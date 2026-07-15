سياسي فنلندي: الصراع الأوكراني سينتهي بمجرد أن يلتفت الاتحاد الأوروبي إلى الدبلوماسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
بين الإنماء والتغيّر المناخي... جولة تبدأ من الصين وتنتهي في المغرب!
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما... دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
09:03 GMT
27 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:31 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
16:34 GMT
13 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: ازدواجية المعايير تهدد بإنهيار صرح القانون الدولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل انهارت الهدنة بين الرياض و أنصار الله بعد التصعيد العسكري الأخير؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ستمئة مبنى في طرابلس تُشعل الجدل والاتحاد الأوروبي يناقش حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية... ماذا تعكس هذه الخطوة؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260715/سياسي-فنلندي-الصراع-الأوكراني-سينتهي-بمجرد-أن-يلتفت-الاتحاد-الأوروبي-إلى-الدبلوماسية-1115229632.html
سياسي فنلندي: الصراع الأوكراني سينتهي بمجرد أن يلتفت الاتحاد الأوروبي إلى الدبلوماسية
سياسي فنلندي: الصراع الأوكراني سينتهي بمجرد أن يلتفت الاتحاد الأوروبي إلى الدبلوماسية
سبوتنيك عربي
اعتبر السياسي الفنلندي وعضو حزب "تحالف الحرية"، أرماندو ميما، أن الصراع في أوكرانيا سينتهي فوراً بمجرد أن يبذل الاتحاد الأوروبي جهوداً دبلوماسية بدلاً من تغذية... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T18:41+0000
2026-07-15T18:41+0000
روسيا
موسكو
الناتو
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_a173f57e3f40e05df4b65e18ad2b8a26.jpg
وكتب ميما على منصة "إكس": "يتحمل قادة الاتحاد الأوروبي المسؤولية الكاملة عن استمرار الصراع في أوكرانيا. كان يمكن للحرب أن تنتهي اليوم لو عاد الاتحاد الأوروبي إلى الدبلوماسية بدلاً من تصعيد التوتر وإشعال "الروسوفوبيا". لا يوجد أدنى شك في أن روسيا ما زالت منفتحة على الحوار".وفي منشور آخر على منصة "إكس"، وصف ميما، الزيارة الحالية لرئيسة المفاوضات الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى كييف بأنها "سيرك خالص".وأشار إلى أنه يتم استخدام تصريحات كاذبة حول تهديد روسي مزعوم، من أجل انتزاع الأموال من دافعي الضرائب الغربيين وتبرير الأخطاء الاقتصادية للنخب الغربية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق، أن أوروبا هي التي رفضت المفاوضات وليس روسيا.وأشار الرئيس بوتين، إلى أن حلف "الناتو" من خلال زيادة ميزانياته العسكرية، يحفز العسكرة العالمية وسباق التسلح.و ترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق التسوية، وأن مشاركة دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع تعد "لعباً بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا، كما صرح الكرملين بأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا يخدم المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20260714/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-التحالف-الأوروبي-المضاد-للصواريخ-غطاء-سياسي-لضم-أوكرانيا-للناتو-1115196388.html
https://sarabic.ae/20260710/باحث-الناتو-يصعّد-الصراع-في-أوكرانيا-خشية-أن-يؤدي-انتصار-روسيا-إلى-انهيار-القيادات-الأوروبية---1115094496.html
https://sarabic.ae/20260708/الخارجية-الروسية-70-مليار-يورو-من-الناتو-لن-تمنح-أوكرانيا-النصر-لكنها-ستطيل-أمد-الحرب-1115030093.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_455feeb46be91d95917fed5646f58c77.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, موسكو, الناتو, العالم
روسيا, موسكو, الناتو, العالم

سياسي فنلندي: الصراع الأوكراني سينتهي بمجرد أن يلتفت الاتحاد الأوروبي إلى الدبلوماسية

18:41 GMT 15.07.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اعتبر السياسي الفنلندي وعضو حزب "تحالف الحرية"، أرماندو ميما، أن الصراع في أوكرانيا سينتهي فوراً بمجرد أن يبذل الاتحاد الأوروبي جهوداً دبلوماسية بدلاً من تغذية "الروسوفوبيا" (معاداة روسيا)، معتبراً أن التكتل يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن استمرار العمليات العسكرية.
وكتب ميما على منصة "إكس": "يتحمل قادة الاتحاد الأوروبي المسؤولية الكاملة عن استمرار الصراع في أوكرانيا. كان يمكن للحرب أن تنتهي اليوم لو عاد الاتحاد الأوروبي إلى الدبلوماسية بدلاً من تصعيد التوتر وإشعال "الروسوفوبيا". لا يوجد أدنى شك في أن روسيا ما زالت منفتحة على الحوار".

وأضاف السياسي الفنلندي أن: "روسيا مهتمة باستعادة العلاقات الطبيعية والتجارة مع القارة الأوروبية، وليس بمهاجمتها. ووفقاً له، فإن العديد من قادة الاتحاد الأوروبي يكررون فكرة "التهديد الروسي" المزعوم كلما حان الوقت لتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا".

أطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": التحالف الأوروبي المضاد للصواريخ "غطاء سياسي" لضم أوكرانيا للناتو
أمس, 13:44 GMT
وفي منشور آخر على منصة "إكس"، وصف ميما، الزيارة الحالية لرئيسة المفاوضات الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى كييف بأنها "سيرك خالص".

وأشار إلى أن هذه الرحلة تُظهر بوضوح كيف تحول الاتحاد الأوروبي إلى "اتحاد حرب"، قائلا: "إنها (فون دير لاين) تنهب مواطني الاتحاد الأوروبي، بسلب أموالهم وإعطائها لأوكرانيا لشراء المزيد من الأسلحة".

وأشار إلى أنه يتم استخدام تصريحات كاذبة حول تهديد روسي مزعوم، من أجل انتزاع الأموال من دافعي الضرائب الغربيين وتبرير الأخطاء الاقتصادية للنخب الغربية.
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
باحث: "الناتو" يصعد الصراع في أوكرانيا خشية أن يؤدي انتصار روسيا إلى انهيار القيادات الأوروبية
10 يوليو, 10:22 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق، أن أوروبا هي التي رفضت المفاوضات وليس روسيا.

ورداً على سؤال للصحفيين، حول المحاور المحتملة في المفاوضات بين روسيا وأوروبا، أعرب بوتين عن اعتقاده بأن المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر سيكون الخيار المفضل لديه شخصياً، مستدركاً بأن على الأوروبيين أن يختاروا بأنفسهم القائد الذي يثقون به والذي لم يوجه إساءات لروسيا.

وأشار الرئيس بوتين، إلى أن حلف "الناتو" من خلال زيادة ميزانياته العسكرية، يحفز العسكرة العالمية وسباق التسلح.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
الخارجية الروسية: 70 مليار يورو من الناتو لن تمنح أوكرانيا النصر لكنها ستطيل أمد الحرب
8 يوليو, 01:44 GMT
و ترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق التسوية، وأن مشاركة دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع تعد "لعباً بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا، كما صرح الكرملين بأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا يخدم المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала