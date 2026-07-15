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روسيا تشجع رعاياها في الخليج على الالتزام باحتياطات إضافية للأمن الشخصي - الخارجية
روسيا تشجع رعاياها في الخليج على الالتزام باحتياطات إضافية للأمن الشخصي - الخارجية
سبوتنيك عربي
ناشدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، المواطنين الروس إلى اتخاذ تدابير إضافية للأمن الشخصي وتجنب المناطق ذات الخطورة المحتملة في منطقة الخليج، وذلك على... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T13:03+0000
2026-07-15T13:03+0000
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ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي بيانا قالت فيه: "على خلفية تصاعد الأعمال القتالية في منطقة الخليج، ندعو المواطنين الروس إلى توخي أقصى درجات الحذر، واتخاذ تدابير إضافية للأمن الشخصي، والبقاء على اتصال مع شركات السياحة والطيران، ومتابعة إخطارات وتحذيرات السلطات المحلية بدقة، بالإضافة إلى بيانات وزارة الخارجية والبعثات الروسية في الخارج".وتتوازى هذه التحذيرات مع تنفيذ الجيش الأمريكي منذ 8 تموز/يوليو الجاري عدة موجات من الهجمات على إيران. واعتبرت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سنتكوم) أن هذه الضربات جاءت بزعم الرد على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.تعليمات بعدم التصويروفي سياق متصل، طالبت الوزارة المواطنين الروس الموجودين في دول الخليج إلى الامتناع عن نشر مقاطع مصورة لعمل أنظمة الدفاع الجوي أو آثار الهجمات، وذلك في ظل التصعيد الأمني الذي تشهده المنطقة.ويأتي تحذير الخارجية الروسية في ظل تصاعد التوتر العسكري في منطقة الخليج، عقب سلسلة من الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف في إيران، ورد طهران باستهداف قواعد أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل حتى يقول إن هذا يكفي"، مؤكدًا أن "الجيش الأمريكي يوجه ضربات قاسية جدًا إلى أهداف داخل إيران".وأوضح أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أكثر من 50 فردا وكيانا وسفينة مرتبطة بإيران الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد
https://sarabic.ae/20260715/إيران-تكشف-حقيقة-وقوع-حادث-أمني-في-مدينة-شيراز-1115224715.html
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روسيا, أخبار الخليج , إيران, العالم العربي
روسيا, أخبار الخليج , إيران, العالم العربي

روسيا تشجع رعاياها في الخليج على الالتزام باحتياطات إضافية للأمن الشخصي - الخارجية

13:03 GMT 15.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
ناشدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، المواطنين الروس إلى اتخاذ تدابير إضافية للأمن الشخصي وتجنب المناطق ذات الخطورة المحتملة في منطقة الخليج، وذلك على خلفية تصاعد الأعمال القتالية في المنطقة.
ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي بيانا قالت فيه: "على خلفية تصاعد الأعمال القتالية في منطقة الخليج، ندعو المواطنين الروس إلى توخي أقصى درجات الحذر، واتخاذ تدابير إضافية للأمن الشخصي، والبقاء على اتصال مع شركات السياحة والطيران، ومتابعة إخطارات وتحذيرات السلطات المحلية بدقة، بالإضافة إلى بيانات وزارة الخارجية والبعثات الروسية في الخارج".

وأردفت الخارجية الروسية: نوصي بشدة بتجنب المناطق ذات الخطورة المحتملة، وعدم الاقتراب من المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية؛ والاحتماء فورًا في أماكن آمنة عند وجود تهديدات بضربات صاروخية أو بطائرات مسيرة.

وتتوازى هذه التحذيرات مع تنفيذ الجيش الأمريكي منذ 8 تموز/يوليو الجاري عدة موجات من الهجمات على إيران. واعتبرت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سنتكوم) أن هذه الضربات جاءت بزعم الرد على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

وفي المقابل، يرد الجيش الإيراني بضربات تستهدف القواعد الأمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط.

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تعليمات بعدم التصوير

وفي سياق متصل، طالبت الوزارة المواطنين الروس الموجودين في دول الخليج إلى الامتناع عن نشر مقاطع مصورة لعمل أنظمة الدفاع الجوي أو آثار الهجمات، وذلك في ظل التصعيد الأمني الذي تشهده المنطقة.

نوصي بشدة بالامتناع عن نشر مشاهد عمل أنظمة الدفاع الجوي، أو آثار الهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار المسؤولية الإدارية والجنائية المنصوص عليها في قوانين دول المنطقة.

الخارجية الروسية
ويأتي تحذير الخارجية الروسية في ظل تصاعد التوتر العسكري في منطقة الخليج، عقب سلسلة من الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف في إيران، ورد طهران باستهداف قواعد أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل حتى يقول إن هذا يكفي"، مؤكدًا أن "الجيش الأمريكي يوجه ضربات قاسية جدًا إلى أهداف داخل إيران".
وأضاف ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ ضربات بقوة الليلة وغدًا وبعد غد"، مشيرًا إلى أن "المرحلة النهائية من العمليات ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور".
وأوضح أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.
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