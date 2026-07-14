https://sarabic.ae/20260714/نتنياهو-لطهران-أي-هجوم-إيراني-علينا-سيقابل-بضربات-عنيفة-1115197128.html

نتنياهو لطهران: أي هجوم إيراني علينا سيقابل بضربات عنيفة

نتنياهو لطهران: أي هجوم إيراني علينا سيقابل بضربات عنيفة

سبوتنيك عربي

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، قادة إيران من مهاجمة إسرائيل، مؤكدا أن رد بلاده سيكون "أشد وأعنف بكثير من كل المرات السابقة". 14.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقال نتنياهو، في كلمة له، مساء اليوم الثلاثاء، في مؤتمر النقب في ديمونا، قائلاً إن "حزب الله لا يملك سوى 7 إلى 8 بالمئة من عدد الصواريخ التي كانت بحوزته عند بدء الحرب".وخاطب نتنياهو قادة إيران قائلاً: "لا تظنوا أن هجومكم علينا سيُقابل بالصمت. ولن يكون الأمر تكراراً لما حدث، بل سيكون أسوأ بكثير".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة "ستتولى، ابتداءً من الآن، مهمة حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز تحت مسمى "حارس مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أنها ستتقاضى رسوما تعادل 20 في المئة من قيمة جميع الشحنات العابرة لتغطية تكاليف تأمين هذا الممر البحري.واعتبر ترامب أن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية بوجود إيران أو من دونها"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستعيد فرض ما وصفه بـ"الحصار على إيران".وأغلقت إيران مضيق هرمز، فجر الأحد 12 يوليو/ تموز 2026، وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن هذا الإجراء "سيستمر حتى نهاية التدخل الأمريكي في المنطقة"، على حد قوله.وبدأت الولايات المتحدة قصفها مجددا على إيران، ليلة الثامن من يوليو الجاري، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بينهما. وبررت واشنطن ذلك بأنه "رد على تصرفات إيران ضد السفن التجارية في المياه الخاضعة لسيطرتها".وردًا على ذلك، شنت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".

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