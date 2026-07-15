https://sarabic.ae/20260715/رسالة-إيرانية-إلى-الأمم-المتحدة-أمريكا-عملت-عمدا-على-تقويض-تنفيذ-مذكرة-التفاهم-1115212852.html
رسالة إيرانية إلى الأمم المتحدة: أمريكا عملت عمدا على تقويض تنفيذ مذكرة التفاهم
رسالة إيرانية إلى الأمم المتحدة: أمريكا عملت عمدا على تقويض تنفيذ مذكرة التفاهم
سبوتنيك عربي
صعّدت إيران لهجتها ضد الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن، بعدما رفض سفيرها لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الاتهامات الأمريكية لطهران، معتبرًا أن واشنطن... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T01:09+0000
2026-07-15T01:09+0000
2026-07-15T01:11+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091669023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f57756523767cc1f284304605192dca.jpg
وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، قال إيرواني، إن المندوب الأمريكي استغل جلسات المجلس لنشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة هي "المعتدي وليست الضحية"، بحسب تعبيره.وانتقد السفير الإيراني، الاتهامات الأمريكية بشأن نقل طهران أسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن، واعتبرها "مزاعم غير مدعومة بأدلة موثوقة"، متهمًا واشنطن باستخدام هذه الاتهامات لصرف الانتباه عن أعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، حسب وكالة "إرنا".وأضاف إيرواني أن الولايات المتحدة تتحمل، وفق رؤيته، المسؤولية الرئيسية عن تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن والمنطقة، متهمًا إياها بعرقلة المسار السياسي وانتهاك سيادة الدول.كما رفض السفير الإيراني وصف الحوثيين بأنهم يتحركون نيابة عن طهران، مؤكدًا أن قراراتهم "مستقلة وتعكس مصالح الشعب اليمني"، داعيًا إلى حل سياسي شامل بقيادة يمنية وبرعاية الأمم المتحدة.وفي جانب آخر من رسالته، اتهم إيرواني واشنطن بعدم الالتزام بالتفاهمات والاتفاقات المبرمة، مشيرًا إلى أن بلاده وثقت، عشرات الانتهاكات الأمريكية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.وقال السفير الإيراني، إن الولايات المتحدة، من خلال عملياتها العسكرية الأخيرة ضد إيران، ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مضيفًا أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية يمثل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وفق تعبيره.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إن "العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل حتى يقول إن هذا يكفي"، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي يوجه ضربات قاسية جدًا إلى أهداف داخل إيران.وأضاف ترامب، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، أن "الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ ضربات بقوة الليلة وغدًا وبعد غد"، مشيرًا إلى أن "المرحلة النهائية من العمليات ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور".وأوضح أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260715/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-قاعدة-الأزرق-في-الأردن-1115212338.html
https://sarabic.ae/20260714/الحرس-الثوري-يعلن-الهجوم-على-الجيش-الأمريكي-في-هرمز-ويهدد-بوقف-نفط-المنطقة-بالكامل-1115212087.html
https://sarabic.ae/20260714/الكويت-تعلن-إصابة-عسكريين-إثر-هجوم-إيراني-1115211557.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091669023_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_8591d34f6f9e83c72cd111ec09b6f112.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
رسالة إيرانية إلى الأمم المتحدة: أمريكا عملت عمدا على تقويض تنفيذ مذكرة التفاهم
01:09 GMT 15.07.2026 (تم التحديث: 01:11 GMT 15.07.2026)
صعّدت إيران لهجتها ضد الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن، بعدما رفض سفيرها لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الاتهامات الأمريكية لطهران، معتبرًا أن واشنطن تحاول تضليل المجتمع الدولي وتحويل الأنظار عن سياساتها في المنطقة.
وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، قال إيرواني، إن المندوب الأمريكي استغل جلسات المجلس لنشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة هي "المعتدي وليست الضحية"، بحسب تعبيره.
وانتقد السفير الإيراني، الاتهامات الأمريكية بشأن نقل طهران أسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن، واعتبرها "مزاعم غير مدعومة بأدلة موثوقة"، متهمًا واشنطن باستخدام هذه الاتهامات لصرف الانتباه عن أعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، حسب وكالة
"إرنا".
وأضاف إيرواني أن الولايات المتحدة تتحمل، وفق رؤيته، المسؤولية الرئيسية عن تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن والمنطقة، متهمًا إياها بعرقلة المسار السياسي وانتهاك سيادة الدول.
كما رفض السفير الإيراني وصف الحوثيين بأنهم يتحركون نيابة عن طهران، مؤكدًا أن قراراتهم "مستقلة وتعكس مصالح الشعب اليمني"، داعيًا إلى حل سياسي شامل بقيادة يمنية وبرعاية الأمم المتحدة.
وفي جانب آخر من رسالته، اتهم إيرواني واشنطن بعدم الالتزام بالتفاهمات والاتفاقات المبرمة، مشيرًا إلى أن بلاده وثقت، عشرات الانتهاكات الأمريكية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
وقال السفير الإيراني، إن الولايات المتحدة، من خلال عملياتها العسكرية الأخيرة ضد إيران، ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مضيفًا أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية يمثل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وفق تعبيره.
وختم إيرواني رسالته بالتأكيد على أن واشنطن "لا تملك أي أساس قانوني أو سياسي أو أخلاقي" لتوجيه اتهامات ضد إيران أو غيرها من الدول، محمّلًا الولايات المتحدة مسؤولية تصاعد التوترات في المنطقة، بما في ذلك ما يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إن "العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل
حتى يقول إن هذا يكفي"، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي يوجه ضربات قاسية جدًا إلى أهداف داخل إيران.
وأضاف ترامب، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، أن "الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ ضربات بقوة الليلة وغدًا وبعد غد"، مشيرًا إلى أن "المرحلة النهائية من العمليات ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور".
وأوضح أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية
في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.