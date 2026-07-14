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أستاذ في العلوم السياسية: من يملك القوة العسكرية يسيطر على مضيق هرمز
أستاذ في العلوم السياسية: من يملك القوة العسكرية يسيطر على مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أكد الأستاذ في العلوم السياسية ورئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، من عمّان، الدكتور خالد شنيكات، أن "من يملك القوة العسكرية سيسيطر على مضيق هرمز، بغض... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال شنيكات: "إن ورقة التفاهم الأمريكية - الإيرانية لا تتوافق مع المصالح الأمريكية، لعدم حسم مصير مضيق هرمز، لأنه في حال سيطرت إيران على المضيق من حيث إدارته وتنظيم مرور السفن فيه، فهذا يعني انتهاء وجود الولايات المتحدة فعليا في المنطقة وستصبح في موقف ضعف، وبالتالي كان أمام الإدارة الأمريكية خياران أما القبول بما تفرضه إيران، وبالتالي تغيير طبيعة النظام الأمني الإقليمي الذي سيطرت عليه الولايات المتحدة منذ عام 1991، أو السماح لإيران بالظهور كقوة إقليمية كبرى وتدير المضيق، لكن يبدو أن الولايات المتحدة اختارت استخدام القوة لإخراج المضيق عن السيطرة الإيرانية".وأضاف أن "المتتبع للتصريحات الإيرانية يجد بأن مضيق هرمز كان حاسما بالنسبة للإيرانيين وأن القواعد تغيرت في المضيق، فهو يمثل سلاحا أفضل من النووي بالنسبة لإيران، وهذا ما تدركه الولايات المتحدة، كما أن إيران لا تمتلك أفضل من هذه الورقة".وختم شنيكات، بالتأكيد على "العلاقات التاريخية الطويلة التي تربط سلطنة عمان مع إيران، رغم الضغوط الغربية الكبيرة التي تمارسها عليها لاتخاذ مواقف مختلفة ضد إيران، فهي ليست طرفاً في هذه الحرب وتحاول أن تنتهج سلوكا وسطيا بدون تكلفة كبيرة على الداخل العماني".وأغلقت إيران مضيق هرمز، فجر الأحد 12 يوليو/ تموز 2026، وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن هذا الإجراء "سيستمر حتى نهاية التدخل الأمريكي في المنطقة"، على حد قوله.وبدأت الولايات المتحدة قصفها مجددا على إيران، ليلة الثامن من يوليو الجاري، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بينهما. وبررت واشنطن ذلك بأنه "رد على تصرفات إيران ضد السفن التجارية في المياه الخاضعة لسيطرتها".وردًا على ذلك، شنت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".
https://sarabic.ae/20260714/الجيش-الإيراني-لن-نتراجع-قيد-أنملة-عن-موقفنا-بشأن-مضيق-هرمز-1115191889.html
https://sarabic.ae/20260713/إيران-ترد-على-ترامب-طهران-لطالما-كانت-حارسا-لمضيق-هرمز-1115179549.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, حصري
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, حصري

أستاذ في العلوم السياسية: من يملك القوة العسكرية يسيطر على مضيق هرمز

13:22 GMT 14.07.2026
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© REUTERS Stringer
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أكد الأستاذ في العلوم السياسية ورئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، من عمّان، الدكتور خالد شنيكات، أن "من يملك القوة العسكرية سيسيطر على مضيق هرمز، بغض النظر عن القانون الدولي، وستُدفع الرسوم لمن سيتحكم به، سواء كانت إيران أو الولايات المتحدة".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال شنيكات: "إن ورقة التفاهم الأمريكية - الإيرانية لا تتوافق مع المصالح الأمريكية، لعدم حسم مصير مضيق هرمز، لأنه في حال سيطرت إيران على المضيق من حيث إدارته وتنظيم مرور السفن فيه، فهذا يعني انتهاء وجود الولايات المتحدة فعليا في المنطقة وستصبح في موقف ضعف، وبالتالي كان أمام الإدارة الأمريكية خياران أما القبول بما تفرضه إيران، وبالتالي تغيير طبيعة النظام الأمني الإقليمي الذي سيطرت عليه الولايات المتحدة منذ عام 1991، أو السماح لإيران بالظهور كقوة إقليمية كبرى وتدير المضيق، لكن يبدو أن الولايات المتحدة اختارت استخدام القوة لإخراج المضيق عن السيطرة الإيرانية".
سفن في مضيق هرمز، كما يتم مشاهدتها من مسندم، عمان، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
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وأضاف أن "المتتبع للتصريحات الإيرانية يجد بأن مضيق هرمز كان حاسما بالنسبة للإيرانيين وأن القواعد تغيرت في المضيق، فهو يمثل سلاحا أفضل من النووي بالنسبة لإيران، وهذا ما تدركه الولايات المتحدة، كما أن إيران لا تمتلك أفضل من هذه الورقة".

شنيكات اعتبر أنه "إذا نجحت الضربات العسكرية، قد تسعى الولايات المتحدة للسيطرة على بعض الجزر التي تتحكم بمضيق هرمز، إذا أتيحت الفرصة لها وستقوم بذلك دون تردد، أما مسألة فرض الرسوم فهذه تعكس الرغبة الأمريكية مرة أخرى كقوة عظمى تؤمّن الملاحة وأنه لا بد من الحصول على الأموال، كما ان إسرائيل مستفيدة من تدمير القدرات الإيرانية".

وختم شنيكات، بالتأكيد على "العلاقات التاريخية الطويلة التي تربط سلطنة عمان مع إيران، رغم الضغوط الغربية الكبيرة التي تمارسها عليها لاتخاذ مواقف مختلفة ضد إيران، فهي ليست طرفاً في هذه الحرب وتحاول أن تنتهج سلوكا وسطيا بدون تكلفة كبيرة على الداخل العماني".
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أمس, 18:37 GMT
وأغلقت إيران مضيق هرمز، فجر الأحد 12 يوليو/ تموز 2026، وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن هذا الإجراء "سيستمر حتى نهاية التدخل الأمريكي في المنطقة"، على حد قوله.
وبدأت الولايات المتحدة قصفها مجددا على إيران، ليلة الثامن من يوليو الجاري، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بينهما. وبررت واشنطن ذلك بأنه "رد على تصرفات إيران ضد السفن التجارية في المياه الخاضعة لسيطرتها".
وردًا على ذلك، شنت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".
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