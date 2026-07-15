https://sarabic.ae/20260715/الجيش-اللبناني-يعلن-تسلم-جثمان-أحد-جنوده-احتجزته-إسرائيل-منذ-أبريل-الماضي-1115230888.html

الجيش اللبناني يعلن تسلم جثمان أحد جنوده احتجزته إسرائيل منذ أبريل الماضي

الجيش اللبناني يعلن تسلم جثمان أحد جنوده احتجزته إسرائيل منذ أبريل الماضي

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، تسلم جثمان أحد جنوده احتجزته القوات الإسرائيلية منذ شهر أبريل/نيسان الماضي. 15.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-15T18:57+0000

2026-07-15T18:57+0000

2026-07-15T18:57+0000

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأربعاء، أن "الجيش اللبناني نعى الجندي الشهيد، باتريك أنترانيك بيكاريان، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل سيارته في نيسان واحتجاز جثمانه".ونقلت الوكالة عن مديرية التوجيه التابعة للجيش اللبناني في بيان لها، أن "الجندي الشهيد باتريك أنترانيك بيكاريان فُقد الاتصال به بتاريخ 19 /4 /2026 وتبيّن في ما بعد أنه استشهد نتيجة استهدافه داخل سيارته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزت جثمانه، وجرى تسلّمه من اللّجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 15 /7 /2026".وأكدت المديرية اللبنانية أن "باتريك مواليد العام 2002، بمدينة زحلة، وتطوع في الجيش بصفة جندي متمرن في العام 2024".ولفت البيان العسكري اللبناني أن "الجندي الشهيد باتريك أنترانيك بيكاريان حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات"، مشيرا إلى أن مراسم التشييع ستحدَّد لاحقا.اختتم كل من لبنان وإسرائيل، أمس الثلاثاء، الجولة الأولى من المباحثات المباشرة بينهما في العاصمة الإيطالية روما بوساطة أمريكية، وسط تأكيد لبناني على ضرورة البدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين في جنوب البلاد.وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الاثنين الماضي، أن الوفد المشارك في المفاوضات تلقى توجيهات واضحة بـ"المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل بحث أي ملفات أخرى".وتأتي المفاوضات، التي ترعاها الولايات المتحدة، في إطار اتفاق أُبرم الشهر الماضي عقب خمس جولات من المحادثات في واشنطن، ويهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان، ونزع سلاح "حزب الله" اللبناني، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية يبدأ من منطقتين تجريبيتين.ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل عدة جبهات، إذ نفذت ضربات في قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن، كما شنت هجمات مباشرة داخل إيران، في إطار مواجهتها مع ما وصفتهم حلفاء طهران والتصعيد المستمر بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن نتنياهو ووزير دفاعه أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

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https://sarabic.ae/20260712/نتنياهو-ضربنا-أعداءنا-من-غزة-إلى-اليمن-ومن-لبنان-إلى-إيران-1115155287.html

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