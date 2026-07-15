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https://sarabic.ae/20260715/الجيش-الإيراني-يتوعد-برد-حاسم-بعد-مقتل-7-عسكريين-في-هجوم-صاروخي-أمريكي-1115218200.html
الجيش الإيراني يتوعد برد "حاسم" بعد مقتل 7 عسكريين في هجوم صاروخي أمريكي
الجيش الإيراني يتوعد برد "حاسم" بعد مقتل 7 عسكريين في هجوم صاروخي أمريكي
سبوتنيك عربي
توعد الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، برد "حاسم" عقب مقتل سبعة من عناصره وإصابة آخرين في هجوم صاروخي أمريكي استهدف ثكنة عسكرية في مدينة إيرانشهر، جنوب شرقي... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T08:31+0000
2026-07-15T08:31+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم" عن بيان للقوات البرية في الجيش الإيراني قولها إن "العدوان الجبان الذي شنه الجيش الأمريكي على ثكنة بامبور في إيرانشهر وأسفر عن مقتل سبعة من أفراد القوات البرية، لن يمر دون رد"، مؤكدة أن "الرد على هذه الجريمة سيكون حاسمًا وفي الوقت المناسب". وأوضح البيان أن القوات الأمريكية أطلقت، فجر اليوم الأربعاء، 13 صاروخًا استهدفت بشكل مباشر المهاجع وأماكن إقامة العسكريين داخل إحدى ثكنات القوات البرية في مدينة إيرانشهر. وتواصل القوات الأمريكية استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، معلنة أن العمليات "ستستمر بالتزامن مع فرض الحصار على إيران"، الذي بدأ أمس الثلاثاء.وسبق أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه ضربات جديدة ضد إيران، وقال إن الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي "هو الأكثر فاعلية"، مؤكدًا أن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية".في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة "كيش" ومحافظة بوشهر، في ظل استمرار التوتر العسكري بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20260714/ترامب-يهدد-طهران-إما-الاتفاق-أو-استهداف-محطات-الطاقة-والجسور-1115211860.html
https://sarabic.ae/20260714/استئناف-الحصار-البحري-الأمريكي-على-إيران-1115210987.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز

الجيش الإيراني يتوعد برد "حاسم" بعد مقتل 7 عسكريين في هجوم صاروخي أمريكي

08:31 GMT 15.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemiإشارات النصر في ختام عرض عسكري للجيش الإيراني أمام ضريح الخميني بمناسبة يوم الجيش الوطني، 18 نيسان/ أبريل 2025
إشارات النصر في ختام عرض عسكري للجيش الإيراني أمام ضريح الخميني بمناسبة يوم الجيش الوطني، 18 نيسان/ أبريل 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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توعد الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، برد "حاسم" عقب مقتل سبعة من عناصره وإصابة آخرين في هجوم صاروخي أمريكي استهدف ثكنة عسكرية في مدينة إيرانشهر، جنوب شرقي البلاد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.
ونقلت وكالة "تسنيم" عن بيان للقوات البرية في الجيش الإيراني قولها إن "العدوان الجبان الذي شنه الجيش الأمريكي على ثكنة بامبور في إيرانشهر وأسفر عن مقتل سبعة من أفراد القوات البرية، لن يمر دون رد"، مؤكدة أن "الرد على هذه الجريمة سيكون حاسمًا وفي الوقت المناسب".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
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وأوضح البيان أن القوات الأمريكية أطلقت، فجر اليوم الأربعاء، 13 صاروخًا استهدفت بشكل مباشر المهاجع وأماكن إقامة العسكريين داخل إحدى ثكنات القوات البرية في مدينة إيرانشهر.
وأشار البيان إلى سقوط عدد من الجرحى جراء الهجوم، مؤكدًا أنهم يتلقون العلاج حاليًا.
وتواصل القوات الأمريكية استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، معلنة أن العمليات "ستستمر بالتزامن مع فرض الحصار على إيران"، الذي بدأ أمس الثلاثاء.
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وسبق أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه ضربات جديدة ضد إيران، وقال إن الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي "هو الأكثر فاعلية"، مؤكدًا أن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية".
في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة "كيش" ومحافظة بوشهر، في ظل استمرار التوتر العسكري بين الجانبين.
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