https://sarabic.ae/20260715/سياسي-فنلندي-الصراع-الأوكراني-سينتهي-بمجرد-أن-يلتفت-الاتحاد-الأوروبي-إلى-الدبلوماسية-1115229632.html

سياسي فنلندي: الصراع الأوكراني سينتهي بمجرد أن يلتفت الاتحاد الأوروبي إلى الدبلوماسية

سياسي فنلندي: الصراع الأوكراني سينتهي بمجرد أن يلتفت الاتحاد الأوروبي إلى الدبلوماسية

سبوتنيك عربي

اعتبر السياسي الفنلندي وعضو حزب "تحالف الحرية"، أرماندو ميما، أن الصراع في أوكرانيا سينتهي فوراً بمجرد أن يبذل الاتحاد الأوروبي جهوداً دبلوماسية بدلاً من تغذية... 15.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-15T18:41+0000

2026-07-15T18:41+0000

2026-07-15T18:41+0000

روسيا

موسكو

الناتو

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_a173f57e3f40e05df4b65e18ad2b8a26.jpg

وكتب ميما على منصة "إكس": "يتحمل قادة الاتحاد الأوروبي المسؤولية الكاملة عن استمرار الصراع في أوكرانيا. كان يمكن للحرب أن تنتهي اليوم لو عاد الاتحاد الأوروبي إلى الدبلوماسية بدلاً من تصعيد التوتر وإشعال "الروسوفوبيا". لا يوجد أدنى شك في أن روسيا ما زالت منفتحة على الحوار".وفي منشور آخر على منصة "إكس"، وصف ميما، الزيارة الحالية لرئيسة المفاوضات الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى كييف بأنها "سيرك خالص".وأشار إلى أنه يتم استخدام تصريحات كاذبة حول تهديد روسي مزعوم، من أجل انتزاع الأموال من دافعي الضرائب الغربيين وتبرير الأخطاء الاقتصادية للنخب الغربية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق، أن أوروبا هي التي رفضت المفاوضات وليس روسيا.وأشار الرئيس بوتين، إلى أن حلف "الناتو" من خلال زيادة ميزانياته العسكرية، يحفز العسكرة العالمية وسباق التسلح.و ترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق التسوية، وأن مشاركة دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع تعد "لعباً بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا، كما صرح الكرملين بأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا يخدم المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

https://sarabic.ae/20260714/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-التحالف-الأوروبي-المضاد-للصواريخ-غطاء-سياسي-لضم-أوكرانيا-للناتو-1115196388.html

https://sarabic.ae/20260710/باحث-الناتو-يصعّد-الصراع-في-أوكرانيا-خشية-أن-يؤدي-انتصار-روسيا-إلى-انهيار-القيادات-الأوروبية---1115094496.html

https://sarabic.ae/20260708/الخارجية-الروسية-70-مليار-يورو-من-الناتو-لن-تمنح-أوكرانيا-النصر-لكنها-ستطيل-أمد-الحرب-1115030093.html

موسكو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, موسكو, الناتو, العالم