمال الموجة الجديدة من الضربات ضد إيران، وأشارت إلى أن الهجوم استمر قرابة 6 ساعات.وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "استكملنا موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران... واستخدمنا مسيرات انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية، لأول مرة، في الضربات على إيران".وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت "أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة، وزوارق صغيرة، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة وسفن بحرية أمريكية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وزوارق مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استخدمت لأول مرة".وشنّت أمريكا عدة موجات من الضربات على إيران منذ 8 يوليو/ تموز الجاري، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن هذه الضربات جاءت ردا على تدخل إيراني في حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وفي المقابل، ردت إيران بشن ضربات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن.
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
"مقر خاتم الأنبياء" الإيراني: إلى قادة دول المنطقة... أي تعاون مع أمريكا يعتبر حربا ضد إيران
13:37 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 13:38 GMT 13.07.2026)
حذرت القيادة المركزية الإيرانية "مقر قيادة خاتم الأنبياء المركزي"، اليوم الاثنين، قادة دول المنطقة من أن أي تعاون أو دعم لوجستي تقدمه أي دولة للقوات الأمريكية سيعد بمثابة إعلان حرب على سيادة إيران وأمنها القومي، مؤكدةً أن اتساع رقعة الحرب سيشمل جميع دول المنطقة، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها سيتحملون المسؤولية الكاملة عن ذلك.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الإيرانية في بيان، إن الولايات المتحدة والدول المتعاونة مع جيشها "تتحمل مسؤولية ما تشهده المنطقة من انعدام للأمن واتساع دائرة الحرب"، معتبرةً أن التدخلات الأمريكية المتكررة في إدارة مضيق هرمز عرضت أمن المنطقة والتجارة الدولية وحركة ناقلات النفط والسفن التجارية لـ"خطر شديد"، مشيرةً إلى أن تعاون بعض دول المنطقة مع واشنطن زاد من احتمالات اتساع الصراع.
وأكد أن إيران "لن تسمح تحت أي ظرف" للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستتعامل "بحزم" مع أي محاولة من الجيش الأمريكي، الذي وصفه بـ"العدواني والخارج عن القانون"، لتعطيل أمن الملاحة أو المرور خارج الممرات المحددة من قبل إيران ودون إذن من القوات المسلحة الإيرانية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأضافت القيادة أن الحرس الثوري والجيش الإيراني سبق أن أظهرا قدرتهما على فرض هذه المعادلة، مجددة التأكيد أن أي تعاون مع القوات الأمريكية سيعتبر استهدافا مباشرا لإيران، وأنه إذا اتسعت الحرب، فإن "نيرانها ستصل إلى جميع دول المنطقة"، محملة الولايات المتحدة والدول المتعاونة معها المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو تدهور أمني.
يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "أي مصدر أو موقع تنطلق منه هجمات ضد إيران، سيعدّ هدفًا مشروعًا
للضربات الدفاعية من قبل القوات المسلحة الإيرانية"، مؤكدةً أن طهران "ستواصل الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان العسكري الأمريكي وأي طرف آخر يشارك فيه"، وفق تعبيرها.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، استكمال الموجة الجديدة
من الضربات ضد إيران، وأشارت إلى أن الهجوم استمر قرابة 6 ساعات.
وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "استكملنا موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران... واستخدمنا مسيرات انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية، لأول مرة، في الضربات على إيران".
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت "أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة، وزوارق صغيرة، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة وسفن بحرية أمريكية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وزوارق مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استخدمت لأول مرة".
وشنّت أمريكا عدة موجات من الضربات على إيران منذ 8 يوليو/ تموز الجاري، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن هذه الضربات جاءت ردا على تدخل إيراني في حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وفي المقابل، ردت إيران بشن ضربات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن.