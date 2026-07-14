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قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:31 GMT
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بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما, دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
10:00 GMT
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نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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خبير: استهداف المنشآت النووية يأخذ المنطقة إلى منعطف جديد
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مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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الحدث من سبوتنيك
بين الإنماء والتغيّر المناخي... جولة تبدأ من الصين وتنتهي في المغرب!
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما... دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
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الإنسان والثقافة
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الحدث من سبوتنيك
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خبير: ازدواجية المعايير تهدد بإنهيار صرح القانون الدولي
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https://sarabic.ae/20260714/نتنياهو-لطهران-أي-هجوم-إيراني-علينا-سيقابل-بضربات-عنيفة-1115197128.html
نتنياهو لطهران: أي هجوم إيراني علينا سيقابل بضربات عنيفة
نتنياهو لطهران: أي هجوم إيراني علينا سيقابل بضربات عنيفة
سبوتنيك عربي
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، قادة إيران من مهاجمة إسرائيل، مؤكدا أن رد بلاده سيكون "أشد وأعنف بكثير من كل المرات السابقة". 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T14:04+0000
2026-07-14T14:04+0000
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وقال نتنياهو، في كلمة له، مساء اليوم الثلاثاء، في مؤتمر النقب في ديمونا، قائلاً إن "حزب الله لا يملك سوى 7 إلى 8 بالمئة من عدد الصواريخ التي كانت بحوزته عند بدء الحرب".وخاطب نتنياهو قادة إيران قائلاً: "لا تظنوا أن هجومكم علينا سيُقابل بالصمت. ولن يكون الأمر تكراراً لما حدث، بل سيكون أسوأ بكثير".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة "ستتولى، ابتداءً من الآن، مهمة حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز تحت مسمى "حارس مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أنها ستتقاضى رسوما تعادل 20 في المئة من قيمة جميع الشحنات العابرة لتغطية تكاليف تأمين هذا الممر البحري.واعتبر ترامب أن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية بوجود إيران أو من دونها"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستعيد فرض ما وصفه بـ"الحصار على إيران".وأغلقت إيران مضيق هرمز، فجر الأحد 12 يوليو/ تموز 2026، وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن هذا الإجراء "سيستمر حتى نهاية التدخل الأمريكي في المنطقة"، على حد قوله.وبدأت الولايات المتحدة قصفها مجددا على إيران، ليلة الثامن من يوليو الجاري، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بينهما. وبررت واشنطن ذلك بأنه "رد على تصرفات إيران ضد السفن التجارية في المياه الخاضعة لسيطرتها".وردًا على ذلك، شنت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".
https://sarabic.ae/20260713/إيران-ترد-على-ترامب-طهران-لطالما-كانت-حارسا-لمضيق-هرمز-1115179549.html
https://sarabic.ae/20260714/انفجار-قوي-يهز-مدينة-بوشهر-جنوبي-إيران-1115184731.html
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إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار

نتنياهو لطهران: أي هجوم إيراني علينا سيقابل بضربات عنيفة

14:04 GMT 14.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalitرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، قادة إيران من مهاجمة إسرائيل، مؤكدا أن رد بلاده سيكون "أشد وأعنف بكثير من كل المرات السابقة".
وقال نتنياهو، في كلمة له، مساء اليوم الثلاثاء، في مؤتمر النقب في ديمونا، قائلاً إن "حزب الله لا يملك سوى 7 إلى 8 بالمئة من عدد الصواريخ التي كانت بحوزته عند بدء الحرب".
وخاطب نتنياهو قادة إيران قائلاً: "لا تظنوا أن هجومكم علينا سيُقابل بالصمت. ولن يكون الأمر تكراراً لما حدث، بل سيكون أسوأ بكثير".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
إيران ترد على ترامب: طهران لطالما كانت "حارسا" لمضيق هرمز
أمس, 18:37 GMT
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة "ستتولى، ابتداءً من الآن، مهمة حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز تحت مسمى "حارس مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أنها ستتقاضى رسوما تعادل 20 في المئة من قيمة جميع الشحنات العابرة لتغطية تكاليف تأمين هذا الممر البحري.
واعتبر ترامب أن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية بوجود إيران أو من دونها"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستعيد فرض ما وصفه بـ"الحصار على إيران".
وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الإجراءات الجديدة تستهدف السفن الإيرانية أو الجهات المتعاملة معها فقط، بينما ستتمكن بقية الدول من استخدام المضيق بحرية ودون قيود.
وأغلقت إيران مضيق هرمز، فجر الأحد 12 يوليو/ تموز 2026، وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن هذا الإجراء "سيستمر حتى نهاية التدخل الأمريكي في المنطقة"، على حد قوله.
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
انفجار قوي يهز مدينة بوشهر جنوبي إيران
01:00 GMT
وبدأت الولايات المتحدة قصفها مجددا على إيران، ليلة الثامن من يوليو الجاري، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بينهما. وبررت واشنطن ذلك بأنه "رد على تصرفات إيران ضد السفن التجارية في المياه الخاضعة لسيطرتها".
وردًا على ذلك، شنت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".
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