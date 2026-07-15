https://sarabic.ae/20260715/سياسي-فنلندي-الصراع-الأوكراني-سينتهي-بمجرد-أن-يلتفت-الاتحاد-الأوروبي-إلى-الدبلوماسية-1115229632.html
سياسي فنلندي: الصراع الأوكراني سينتهي بمجرد أن يلتفت الاتحاد الأوروبي إلى الدبلوماسية
سياسي فنلندي: الصراع الأوكراني سينتهي بمجرد أن يلتفت الاتحاد الأوروبي إلى الدبلوماسية
سبوتنيك عربي
اعتبر السياسي الفنلندي وعضو حزب "تحالف الحرية"، أرماندو ميما، أن الصراع في أوكرانيا سينتهي فوراً بمجرد أن يبذل الاتحاد الأوروبي جهوداً دبلوماسية بدلاً من تغذية... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T18:41+0000
2026-07-15T18:41+0000
2026-07-15T18:41+0000
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وكتب ميما على منصة "إكس": "يتحمل قادة الاتحاد الأوروبي المسؤولية الكاملة عن استمرار الصراع في أوكرانيا. كان يمكن للحرب أن تنتهي اليوم لو عاد الاتحاد الأوروبي إلى الدبلوماسية بدلاً من تصعيد التوتر وإشعال "الروسوفوبيا". لا يوجد أدنى شك في أن روسيا ما زالت منفتحة على الحوار".وفي منشور آخر على منصة "إكس"، وصف ميما، الزيارة الحالية لرئيسة المفاوضات الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى كييف بأنها "سيرك خالص".وأشار إلى أنه يتم استخدام تصريحات كاذبة حول تهديد روسي مزعوم، من أجل انتزاع الأموال من دافعي الضرائب الغربيين وتبرير الأخطاء الاقتصادية للنخب الغربية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق، أن أوروبا هي التي رفضت المفاوضات وليس روسيا.وأشار الرئيس بوتين، إلى أن حلف "الناتو" من خلال زيادة ميزانياته العسكرية، يحفز العسكرة العالمية وسباق التسلح.و ترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق التسوية، وأن مشاركة دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع تعد "لعباً بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا، كما صرح الكرملين بأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا يخدم المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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روسيا, موسكو, الناتو, العالم
روسيا, موسكو, الناتو, العالم
سياسي فنلندي: الصراع الأوكراني سينتهي بمجرد أن يلتفت الاتحاد الأوروبي إلى الدبلوماسية
اعتبر السياسي الفنلندي وعضو حزب "تحالف الحرية"، أرماندو ميما، أن الصراع في أوكرانيا سينتهي فوراً بمجرد أن يبذل الاتحاد الأوروبي جهوداً دبلوماسية بدلاً من تغذية "الروسوفوبيا" (معاداة روسيا)، معتبراً أن التكتل يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن استمرار العمليات العسكرية.
وكتب ميما على منصة "إكس": "يتحمل قادة الاتحاد الأوروبي المسؤولية الكاملة عن استمرار الصراع في أوكرانيا. كان يمكن للحرب أن تنتهي اليوم لو عاد الاتحاد الأوروبي إلى الدبلوماسية بدلاً من تصعيد التوتر وإشعال "الروسوفوبيا". لا يوجد أدنى شك في أن روسيا ما زالت منفتحة على الحوار".
وأضاف السياسي الفنلندي أن: "روسيا مهتمة باستعادة العلاقات الطبيعية والتجارة مع القارة الأوروبية، وليس بمهاجمتها. ووفقاً له، فإن العديد من قادة الاتحاد الأوروبي يكررون فكرة "التهديد الروسي" المزعوم كلما حان الوقت لتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا".
وفي منشور آخر على منصة "إكس"، وصف ميما، الزيارة الحالية لرئيسة المفاوضات الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى كييف بأنها "سيرك خالص".
وأشار إلى أن هذه الرحلة تُظهر بوضوح كيف تحول الاتحاد الأوروبي إلى "اتحاد حرب"، قائلا: "إنها (فون دير لاين) تنهب مواطني الاتحاد الأوروبي، بسلب أموالهم وإعطائها لأوكرانيا لشراء المزيد من الأسلحة".
وأشار إلى أنه يتم استخدام تصريحات كاذبة حول تهديد روسي مزعوم، من أجل انتزاع الأموال من دافعي الضرائب الغربيين وتبرير الأخطاء الاقتصادية للنخب الغربية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق، أن أوروبا هي التي رفضت المفاوضات وليس روسيا.
ورداً على سؤال للصحفيين، حول المحاور المحتملة في المفاوضات بين روسيا وأوروبا، أعرب بوتين عن اعتقاده بأن المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر سيكون الخيار المفضل لديه شخصياً، مستدركاً بأن على الأوروبيين أن يختاروا بأنفسهم القائد الذي يثقون به والذي لم يوجه إساءات لروسيا.
وأشار الرئيس بوتين، إلى أن حلف "الناتو" من خلال زيادة ميزانياته العسكرية، يحفز العسكرة العالمية وسباق التسلح.
و ترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق التسوية، وأن مشاركة دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع تعد "لعباً بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا، كما صرح الكرملين بأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا يخدم المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.